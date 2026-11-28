Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.4 комментария
Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Внуково и Домодедово
Росавиация сняла ограничения на работу Внуково и Домодедово
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово сняты, сообщил представитель Росавиации в Max-канале.
«Аэропорты Внуково и Домодедово: сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сообщил он.
В Росавиации напомнили, что ограничения вводятся для безопасности полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу аэропорты Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию. Собянин сообщил о более 460 летевших в сторону Московского региона дронах в ночь на субботу.