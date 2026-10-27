Богатейшие люди планеты заработали на последствиях изменения климата

Oxfam: Богатейшие люди мира извлекли двойную выгоду из изменения климата

Tекст: Мария Иванова

Уровень выбросов углекислого газа от деятельности сверхбогатых людей превышает показатели 3,5 млрд беднейших жителей планеты. При этом владельцы крупных капиталов стремятся заработать на климатических проблемах, передает ТАСС со ссылкой на Oxfam.

Состоятельные люди инвестируют в сектор услуг по ликвидации последствий стихийных бедствий и предлагают национальным правительствам помощь в обмен на налоговые послабления, приватизацию предприятий и изменение государственного регулирования. Кроме того, обладая контролем над крупнейшими производителями продовольствия, богачи могут резко повышать цены на еду в случае катастроф.

Организация составила список из 217 компаний, которые получают двойную выгоду от загрязнения окружающей среды и последующего участия в восстановлении территорий. В 2025 году эти корпорации заработали в среднем 1,8 млрд долларов и выплатили акционерам 1 млрд долларов в виде дивидендов. Авторы доклада рекомендовали властям усилить контроль деятельности сверхбогатых людей и повысить для них налоги ради более справедливого распределения благ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представители Европейской народной партии потребовали отменить углеродный налог.

В прошлом месяце ООН заявила о неспособности человечества удержать глобальное потепление в пределах полутора градусов Цельсия.

Летом совокупный капитал 500 самых обеспеченных людей планеты за сутки увеличился на 336 млрд долларов.