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Киев атаковал ракетами сделку Трампа
Владимир Зеленский пошел наперекор Дональду Трампу. В частности, он отказался выполнить просьбу Белого дома и приостановить удары по российским НПЗ в рамках дизельной сделки Вашингтона и Москвы. При этом Киев готов пересмотреть это решение, если США передадут ВСУ ракеты для систем Patriot. Почему Зеленский столь дерзко отвечает на запрос Трампа?
Украина не собирается останавливать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). В интервью изданию Financial Times Владимир Зеленский раскритиковал стремление Вашингтона заключать деловые сделки с Москвой и назвал «очевидной симпатией» Дональда Трампа его отношение к Владимиру Путину.
По словам Зеленского, ранее Киев приостанавливал атаки на НПЗ, но в ответ ВСУ, как утверждает украинский лидер, лишились американских разведданных, что нанесло значительный ущерб Украине. Кроме того, он предположил, что «технический сбой» в работе Starlink мог быть результатом преднамеренных действий компании SpaceX.
В качестве условия для прекращения ударов по российским энергетическим объектам Зеленский потребовал от США передать Украине дополнительные ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. «Это справедливо, если вы дадите мне то, чем я смогу защищаться. Это минимум, о котором я прошу», – добавил он.
Между тем заявления Зеленского сопровождаются новыми атаками. Так, в ночь на четверг произошла массовая атака БПЛА на Рязанский НПЗ. По информации Минобороны, над регионом были перехвачены четыре ракеты «Фламинго» и 69 дронов. Кроме того, атаке подверглись нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области. В России эти действия и заявления Киева расценили как прямой вызов Дональду Трампу.
По мнению главы МИД Сергея Лаврова, подобная реакция характерна для Зеленского: тот считает, что весь мир ему должен, но сам не готов к равноправным и честным действиям. При этом спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратил внимание, что накануне Зеленский посетил Соединенное Королевство.
«Время, проведенное в Лондоне, не способствует миру. Британские поджигатели войны знают, как продвигать войну и подрывать мир», – отметил он. Во время визита в британскую столицу Зеленский также назвал действия Трампа по отношению к Украине «предательством», передает The Guardian.
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В минувшую субботу Трамп призвал Украину сменить президента и осудил удары ВСУ по российской нефтяной инфраструктуре. Днем ранее Белый дом объявил о заключении соглашения с Москвой о поставках дизеля, призванного способствовать снижению цен на мировом и американском рынках. В частности, Россия согласилась «незамедлительно» поставить свыше 300 тыс. тонн энергоресурсов, еще 500 тыс. тонн – в течение ноября, а затем дополнительно 1 млн тонн.
«Владимир Зеленский, объявляя о «возобновлении» ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, продолжает шантажировать администрацию США», – отметил американист Малек Дудаков.
По его мнению, Зеленский «в лучших традициях криворожской дипломатии» пытается добиться от Штатов встречных уступок в обмен на прекращение ударов по НПЗ, отлично понимая, что у Дональда Трампа ограничено пространство для маневра.
«До промежуточных выборов осталось менее трех недель. Позиции республиканцев слабы, и Зеленский рассчитывает, что после выборов Трамп превратится в «хромую утку». В Киеве полагают, что смогут работать непосредственно с демократами в Конгрессе в обход Белого дома. Но это мнение ошибочно: американский лидер даже в ослабленном состоянии сохранит широкие возможности для создания проблем Зеленскому», – подчеркнул собеседник.
Среди инструментов давления политолог назвал сокращение объема передаваемых разведданных и ограничение использования терминалов Starlink на Украине – эта мера уже проходит тестирование. Также в зоне риска будущее механизма PURL, по которому европейские страны закупают американское оружие для Киева.
«За последний год Штаты таким образом продали вооружений на 7 млрд долларов – в том числе противоракеты PAC-3 для комплексов Patriot, дальнобойные авиабомбы, ракеты для HIMARS и другие системы», – перечислил эксперт. Он напомнил, что сами США сталкиваются с истощением собственных арсеналов.
«В случае новой эскалации в Иране американцам могут срочно понадобиться противоракеты и другие средства ПВО. Поэтому не исключено, что программу PURL свернут. В таком случае ситуация для Зеленского может резко обостриться», – рассуждает спикер. По его оценкам, Лондон не в состоянии компенсировать ни военную, ни разведывательную поддержку, которую предоставляет Вашингтон.
«У Британии значительно меньше военных спутников – всего шесть, тогда как у США их сотни, если не тысячи. Кроме того, страна переживает серьезный бюджетный кризис: Зеленский прибыл как раз накануне обсуждения осеннего бюджета, в котором образовалась дыра в 30 млрд фунтов стерлингов. К тому же арсеналы британской армии практически истощены», – заметил эксперт.
Иными словами, положение Соединенного Королевства весьма непростое.
«Зеленский, безусловно, стремится заручиться поддержкой Британии. Страна демонстрирует политическую волю продолжать противостояние, но ее реальные возможности объективно ограничены», – акцентирует Дудаков.
Зеленский, скорее всего, ощущает безысходность сложившейся ситуации, но по-прежнему рассчитывает на резкий поворот в политике США после выборов в Конгресс, отмечает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«На это же рассчитывают и европейские политики, с которыми Зеленский активно общается. Поэтому сейчас он во многом ориентируется на демократов, рассчитывая на их победу. В результате его поведение в США будут оценивать по-разному: противники Трампа увидят в нем проявление смелости, а сам президент, судя по его риторике, воспринимает происходящее как личное оскорбление», – добавляет эксперт.
«Иначе на ситуацию смотрят профильные ведомства, прежде всего Госдепартамент и Пентагон. Там действия Киева однозначно считают шантажом: американские чиновники понимают, что Украина стала для США, по крайней мере для нынешней администрации, мертвым грузом, который приходится тащить за собой», – подчеркивает Ткаченко.
«Развязка конфликта в ближайшей перспективе возможна лишь в одном случае – если Зеленский потеряет власть.
При любом другом сценарии боевые действия могут продолжаться еще многие месяцы. Впрочем, украинская экономика, скорее всего, не выдержит длительного противостояния: рано или поздно она начнет разрушаться», – указывает собеседник.
При этом нынешний скандал вряд ли существенно изменит отношение к Украине в западных СМИ. «В одних медиа давно закрепился образ страны-жертвы, в других, менее многочисленных – представление о ней как о наглом государстве. Эти оценки складывались годами, поэтому переубедить аудиторию таких изданий за несколько недель будет непросто», – отметил эксперт.
«Тем не менее значительная часть американских политиков уже понимает, что пребывание Зеленского у власти мешает завершению конфликта. Без него Украина могла бы сесть за стол переговоров, зафиксировать поражение и сохранить себя как политического игрока и субъекта международных отношений», – заключил Ткаченко.