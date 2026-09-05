Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.3 комментария
Слово «шумахер» официально стало синонимом лихача в русском языке
Институт русского языка внес слово «шумахер» в академический словарь
Фамилия легендарного немецкого автогонщика Михаэля Шумахера официально признана нарицательным словом в русском языке и добавлена в академический словарь.
Слово «шумахер» в значении гонщика и любителя быстрой езды включено в орфографический академический ресурс «Академос» Института русского языка имени Виноградова РАН. В словарной статье отмечается: «О гонщике, лихаче», сообщает РИА «Новости».
Имя знаменитого немецкого автогонщика Михаэля Шумахера официально стало в России нарицательным. Он является одним из самых титулованных пилотов в истории автоспорта.
Михаэль Шумахер делит первую строчку по количеству чемпионских титулов в «Формуле-1» с британским гонщиком Льюисом Хэмилтоном. Оба спортсмена одержали по семь рекордных побед. На счету немецкого пилота в общей сложности 91 выигранный Гран-при.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе британские журналисты рассказали о частичном восстановлении подвижности автогонщика Михаэля Шумахера.
В прошлом году Институт русского языка закрепил в словаре допустимые варианты произношения слов «миллион» и «миллиард». Позже ректор Московского государственного лингвистического университета Ирина Краева перечислила самые популярные среди россиян неологизмы.