Новак: Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях

  • Новость часаНовак: Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Выход к морю становится поводом для еще одной африканской войны
    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости создания «ЦОД судного дня»
    Контейнеровоз под флагом Сингапура затонул у Ормузского пролива
    Матвиенко предложила убрать из вузов устаревшие специальности
    Путин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
    Путин заявил о необходимости улучшить оперативное реагирование на кибератаки
    Путин поручил повышать координацию спецслужб с бизнесом на фоне киберугроз
    МИД: Россия готова принять обогащенный уран из Ирана
    Матвиенко заявила о появлении имитирующих образование частных вузов
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

    12 комментариев
    14 октября 2026, 18:31 • Новости дня

    Новак: Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях

    Новак заявил об ударах украинских беспилотников по двум российским НПЗ

    Новак: Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что киевский режим с помощью беспилотников атаковал нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях.

    Вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели сообщил ТАСС об атаках украинских беспилотников на два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Саратовской и Рязанской областях.

    «По данным Минэнерго и компаний, сегодня киевским режимом были атакованы два нефтеперерабатывающих завода – в Саратовской и Рязанской областях. Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия», – сказал Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков переадресовал вопросы об атаке на дата-центр Сбербанку. Сам Сбербанк сообщил, что его сервисы не пострадали при атаке дронов на дата-центр в Балакове.

    Во вторник США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России.

    14 октября 2026, 09:28 • Новости дня
    Российские войска поразили центр сбора разведданных ВСУ в Киеве

    Минобороны: ВС нанесли массированный удар по энергообъектам в Киеве и Харькове

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетической и коммуникационной инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

    Удары наносились высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности по объектам, используемым в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ, сообщает Минобороны.

    В Киеве поражен центр обработки данных «АТМ укрсиббанк», который осуществлял обмен интернет-трафиком для сбора разведывательных сведений о российских войсках. Также под удар попали Дарницкая ТЭЦ-4 и Киевская ТЭЦ-5, обеспечивающие электричеством предприятия ВПК и военные объекты.

    В Киевской области поражены Киевская ТЭЦ-6, Трипольская ТЭС и электроподстанция Киевская, отвечающая за распределение энергии из западных регионов. В Харькове и области целями стали местная ТЭЦ-5 и Змиевская ТЭС, снабжающие энергией объекты ВПК и подразделения украинской армии.

    Российские войска нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Харькове, они поразили ракетами и дронами четыре ТЭЦ в этих городах. Во вторник в Хмельницкой области Украины после ударов по предприятиям начались пожары.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 08:33 • Новости дня
    Михалков назвал условия прощения релокантов

    Михалков допустил прощение вернувшихся и признавших ошибки релокантов

    Михалков назвал условия прощения релокантов
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Покинувших Россию с началом специальной военной операции людей можно простить, если они осознали свою ошибку и вернулись, заявил режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков.

    «Есть люди, которые реально увидели правду, вернулись и сказали: «Я ошибалась» или «Я понял». Можно простить? Конечно», – заявил Михалков ТАСС.

    При этом режиссер отметил, что не заслуживают прощения те уехавшие, кто стал жаловаться на плохую жизнь после того, как у них кончились деньги. «За что боролись, на то и напоролись, ребята», – сказал Михалков.

    Народный артист также выразил мнение, что участники спецоперации после ее завершения не смогут понять россиян, которые равнодушно относились к событиям на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее продюсер Павел Рудченко предрек вернувшимся в Россию артистам смену профессии.

    До этого в Москве заочно арестовали покинувшего страну комика Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом).

    Также признанный иноагентом телеведущий Михаил Шац объяснил возвращение релокантов в Россию тоской по родине.

    Комментарии (30)
    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    На Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink

    Экс-советник министра обороны Украины Стерненко заявил об ограничении Starlink

    На Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что вооруженным силам страны ограничили доступ к терминалам спутникового интернета Starlink, из-за чего сорвался ряд важных военных операций.

    По словам Стерненко, в среду ночью в движении при скорости свыше 160 км/ч начала исчезать связь, из-за этого был сорван ряд важных миссий, передает ТАСС.

    Он заявил, что американская компания SpaceX ограничила доступ украинской армии к интернету по прямому запросу администрации президента США.

    Ранее европейское издание Politico предполагало, что Трамп может лишить Киев американских разведданных или оказать давление на предпринимателя Илона Маска с целью отключения спутникового интернета, на который сильно полагаются украинские военные.

    ВСУ пожаловались на отсутствие информации от Запада о запусках российских ракет.

    Во вторник Зеленский пожаловался на отсутствие американских разведданных о ракетных ударах по Киеву.

    Ранее эксперт предупредил о тяжелейших последствиях для Украины в случае утраты разведданных США.

    Комментарии (4)
    14 октября 2026, 09:10 • Новости дня
    ВС России поразили ракетами и дронами четыре ТЭЦ в Киеве и Харькове
    ВС России поразили ракетами и дронами четыре ТЭЦ в Киеве и Харькове
    @ Sasha_M/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетической и коммуникационной инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях, сообщило Минобороны.

    Удар был нанесен высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности по целям, которые используются в интересах украинского военно-промышленного комплекса, сообщают СМИ.

    В Киеве поражены центр обработки данных «АТМ Укрсиббанк», собиравший разведывательные сведения о российских войсках, а также Дарницкая и Киевская теплоэлектроцентрали ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, снабжающие энергией военные предприятия, указало ведомство в Max.

    На территории Киевской области под удар попали Киевская ТЭЦ-6, Трипольская тепловая электростанция и электроподстанция Киевская, распределяющая энергию из западных регионов. В Харьковской области поражены Харьковская ТЭЦ-5 и Змиевская тепловая электростанция, обеспечивающие питанием военные объекты.

    Ранее в среду Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам в Киеве и Харькове.

    В пятницу Владимир Зеленский обвинил мэра Киева Виталия Кличко в провале подготовки столицы к ударам по энергетике.

    В тот же день Вооруженные силы России нанесли массированный и семь групповых ударов по украинским объектам.

    Комментарии (3)
    13 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    Туман помог российским военным за пять часов взять Лидино в ДНР

    Военный группировки «Центр»: Туман помог российским военным взять Лидино в ДНР

    Туман помог российским военным за пять часов взять Лидино в ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Младший сержант группировки войск «Центр» Руслан Пушмин рассказал, что из-за активности беспилотников противника российские военнослужащие дождались густого тумана, чтобы всего за пять часов выбить украинские подразделения из села Лидино.

    Для скрытного и быстрого продвижения в зоне спецоперации на Украине российские бойцы использовали плохие погодные условия, передает РИА «Новости».

    «Командир поставил задачу: не заходить в солнечную погоду, чтобы не терять наших бойцов. И как только туман хороший встал, мы сразу выдвинулись по два человека. Все рассредоточились по назначенным точкам и потом начали штурмовать дома», – заявил Пушмин.

    По его словам, в селе находилось большое число солдат ВСУ, однако из-за низкого уровня подготовки они впадали в панику и спешно пытались отступить. Штурм населенного пункта занял максимум пять часов.

    В понедельник Минобороны официально сообщило об освобождении Лидино в Донецкой народной республике силами группировки «Центр».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны раскрыло детали штурма запорожского Никольского.

    В понедельник ведомство объяснило тактику продвижения российских войск к селу Лидино в ДНР.

    Вооруженные силы России освободили эти населенные пункты от украинских подразделений.

    Комментарии (3)
    13 октября 2026, 23:44 • Новости дня
    ВСУ пожаловались на отсутствие информации от Запада о запусках российских ракет
    ВСУ пожаловались на отсутствие информации от Запада о запусках российских ракет
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Западные страны второй вечер подряд не предоставили Киеву данные о запусках баллистических ракет, сообщили Воздушные силы ВСУ.

    «Ситуация схожа со вчерашней – информации от партнеров по пускам <…> не поступало. Причины устанавливаются», – говорится в сообщении украинских военных.

    Советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин уточнил, что «не было предупреждения от партнеров по тем каналам, по которым обычно было», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ВСУ подтвердили прекращение получения информации о запусках российских ракет.

    Во вторник Зеленский пожаловался на отсутствие американских разведданных о ракетных ударах по Киеву.

    На прошлой неделе Вашингтон пригрозил лишить Киев разведданных за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    По данным СМИ, США заявили Киеву, что предупреждение об ударах по территории Украины не было передано из-за неблагоприятных погодных условий.


    Комментарии (2)
    14 октября 2026, 04:27 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА в Саратовской области погиб человек
    В результате атаки БПЛА в Саратовской области погиб человек
    @ Официальная группа министерства здравоохранения Саратовской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    По предварительным данным, жертвой атаки БПЛА стал один человек, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    В результате удара БПЛА в городе Балаково получили повреждения несколько жилых зданий.

    «Предварительно, погиб человек. На месте работают все оперативные службы», – сообщил Бусаргин в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с вечера вторника силы ПВО уничтожили 105 БПЛА, направлявшихся к Москве.

    Более 30 самолетов, следовавших в московские аэропорты, перенаправили в другие города из-за введенных в столичных воздушных гаванях ограничений по безопасности.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 08:17 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Харькове
    Российские войска нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Харькове
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны.

    Российские войска применили высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники большой дальности для атаки на украинскую инфраструктуру, указало ведомство в Max.

    В результате массированного удара были поражены коммуникационные и энергетические объекты в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Уточняется, что эти мощности использовались в интересах Вооруженных сил Украины и военно-промышленного комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские войска нанесли удары по Харькову.

    В понедельник в Киеве, Харькове и Ровенской области прогремели взрывы.

    В воскресенье в Харькове на фоне воздушной тревоги также произошел взрыв.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 06:59 • Новости дня
    ВСУ перебросили в Сумскую область «рейнджерский» полк для диверсий

    ВСУ перебросили в Сумскую область полк рейнджеров для диверсий

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское командование направило в Сумскую область «рейнджерский» полк для проведения диверсий на позициях группировки российских войск «Север».

    «Для проведения диверсий на позициях ВС РФ в Сумской области украинское командование перебросило четвертый «Рейнджерский» полк ССО. Для продолжительной деятельности на позициях, в распоряжение подразделения переданы эвакуационные НРТК», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    На Сумском направлении продолжаются тяжелые позиционные бои, штурмовые подразделения группировки «Север» при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем продавливают оборону ВСУ.

    Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Краснополья, Великой Рыбицы, Никольского, Бариловки, Кучеровки, Старой Гуты, Рудни, Великой Березки и Уралова.

    В Сумском районе бойцы группировки «Север» продолжают уничтожать противника у населенного пункта Хотень, а в Шосткинском районе российские штурмовые группы продвинулись в районе Коренька. В Краснопольском районе артиллерия поддерживает продвижение российских штурмовых подразделений в районе населенного пункта Турья.

    На Харьковском направлении «Северяне» завершают зачистку так называемого Волчанского котла на северо-востоке области, продвигаясь как внутри, так и снаружи окружения.

    Удары авиации и беспилотников ВКС России пришлись по скоплениям сил и техники ВСУ в районах Великого Бурлука, Великих Проходов, Рубежного, Бережного, Вишневого, Бугаевки, Пионера, Федоровки, Малого Бурлука, Хатнего, Першотравневого, Гарашовки, Горячего, Зарожного, Избицкого и Варваровки.

    На востоке Харькова в селе Бражники подтверждено уничтожение пункта временной дислокации боевиков разведроты ВСУ, среди украинских военных есть потери в сержантском составе.

    На Липцовском направлении «Северяне» продвинулись южнее Новой Казачьей и в районе Токаревки до 250 м, а на Волчанском и Великобурлукском направлениях штурмовые группы «Северян» продвинулись в районах Варваровки, Черного и Нефедовки, суммарное продвижение на 25 участках превысило 1200 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 230 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» поразила цех по производству дронов ВСУ в Черниговской области Украины.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (2)
    13 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    ФСБ показала видео задержания японского журналиста за шпионаж

    ФСБ опубликовала видео задержания журналиста «Хоккайдо Симбун» за шпионаж

    ФСБ показала видео задержания японского журналиста за шпионаж
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    ФСБ России опубликовала видеозапись задержания корреспондента японской газеты «Хоккайдо Симбун», подозреваемого в шпионаже.

    Центр общественных связей ФСБ России обнародовал видеозапись задержания корреспондента южно-сахалинского бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун», подозреваемого в шпионаже, пишет ТАСС.

    На опубликованных кадрах запечатлены задержание журналиста, проведение обыска и его допрос, а также процесс этапирования подозреваемого в Москву.

    По данным ФСБ, задержанный собирал информацию об участниках спецоперации на Украине из числа жителей Курильских островов. Лефортовский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, следственные действия продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист японской газеты был задержан на Сахалине по подозрению в шпионаже. Позже стало известно, что задержанный собирал данные об участниках спецоперации на Курилах.

    В феврале ФСБ задержала жителя Запорожской области за шпионаж и госизмену.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 21:57 • Новости дня
    В Геленджике и Новороссийске ввели особый режим из-за угрозы разлива нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим повышенной готовности в Геленджике и Новороссийске из-за угрозы разлива нефтепродуктов после атак безэкипажных катеров на морские суда.

    Режим повышенной готовности ввели для сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС из-за аварий, произошедших 6 октября в результате атак безэкипажных катеров на суда в акватории Черного моря, передает РИА «Новости».

    Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций назначен заместитель губернатора региона Сергей Лагутин. Специалистам поручили усилить контроль за состоянием окружающей среды и проводить круглосуточные дежурства.

    По данным Минтранса России, во вторник танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря, в акватории зафиксировали открытое горение нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Морспасслужба не обнаружила разлива нефти после пожара на танкере в Черном море.

    Премьер Болгарии обсудил с послом России атаки дронов на суда. У берегов Болгарии спасли пять моряков с затонувшего после удара судна.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    За сутки в Доброполье освобождены 142 здания
    За сутки в Доброполье освобождены 142 здания
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В районе Доброполья Донецкой народной республики (ДНР) штурмовые группы 51-й армии в последние сутки продвигались в центральной и северо-западной частях города, сообщили в Минобороны.

    Штурмовые подразделения морской пехоты продолжили наступление в западной части населенного пункта, говорится в канале Max Минобороны.

    В течение суток освобождено 142 здания, уничтожено до 25 украинских военнослужащих.

    Кроме того, подразделения группировки «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах Староварваровки, Веровки, Белозерского, Святогоровки, Веселой Горы, Шиловки, Новоявленки в ДНР и Крутояровки в Днепропетровской области.

    Всего в зоне ответственности группировки за минувшие сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих, бронетранспортер, пять бронемашин, артиллерийское орудие и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВС России за сутки в Доброполье освободили 286 зданий.

    До этого сообщалось о сорванной попытке деблокировать окруженные подразделения ВСУ в Доброполье.

    В понедельник российские войска начали бои за шахту «Добропольская».

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    Уничтожен последний крупный складской комплекс «Эпицентра» на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска нанесли удары по логистическому распределительному центру компании «Эпицентр» в Хмельницком, уничтожив последний крупный складской комплекс компании на Украине, пишут украинские СМИ со ссылкой на компанию.

    В сообщении сказано, что российские войска за день нанесли десять ударов, вызвавших несколько пожаров. При этом сотрудники не пострадали. В компании отметили, что этот распределительный центр оставался фактически единственным уцелевшим крупным складским комплексом после уничтожения двух других в Киеве и Киевской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине гражданской инфраструктуры в ее чистом смысле практически не осталось, если речь идет о производственных и складских мощностях – они активно используются ВСУ.

    В связи с этим российские войска наносят удары, в частности, по терминалам «Новой почты» и «Укрпочты», складам «Эпицентра» и Rozetka.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 03:48 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА превысило 100
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА превысило 100
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С вечера вторника силы ПВО уничтожили 105 БПЛА, направлявшихся к Москве, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Уничтожены еще десять беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в «Максе» вечером во вторник.

    В ночь на среду он опубликовал ряд сообщений, в которых говорилось, что ПВО отразила атаку еще четырех, 16, десяти, 30 и 15 БПЛА соответственно.

    На местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник вечером ПВО сбила еще 20 летевших на Москву беспилотников.

    Более 30 самолетов, следовавших в московские аэропорты, перенаправили в другие города из-за введенных в столичных воздушных гаванях ограничений по безопасности.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!


    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 22:59 • Новости дня
    Пожары начались после ударов по предприятиям в Хмельницкой области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В результате российских ударов по промышленным предприятиям в Хмельницкой области Украины начались пожары, сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

    Российские войска атаковали предприятия в Хмельницком и Шепетовском районах, сообщил Тюрин в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Винницкой области.

    В Киеве прогремели взрывы. Взрыв повредил объект инфраструктуры в Сумской области.

    Комментарии (0)
    Главное
    Мирошник: Заявления Трампа заставили Зеленского бросить Киев и умчаться в Лондон
    Дмитриев анонсировал скорое подписание соглашений с США по дизелю
    AFP: Вашингтон продолжает предоставлять Украине разведывательные данные
    Папа римский пошел на поправку после удаления опухоли в легком
    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец отказался от показаний
    При Байдене банки США отказывали в обслуживании христианским организациям
    Минцифры помогло «Яндексу» с резервными площадками после атаки дронов

    Зачем модернизируют российского конкурента МС-21

    В Ту-214 хотят упразднить функцию бортинженера в кабине пилота и оставить вместо трех – двух человек, командира и второго пилота. Этого просит главный заказчик сотни таких самолетов – авиакомпания S7. Зачем S7 этот лайнер, хотя есть его более современный аналог – МС-21, и почему так важно поменять трехчленную кабину на двухчленную? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа заявила о предательстве в войне до последнего украинца

    Дизельная сделка США и РФ привела европейцев в состояние шока. Украина и лидеры ЕС недовольны готовностью Вашингтона сотрудничать с Москвой в сфере энергетики. Тем не менее Брюссель своей критикой договоренностей российского и американского лидеров фактически подтвердил курс на продолжение конфликта «до последнего украинца». Подробности

    Перейти в раздел

    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    ВСУ «ослепли» из-за хамства Зеленского

    Владимир Зеленский подтвердил, что США предупредили Украину о возможной остановке передачи разведданных. Хотя официально обмен данными не прекращен, Киев уже вторые сутки не получает предупреждений о пусках российских ракет. Кроме того, ВСУ столкнулись с ограничениями в работе Starlink. Как отмечают эксперты, проблемы противника временные, но ВС России пользуются этим «окном возможностей» для максимизации урона. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

      Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?

      3 комментария
    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Протесты во Франции не приведут ни к чему

      Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

      6 комментариев
    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      ПВО становится бизнесом

      Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

      12 комментариев
    Перейти в раздел

    • Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

      В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

    • Британия обвинила Россию в неожиданном

      Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

    • Кремль ответил на козырь Зеленского

      Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации