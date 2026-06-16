Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.12 комментариев
Состояние богатейших людей мира побило исторический рекорд
Состояние 500 богатейших людей планеты выросло на рекордные 336 млрд долларов
Всего за сутки совокупный капитал 500 самых обеспеченных людей планеты увеличился на беспрецедентные 336 млрд долларов на фоне стремительного роста американских бирж.
Состояние 500 богатейших людей мира подскочило на 336 млрд долларов за один день, достигнув максимального значения в 13,3 трлн долларов, передает РИА «Новости».
По данным Bloomberg, это самый значительный суточный прирост за всю историю наблюдений.
«К моменту закрытия торгов в Нью-Йорке 500 самых богатых людей планеты увеличили свои состояния на 336 миллиардов долларов – это самый большой прирост, когда-либо зафиксированный за один день», – отмечает агентство, опираясь на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Предприниматель Илон Маск, возглавляющий список самых обеспеченных людей планеты, за сутки разбогател на 164 млрд долларов. Его капитал достиг 1,27 трлн долларов на фоне выхода на биржу космической компании SpaceX, ставшей шестой по капитализации в мире.
Основатель корпорации Meta* (запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг увеличил свое состояние на 9,16 млрд долларов. Сооснователь Oracle Ларри Эллисон стал богаче на 8,92 млрд долларов. Создатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин прибавили к своим капиталам 7,61 млрд и 7,01 млрд долларов соответственно.
Резкий рост состояний обусловлен позитивной динамикой на американских фондовых биржах. Индекс Dow Jones обновил исторический максимум, поднявшись на 0,92%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite прибавил 3,07%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в дебютный день торгов котировки космической компании Илона Маска выросли на 18,33%. Этот финансовый успех сделал бизнесмена первым в истории человечества триллионером.
Самая богатая женщина Австралии Джина Райнхарт вложила более миллиарда долларов в данное предприятие.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ