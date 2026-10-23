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В столице Саудовской Аравии прогремело несколько взрывов
Xinhua: В районе Эр-Рияда прогремело несколько взрывов
В районе Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии, произошло несколько взрывов, сообщили китайские СМИ.
Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua.
Отмечается, что местные жители получили оповещения о тревоге через мобильные приложения. Тревога также объявлена в городе Наджран.
Ранее Reuters со ссылкой на возглавляемую Саудовской Аравией коалицию сообщило о перехвате и уничтожении баллистической ракеты, запущенной йеменскими хуситами в сторону Эр-Рияда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хуситы заявили об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.
В понедельник йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» сообщило о серии ракетных ударов по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco и аэропортам на территории Саудовской Аравии.
На прошлой неделе административное здание Saudi Aramco в городе Дахране подверглось обстрелу.