Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
В ДТП с автомобилем Cadillac в центре Москвы пострадали два человека
МВД: В центре Москвы два человека пострадали при столкновении ВАЗ и Cadillac
В результате столкновения автомобилей ВАЗ и Cadillac на улице Знаменка в центре российской столицы травмы получили два человека, сообщили в ГУ МВД Москвы.
Авария произошла в районе дома 19 на улице Знаменка, передает ТАСС. «По предварительным данным, столкнулись два транспортных средства, в результате пострадали два человека», – сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. По данным источника агентства, водитель ВАЗ совершил поворот на запрещающий сигнал светофора и врезался в Cadillac, который двигался прямо.
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