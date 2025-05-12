В результате стрельбы после дорожного конфликта в ОАЭ погибли три женщины

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет местное издание Khaleej Times со ссылкой на полицию эмирата, инцидент произошел в эмирате Рас-эль-Хайма, где мужчина после конфликта на дороге сделал замечание трем женщинам, находившимся в автомобиле. После словесной перепалки подозреваемый открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. Все женщины были доставлены в больницу, однако от полученных ранений скончались, передает РИА «Новости».

Полиция задержала подозреваемого вскоре после происшествия и передала его дело в прокуратуру. В ОАЭ владение оружием возможно только при наличии специальной лицензии, которой могут обладать исключительно граждане страны. Случаи преступлений с применением огнестрельного оружия остаются крайне редкими, отмечают власти эмирата.

Ранее сообщалось, что инцидент с применением огнестрельного оружия произошел в одном из ресторанов Аризоны, в результате пострадали девять посетителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 апреля в университете Флориды произошла стрельба, в результате которой погибли два человека и пятеро были госпитализированы. За день до этого в школе Далласа (Техас, США) произошла стрельба, в ходе которой, по данным полиции, пострадали три человека.