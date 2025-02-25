Россиян предупредили о новых дорожных знаках

Tекст: Алексей Дегтярев

Росстандарт утвердил изменения в ГОСТ-Р 52289, касающиеся дорожных знаков и разметки. Новый стандарт предполагает введение ряда новых знаков, таких как «Глухие», и обновление дизайна существующих, пишет «Коммерсантъ».

Например, на знаках парковки теперь будут указываться способы постановки автомобиля, а на знаках ограничения скорости – предупреждения о «лежачих полицейских».

В Москве, по словам вице-мэра Максима Ликсутова, планируют демонтировать 55 тыс. лишних указателей, что должно повысить комфорт и безопасность дорожного движения. В ЦОДД Москвы указали, что чрезмерное количество указателей негативно влияет на концентрацию водителей.

Новый ГОСТ разработали за три года с участием специалистов ЦОДД, при разработке учитывались более 1,4 тыс. предложений и замечаний от научных и эксплуатационных организаций. Изменения направлены на сокращение визуального шума на дорогах.

Ранее в МВД предупреждали, что автомобилисты, чьи права истекают с 2022 по 2025 год, должны обновить документы в 2025 году во избежание штрафов до 15 тыс. рублей.