Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?11 комментариев
В результате стрельбы после дорожного конфликта в ОАЭ погибли три женщины
В эмирате Рас-эль-Хайма на севере ОАЭ вооруженный мужчина открыл огонь по женщинами в автомобиле, в результате чего все пострадавшие скончались в больнице, сообщили СМИ.
Как пишет местное издание Khaleej Times со ссылкой на полицию эмирата, инцидент произошел в эмирате Рас-эль-Хайма, где мужчина после конфликта на дороге сделал замечание трем женщинам, находившимся в автомобиле. После словесной перепалки подозреваемый открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. Все женщины были доставлены в больницу, однако от полученных ранений скончались, передает РИА «Новости».
Полиция задержала подозреваемого вскоре после происшествия и передала его дело в прокуратуру. В ОАЭ владение оружием возможно только при наличии специальной лицензии, которой могут обладать исключительно граждане страны. Случаи преступлений с применением огнестрельного оружия остаются крайне редкими, отмечают власти эмирата.
Ранее сообщалось, что инцидент с применением огнестрельного оружия произошел в одном из ресторанов Аризоны, в результате пострадали девять посетителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 апреля в университете Флориды произошла стрельба, в результате которой погибли два человека и пятеро были госпитализированы. За день до этого в школе Далласа (Техас, США) произошла стрельба, в ходе которой, по данным полиции, пострадали три человека.