Моравецкий заявил о создании новой политической партии в Польше

Tекст: Ольга Иванова

Матеуш Моравецкий объявил о планах создать новую политическую партию, передает РИА «Новости».

Ранее экс-премьер и еще 40 депутатов организовали фракцию «Развитие плюс», проигнорировав требования руководства «Права и справедливости» (PiS) отказаться от формирования альтернативного центра влияния. Из-за этого парламентарии были лишены членства в PiS.

«Теперь, когда наше членство мертво, то есть мы полностью исключены из партии «Право и справедливость», я могу сказать, что мы действительно создадим такую партию не позднее 15 октября», – заявил Моравецкий в эфире YouTube-программы.

На 15 октября также намечена конвенция объединения «Развитие плюс». Эта дата выбрана не случайно, так как она выпадает на годовщину парламентских выборов 2023 года. По словам политика, в этот день они намерены продемонстрировать, что Польша не обречена на хаос и невыполненные обещания.

Внутренний конфликт в PiS обострился после того, как председатель партии Ярослав Качиньский запретил членам состоять в других политических организациях. Это решение было направлено против «Развития плюс». Качиньский выдвинул ультиматум, потребовав от Моравецкого распустить объединение, а от его сторонников – официально покинуть его.

Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт внутри крупнейшей польской партии «Право и справедливость» начался после запрета членам состоять в других политических организациях.

Весной правоохранительные органы решили предъявить бывшему премьер-министру Матеушу Моравецкому обвинения в коррупции.

В прошлом году Ярослав Качиньский сохранил пост председателя этой политической силы.