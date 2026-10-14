Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Новак: Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях
Новак заявил об ударах украинских беспилотников по двум российским НПЗ
Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что киевский режим с помощью беспилотников атаковал нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях.
Вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели сообщил ТАСС об атаках украинских беспилотников на два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Саратовской и Рязанской областях.
«По данным Минэнерго и компаний, сегодня киевским режимом были атакованы два нефтеперерабатывающих завода – в Саратовской и Рязанской областях. Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия», – сказал Новак.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков переадресовал вопросы об атаке на дата-центр Сбербанку. Сам Сбербанк сообщил, что его сервисы не пострадали при атаке дронов на дата-центр в Балакове.
Во вторник США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России.