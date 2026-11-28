Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.4 комментария
Системы ПВО сбили более 50 дронов над Ростовской областью за ночь
Системы ПВО сбили более 50 украинских дронов над Ростовской областью
В ходе отражения ночной атаки на Ростовскую область системы ПВО уничтожили более 50 украинских беспилотников, сообщил в Max-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более 50 БПЛА уничтожены в городе Новошахтинск и семи районах области: Боковском, Верхнедонском, Красносулинском, Обливском, Усть-Донецком, Чертковском, Шолоховском», – написал он.
Слюсарь добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.
Он напомнил, что в регионе продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку беспилотных атак и размещение таких материалов в интернете.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу над Россией нейтрализовали 318 украинских дронов. Тогда же дроны были сбиты в городе Каменске-Шахтинском и двух районах Ростовской области. В ночь на 25 ноября над Ростовской областью уничтожили более 50 дронов ВСУ.