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Евросоюз и Китай договорились ограничить импорт гибридных автомобилей
SCMP: Евросоюз ограничил импорт китайских гибридных авто
Пекин и Брюссель заключили соглашение, устанавливающее ежегодную квоту в 350 тыс. машин на поставки гибридных автомобилей из Китая в страны Европейского союза.
Пекин и Брюссель заключили соглашение, устанавливающее ежегодную квоту в 350 тыс. машин на поставки гибридных автомобилей из Китая в страны Европейского союза. Сделка позволила ослабить торговую напряженность между сторонами, пишет South China Morning Post.
Ожидается, что введение квот приведет к сокращению поставок китайских гибридов более чем в два раза. До заключения соглашения прогнозировалось, что в текущем году на европейском рынке будет продано около 800 тыс. таких машин. Резкий рост импорта гибридных автомобилей начался после того, как в 2024 году Евросоюз ввел пошлины на полностью электрические машины из КНР.
Ограничения заставят китайских производителей сместить акцент на автомобили премиум-класса для максимизации прибыли. Ежегодный лимит в 350 тыс. машин будет действовать в течение четырех лет с возможностью увеличения квоты лишь на 6% в год.
Издание отмечает, что лимиты и пошлины не помогут европейским потребителям и автопроизводителям в долгосрочной перспективе. Для повышения конкурентоспособности компаниям из ЕС необходимо использовать китайские цепочки поставок, в том числе открывая производство электромобилей на территории КНР для последующего глобального экспорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца главный переговорщик Евросоюза по торговле Марош Шефчович сообщил о планах Брюсселя ввести защитные квоты на ввоз китайских гибридных автомобилей.
В прошлом месяце эксперты заявили о неспособности европейского автопрома справиться с конкуренцией со стороны производителей из Китая.
В 2024 году Еврокомиссия утвердила пошлины на импорт электромобилей из КНР сроком на пять лет.