Глава «Ростелекома» допустил появление дата-центров на ядерных реакторах

Глава «Ростелекома» заявил о возможном переводе ЦОДов на ядерную энергию

Tекст: Ольга Иванов

Российский рынок центров обработки данных (ЦОД) меняется под воздействием дефицита электроэнергии и необходимости обеспечения физической безопасности объектов, сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на SOC Forum.

«Стало понятно, что это мишень в случае тех или иных конфликтов. Во-вторых, такого объема электроэнергии в наших основных мегаполисах уже нет», – признал Осеевский.

По его словам, в качестве возможных источников питания дата-центров планируется использовать газовую генерацию, передает ТАСС. В дальнейшем объекты инфраструктуры могут перейти на компактные ядерные реакторы, поскольку Россия является несомненным лидером в профильных технологиях, добавил глава компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало свод правил для защиты дата-центров от беспилотников.

В пятницу президент Владимир Путин поручил правительству изучить масштабирование производства систем охлаждения для центров обработки данных.

В прошлом году Михаил Осеевский заявил о нехватке электрических мощностей в крупных российских городах.