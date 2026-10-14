Новак: Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях

Новак заявил об ударах украинских беспилотников по двум российским НПЗ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели сообщил ТАСС об атаках украинских беспилотников на два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Саратовской и Рязанской областях.

«По данным Минэнерго и компаний, сегодня киевским режимом были атакованы два нефтеперерабатывающих завода – в Саратовской и Рязанской областях. Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия», – сказал Новак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков переадресовал вопросы об атаке на дата-центр Сбербанку. Сам Сбербанк сообщил, что его сервисы не пострадали при атаке дронов на дата-центр в Балакове.

Во вторник США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России.