Киев атаковал ракетами сделку Трампа

Tекст: Олег Исайченко

Украина не собирается останавливать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). В интервью изданию Financial Times Владимир Зеленский раскритиковал стремление Вашингтона заключать деловые сделки с Москвой и назвал «очевидной симпатией» Дональда Трампа его отношение к Владимиру Путину.

По словам Зеленского, ранее Киев приостанавливал атаки на НПЗ, но в ответ ВСУ, как утверждает украинский лидер, лишились американских разведданных, что нанесло значительный ущерб Украине. Кроме того, он предположил, что «технический сбой» в работе Starlink мог быть результатом преднамеренных действий компании SpaceX.

В качестве условия для прекращения ударов по российским энергетическим объектам Зеленский потребовал от США передать Украине дополнительные ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. «Это справедливо, если вы дадите мне то, чем я смогу защищаться. Это минимум, о котором я прошу», – добавил он.

Между тем заявления Зеленского сопровождаются новыми атаками. Так, в ночь на четверг произошла массовая атака БПЛА на Рязанский НПЗ. По информации Минобороны, над регионом были перехвачены четыре ракеты «Фламинго» и 69 дронов. Кроме того, атаке подверглись нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области. В России эти действия и заявления Киева расценили как прямой вызов Дональду Трампу.

По мнению главы МИД Сергея Лаврова, подобная реакция характерна для Зеленского: тот считает, что весь мир ему должен, но сам не готов к равноправным и честным действиям. При этом спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратил внимание, что накануне Зеленский посетил Соединенное Королевство.

«Время, проведенное в Лондоне, не способствует миру. Британские поджигатели войны знают, как продвигать войну и подрывать мир», – отметил он. Во время визита в британскую столицу Зеленский также назвал действия Трампа по отношению к Украине «предательством», передает The Guardian.

В минувшую субботу Трамп призвал Украину сменить президента и осудил удары ВСУ по российской нефтяной инфраструктуре. Днем ранее Белый дом объявил о заключении соглашения с Москвой о поставках дизеля, призванного способствовать снижению цен на мировом и американском рынках. В частности, Россия согласилась «незамедлительно» поставить свыше 300 тыс. тонн энергоресурсов, еще 500 тыс. тонн – в течение ноября, а затем дополнительно 1 млн тонн.

«Владимир Зеленский, объявляя о «возобновлении» ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, продолжает шантажировать администрацию США», – отметил американист Малек Дудаков.

По его мнению, Зеленский «в лучших традициях криворожской дипломатии» пытается добиться от Штатов встречных уступок в обмен на прекращение ударов по НПЗ, отлично понимая, что у Дональда Трампа ограничено пространство для маневра.

«До промежуточных выборов осталось менее трех недель. Позиции республиканцев слабы, и Зеленский рассчитывает, что после выборов Трамп превратится в «хромую утку». В Киеве полагают, что смогут работать непосредственно с демократами в Конгрессе в обход Белого дома. Но это мнение ошибочно: американский лидер даже в ослабленном состоянии сохранит широкие возможности для создания проблем Зеленскому», – подчеркнул собеседник.

Среди инструментов давления политолог назвал сокращение объема передаваемых разведданных и ограничение использования терминалов Starlink на Украине – эта мера уже проходит тестирование. Также в зоне риска будущее механизма PURL, по которому европейские страны закупают американское оружие для Киева.

«За последний год Штаты таким образом продали вооружений на 7 млрд долларов – в том числе противоракеты PAC-3 для комплексов Patriot, дальнобойные авиабомбы, ракеты для HIMARS и другие системы», – перечислил эксперт. Он напомнил, что сами США сталкиваются с истощением собственных арсеналов.

«В случае новой эскалации в Иране американцам могут срочно понадобиться противоракеты и другие средства ПВО. Поэтому не исключено, что программу PURL свернут. В таком случае ситуация для Зеленского может резко обостриться», – рассуждает спикер. По его оценкам, Лондон не в состоянии компенсировать ни военную, ни разведывательную поддержку, которую предоставляет Вашингтон.

«У Британии значительно меньше военных спутников – всего шесть, тогда как у США их сотни, если не тысячи. Кроме того, страна переживает серьезный бюджетный кризис: Зеленский прибыл как раз накануне обсуждения осеннего бюджета, в котором образовалась дыра в 30 млрд фунтов стерлингов. К тому же арсеналы британской армии практически истощены», – заметил эксперт.

Иными словами, положение Соединенного Королевства весьма непростое.

«Зеленский, безусловно, стремится заручиться поддержкой Британии. Страна демонстрирует политическую волю продолжать противостояние, но ее реальные возможности объективно ограничены», – акцентирует Дудаков.

Зеленский, скорее всего, ощущает безысходность сложившейся ситуации, но по-прежнему рассчитывает на резкий поворот в политике США после выборов в Конгресс, отмечает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«На это же рассчитывают и европейские политики, с которыми Зеленский активно общается. Поэтому сейчас он во многом ориентируется на демократов, рассчитывая на их победу. В результате его поведение в США будут оценивать по-разному: противники Трампа увидят в нем проявление смелости, а сам президент, судя по его риторике, воспринимает происходящее как личное оскорбление», – добавляет эксперт.

«Иначе на ситуацию смотрят профильные ведомства, прежде всего Госдепартамент и Пентагон. Там действия Киева однозначно считают шантажом: американские чиновники понимают, что Украина стала для США, по крайней мере для нынешней администрации, мертвым грузом, который приходится тащить за собой», – подчеркивает Ткаченко.

«Развязка конфликта в ближайшей перспективе возможна лишь в одном случае – если Зеленский потеряет власть.

При любом другом сценарии боевые действия могут продолжаться еще многие месяцы. Впрочем, украинская экономика, скорее всего, не выдержит длительного противостояния: рано или поздно она начнет разрушаться», – указывает собеседник.

При этом нынешний скандал вряд ли существенно изменит отношение к Украине в западных СМИ. «В одних медиа давно закрепился образ страны-жертвы, в других, менее многочисленных – представление о ней как о наглом государстве. Эти оценки складывались годами, поэтому переубедить аудиторию таких изданий за несколько недель будет непросто», – отметил эксперт.

«Тем не менее значительная часть американских политиков уже понимает, что пребывание Зеленского у власти мешает завершению конфликта. Без него Украина могла бы сесть за стол переговоров, зафиксировать поражение и сохранить себя как политического игрока и субъекта международных отношений», – заключил Ткаченко.