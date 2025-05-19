Росстандарт начал обсуждать новые знаки для беспилотных автомобилей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инициативу по созданию новых дорожных знаков, информирующих о движении беспилотных автомобилей, обсуждают в Росстандарте, сообщает ТАСС. Глава ведомства Антон Шалаев заявил, что работа над стандартом ведется, но нововведения появятся только при наличии единого мнения всех заинтересованных сторон.

«По беспилотным автомобилям уже сейчас у нас в работе инициатива по появлению дорожных знаков и предупреждающих знаков о том, что используются беспилотные автомобили. Но, опять-таки, стандарт на соответствующие знаки может появиться только тогда, когда будет достигнут консенсус всех заинтересованных сторон», – сообщил Шалаев.

Шалаев подчеркнул, что обновление стандартов – длительный процесс, который требует привлечения не только органов власти и регуляторов, но и самих автомобилистов. По его словам, отсутствие согласованности может привести к путанице на дорогах из-за частых изменений знаков.

Ранее в Минтрансе отмечали, что пока не планируют вводить новые знаки для беспилотников, однако такая возможность в будущем не исключается. В феврале Росстандарт уже утвердил поправки к ГОСТу, добавившие новые типы дорожных знаков, в том числе для маломобильных граждан и обозначения вертикальных стоп-линий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росстандарт отказался разрабатывать ГОСТы на окрошку и оливье. Росстандарт планирует восстановить систему краш-тестов RuNCAP для оценки безопасности автомобилей. Росстандарт утвердил изменения в ГОСТ-Р 52289, которые касаются дорожных знаков и разметки.