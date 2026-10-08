В ДТП с автомобилем Cadillac в центре Москвы пострадали два человека

МВД: В центре Москвы два человека пострадали при столкновении ВАЗ и Cadillac

Tекст: Елизавета Шишкова

Авария произошла в районе дома 19 на улице Знаменка, передает ТАСС. «По предварительным данным, столкнулись два транспортных средства, в результате пострадали два человека», – сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. По данным источника агентства, водитель ВАЗ совершил поворот на запрещающий сигнал светофора и врезался в Cadillac, который двигался прямо.

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