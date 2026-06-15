Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.0 комментариев
Самая богатая австралийка вложила более 1 млрд долларов в SpaceX
WSJ: Самая богатая австралийка Райнхарт вложила более 1 млрд долларов в SpaceX
Самая богатая женщина Австралии Джина Райнхарт вложила более 1 млрд долларов в компанию Илона Маска SpaceX, совершив крупнейшую внеотраслевую инвестицию Hancock Prospecting.
Самая богатая женщина Австралии Джина Райнхарт, владелица горнодобывающей компании Hancock Prospecting, купила долю в SpaceX на сумму более 1 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal. Это стало крупнейшей единовременной инвестицией Hancock Prospecting за пределами добычи железной руды.
Издание уточняет, что сделка была заключена после крупнейшего в истории первичного размещения акций SpaceX. В ходе IPO капитализация компании достигла 2,1 трлн долларов. В публикации также отмечается, что у Hancock Prospecting нет других планов по вложениям в космическую отрасль.
На прошлой неделе SpaceX разместила 555,6 млн акций по цене 135 долларов за бумагу. Торги на электронной бирже Nasdaq начались с 150 долларов, поднимались до 176,5 и закрылись на уровне 161 доллар. В результате состояние Илона Маска впервые в мире превысило 1 трлн долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Илона Маска SpaceX намеревалась провести крупнейшее в истории IPO на 75 млрд долларов. В дебютный день торгов акции SpaceX на Nasdaq выросли на 18,33% после размещения по цене 135 долларов за бумагу.
В итоге капитал Илона Маска достигло рекордных 1,05 трлн долларов и сделал его первым в истории триллионером.