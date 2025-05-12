UCI отказал юниорам «Локосфинкса» в допуске за пост о СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Международный союз велосипедистов (UCI) отказал пяти российским юниорам из клуба «Локосфинкс» в получении нейтрального статуса, передает ТАСС. Причиной стал пост «Школы высшего спортивного мастерства по велосипедному спорту и триатлону», посвященный программе поддержки участников спецоперации на Украине.

По словам тренера клуба Александра Кузнецова, отказ коснулся спортсменов 2007 и 2008 годов рождения. «Ситуацию пока не удалось разрешить, мы готовим еще одно обращение, но получить допуск, думаю, будет сложно», – сказал Кузнецов.

Если юниоры не получат нейтральный статус, они не смогут выступить на чемпионатах Европы и мира. Кузнецов отметил, что среди воспитанников есть другие перспективные спортсмены, которые смогут представить клуб на соревнованиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный союз велосипедистов (UCI) запретил россиянину Савелию Лаптеву участвовать в международных соревнованиях. Российскому велосипедисту не присвоили нейтральный статус из-за его службы в спортроте ЦСКА. Главе Балканского союза велоспорта не разрешили проводить гонку после исполнения гимна России.