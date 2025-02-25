Европейские политики не пошлют умирать своих граждан – у тех есть права, они могут возмутиться. Ни один западный политик не скажет своим избирателям «давайте отправим нашу молодежь воевать с русскими». А вот израсходовать еще тысячи украинцев – это можно без колебаний. За них никто не потребует отчета.0 комментариев
Россиян предупредили о новых дорожных знаках
Опубликован новый ГОСТ, который вводит новые дорожные знаки и обновляет дизайн существующих, обязательным он станет с 2026 года, но регионы могут применять его уже сейчас.
Росстандарт утвердил изменения в ГОСТ-Р 52289, касающиеся дорожных знаков и разметки. Новый стандарт предполагает введение ряда новых знаков, таких как «Глухие», и обновление дизайна существующих, пишет «Коммерсантъ».
Например, на знаках парковки теперь будут указываться способы постановки автомобиля, а на знаках ограничения скорости – предупреждения о «лежачих полицейских».
В Москве, по словам вице-мэра Максима Ликсутова, планируют демонтировать 55 тыс. лишних указателей, что должно повысить комфорт и безопасность дорожного движения. В ЦОДД Москвы указали, что чрезмерное количество указателей негативно влияет на концентрацию водителей.
Новый ГОСТ разработали за три года с участием специалистов ЦОДД, при разработке учитывались более 1,4 тыс. предложений и замечаний от научных и эксплуатационных организаций. Изменения направлены на сокращение визуального шума на дорогах.
Ранее в МВД предупреждали, что автомобилисты, чьи права истекают с 2022 по 2025 год, должны обновить документы в 2025 году во избежание штрафов до 15 тыс. рублей.