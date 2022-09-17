Главе Балканского союза велоспорта не разрешили проводить велогонку после включения гимна России

Руководителю Балканского союза велоспорта Владимиру Кувале, включавшему гимн России на соревнованиях, запретили проводить велогонку «Белград – Баня-Лука», такое решение принял Международный союз велосипедистов (UCI).

«За последние несколько месяцев к нам неоднократно поступали угрозы, шантаж со стороны UCI. Это вызвано отношением Запада к моей позиции как директора велогонки и защите российских и белорусских гонщиков, что вызвало нападки на другие наши проекты, которые мы делаем в Сербии и Республике Сербской. Но, конечно, я не мог поверить, что дойдет до того, что нам запретят гонку «Белград - Баня-Лука», – сказал Куваля в беседе с ТАСС.

Он пояснил, что запрет ввели под предлогом «разрушения суверенитета Боснии и Герцеговины», поскольку он продвигает сотрудничество Сербии и Республики Сербской.

UCI потребовал не использовать во время велогонки гимн Республики Сербской, флаг и герб республики, а также «Марш на Дрину», символизирующий пересечение атлетами реки Дрины.

UCI также запретил упоминать имена политиков Сербии и Республики Сербской, включая президента страны Александра Вучича и Милорада Додика.

«Я считаю, что это люди, которые стремятся к миру в этой части мира и развивают спорт, поэтому у нас к ним только добрые слова. 21 сентября он вынесут окончательное решение и они потребовали от меня гарантий, что я не буду использовать символику. Я отказался убрать флаги и гимны Сербии Республики Сербской с этого соревнования, поскольку считаю, что мы развиваем мир и братство в регионе», сообщил Куваля.

Ранее Куваля сообщал, что во время любительского чемпионата мира под эгидой UCI в 2021 году он нарушил запрет ВАДА и включил гимн России. UCI потребовал извиниться и признать, что гимн включали по ошибке, но Куваля отказался, объяснив, что гимн включали намеренно, после чего предстал перед дисциплинарной комиссией.

«Я объяснил им, что включил российский гимн по зову сердца, не по политическим и не по финансовым мотивам. Я бы сделал это для любой страны, не только для России. Попросил снять санкции с нашей организации и взял на себя личную ответственность за случившееся», – сказал Куваля.