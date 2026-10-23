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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    23 октября 2026, 05:10 • Новости дня

    В столице Саудовской Аравии прогремело несколько взрывов

    Xinhua: В районе Эр-Рияда прогремело несколько взрывов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В районе Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии, произошло несколько взрывов, сообщили китайские СМИ.

    Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua.

    Отмечается, что местные жители получили оповещения о тревоге через мобильные приложения. Тревога также объявлена в городе Наджран.

    Ранее Reuters со ссылкой на возглавляемую Саудовской Аравией коалицию сообщило о перехвате и уничтожении баллистической ракеты, запущенной йеменскими хуситами в сторону Эр-Рияда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хуситы заявили об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    В понедельник йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» сообщило о серии ракетных ударов по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco и аэропортам на территории Саудовской Аравии.

    На прошлой неделе административное здание Saudi Aramco в городе Дахране подверглось обстрелу.

    21 октября 2026, 02:55 • Новости дня
    Иранский генерал Мохеби заявил об отходе кораблей ВМС США от Ормузского пролива
    Иранский генерал Мохеби заявил об отходе кораблей ВМС США от Ормузского пролива
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Иран вынудил корабли ВМС США отойти от Ормузского пролива не менее чем на 700 км, заявил бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби.

    «Иран вынудил американские военные корабли и фрегаты покинуть Ормузский пролив», – указал Мохеби, отметив, что до начала войны в Персидском заливе в районе находилось от 30 до 40 кораблей ВМС США, теперь же они держатся вдали от пролива.

    Иранский генерал заявил, что Ормузский пролив «закрыт на 100%» и проход через него отдельных небольших судов с отключенной навигацией не означает открытости для судоходства, передает ТАСС со ссылкой на SNN.

    Подобные проходы Мохеби охарактеризовал как «воровство и контрабанду», оценив объем нефти, которую США, по его данным, перевозят таким путем, максимум в один–два млн баррелей, причем, как подчеркнул бригадный генерал, «это достигается с огромными затратами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник КСИР сбил беспилотник США и подорвал два танкера в Ормузском проливе.

    КСИР пригрозил нанести удары по интернет-кабелям в районе пролива.

    В понедельник КСИР назвал проложенные под Ормузским проливом интернет-кабели одной из возможных целей Ирана.

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    21 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана со спецпосланником США

    Ушаков: Путин и спецпосланник США Уиткофф обсудили ситуацию вокруг Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом заявил, что возможности дипломатии в ситуации вокруг Ирана далеко не исчерпаны и с Тегераном необходимо договариваться, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, глава российского государства на встрече со спецпосланником США заявил, что дипломатические возможности в ситуации вокруг Ирана не исчерпаны, передает РИА «Новости».

    «Состоялся также обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего, естественно, вокруг Ирана. Владимир Путин подчеркивал, что возможности дипломатии далеко не исчерпаны, и что с Тегераном, являющимся нашим стратегическим партнером, можно и нужно договариваться», – рассказал Ушаков.

    Он добавил, что российская сторона подтвердила готовность и в дальнейшем способствовать поиску политико-дипломатических путей урегулирования иранской проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков заявил, что центральной темой беседы Путина и Уиткоффа стал украинский кризис.

    Во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил признательность Москве за твердую позицию по ситуации вокруг исламской республики.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    22 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Хуситы заявили об атаке на министерство обороны Саудовской Аравии

    Хуситы заявили об ударе по Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли удар по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Движение применило баллистические ракеты и беспилотники для удара по целям на территории королевства, отмечает РИА «Новости». «За последние 48 часов мы провели четыре точечные военные операции с применением йеменских баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов. Первая операция была направлена против здания министерства обороны в столице саудовского противника – Эр-Рияде. Удар был точным», – сообщил Сариа.

    По его словам, другие операции были направлены против объекта нефтегазовой компании Aramco в Янбу, а также международных аэропортов в Даммаме и Абхе.

    В четверг Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии отчиталось, что в результате атаки в среду вечером на международный аэропорт Даммама погибли два человека и восемь пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду движение «Ансар Аллах» атаковало международный аэропорт Эр-Райян.

    На прошлой неделе хуситы атаковали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, в результате чего погибли 17 человек.

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    20 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Завершено расследование дела обвиняемого в убийстве девушки в ОАЭ россиянина

    СК завершил расследование дела обвиняемого в убийстве девушки в ОАЭ россиянина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, который жестоко расправился со своей бывшей возлюбленной в Объединенных Арабских Эмиратах.

    В Петербурге завершилось расследование дела 42-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве 25-летней девушки в ОАЭ. Материалы с утвержденным обвинительным заключением передали в суд, сообщает СК России.

    По версии следствия, с сентября 2024 по декабрь 2025 года мужчина преследовал бывшую возлюбленную, угрожал ей убийством и избивал. В номере отеля в Дубае 17 декабря прошлого года он нанес девушке не менее 15 ударов колюще-режущим предметом. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте.

    После совершения преступления злоумышленник покинул страну и вернулся в Петербург, где его задержали и заключили под стражу. В ходе расследования, которое велось совместно с правоохранительными органами Эмиратов, следователи допросили более 25 свидетелей, провели следственный эксперимент и судебные экспертизы.

    Летом правоохранительные органы открыли уголовные дела против полицейских из Петербурга из-за убийства девушки в Дубае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце следователи связали подозреваемого в убийстве россиянки в Абхазии с другими преступлениями.

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    20 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    Число погибших при ударе по военному лагерю в Йемене выросло до 73

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор йеменской провинции Шебва Аввад бен аль-Вазир заявил, что число погибших в результате атаки мятежников-хуситов на тренировочный центр для силовиков увеличилось до 73 человек.

    Удар пришелся на лагерь для сотрудников служб безопасности и полиции, расположенный на юго-востоке страны, передает РИА «Новости». В заявлении местных властей отмечается, что поисковые мероприятия на месте происшествия продолжаются.

    На данный момент устанавливается судьба еще 14 человек, которые числятся пропавшими без вести после атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник количество жертв удара хуситов по военному лагерю в Йемене достигло 53.

    В воскресенье шесть человек пострадали при атаке мятежников на саудовский город Наджран.

    В начале месяца хуситы атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

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    21 октября 2026, 15:46 • Новости дня
    Хуситы атаковали беспилотниками аэропорт на юго-востоке Йемена

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало международный аэропорт Эр-Райян в городе Эль-Мукалла провинции Хадрамаут.

    Удары наносились с применением трех беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости» со ссылкой на йеменский новостной портал Хадрамаут.нет. Атакам подверглись взлетно-посадочная полоса и объекты электроснабжения.

    По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду хуситы нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту Адена.

    Во вторник число погибших при атаке на военный лагерь в Йемене выросло до 73.

    В понедельник повстанцы атаковали объекты Saudi Aramco и саудовские аэропорты.

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    20 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Британия выделила истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лондон расширил объем военной помощи Эр-Рияду и задействовал истребители Typhoon для защиты страны от атак йеменских мятежников-хуситов.

    Минобороны Британии выделило истребители Typhoon для защиты воздушного пространства Саудовской Аравии от ударов со стороны йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах», передает ТАСС.

    «Британия будет выполнять оборонительные задачи по защите воздушного пространства Саудовской Аравии, задействовав истребители Typhoon королевских ВВС, для обороны саудовских городов и критически важной национальной инфраструктуры от воздушных атак», – говорится в заявлении британского военного ведомства.

    Отмечается, что боевые самолеты будут использоваться исключительно в оборонительных целях и не будут наносить ответных ударов по позициям хуситов.

    Кроме того, Британия предоставит военно-транспортный самолет RAF A400M для перевозки военных грузов внутри Саудовской Аравии, а также направит военных советников для оказания поддержки саудовским штабным офицерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Саудовская Аравия отменила форум «Давос в пустыне» из-за атак хуситов. Накануне мятежники нанесли удары по объектам Saudi Aramco и саудовским аэропортам.

    А в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

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    20 октября 2026, 20:41 • Новости дня
    Танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе

    КСИР: Танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В южной части Ормузского пролива на морской мине подорвался и загорелся супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей нефти, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    В результате взрыва на судне начался пожар, передает ТАСС со ссылкой на заявление военно-морских сил КСИР, опубликованное агентством Tasnim. «Супертанкер-нарушитель подорвался на морской мине на юге Ормузского пролива и загорелся», – говорится в сообщении.

    По данным иранских военных, судно отключило все радиолокационные и навигационные системы. Экипаж попытался покинуть пролив по неразрешенному южному маршруту, проигнорировав предупреждения. Название пострадавшего танкера не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник КСИР также заявил, что сбил американский беспилотник и подорвал два танкера в Ормузском проливе.

    В понедельник иранские военные также объявили о подорвавшемся танкере-нарушителе.

    В субботу еще один нефтяной танкер подорвался на мине в этом же проливе.

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    22 октября 2026, 01:12 • Новости дня
    Госдеп распорядился эвакуировать часть дипломатов из Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Госдеп США распорядился вывезти из Саудовской Аравии сотрудников правительства США, не выполняющих срочных задач, а также их семьи, сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготт.

    Пиготт сообщил в X, что поддерживаемые Ираном хуситы все чаще вступают в боевые действия против Саудовской Аравии, включая нападения на гражданские аэропорты и другую важнейшую инфраструктуру, что приводит к жертвам среди гражданского населения и серьезным перебоям в поездках.

    «Безопасность сотрудников ведомства и их семей остается нашим главным приоритетом, и мы будем продолжать предпринимать все необходимые шаги для их защиты и поддержки», – заявил Пиготт.

    Он также назвал неточными сообщения СМИ, что Госдеп якобы готовится принять аналогичные меры относительно других посольств США в странах Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия отменила «Давос в пустыне» из-за атак хуситов.

    Хуситы нанесли серию ударов по стратегическим объектам королевства.

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    22 октября 2026, 03:32 • Новости дня
    NYT рассказала о плане ударов США и Израиля по Ирану после выборов в Конгресс

    Tекст: Антон Антонов

    США и Израиль разработали план возобновления интенсивных ударов по иранской территории после промежуточных выборов в американский Конгресс, назначенных на 3 ноября, пишет New York Times.

    Военные двух стран активизировали совместные учения, отрабатывая маневры над территорией Ирака в рамках подготовки к короткой, но интенсивной операции. На этой неделе министр обороны США Пит Хегсет встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху для обсуждения новых атак, пишет New York Times.

    Ожидается, что целями станут энергетическая инфраструктура, ядерные объекты, а также арсеналы ракет и беспилотников Ирана. Часть американских чиновников полагает, что новая масштабная серия атак способна разрушить иранскую экономику и вынудить Тегеран пойти на дипломатические уступки после почти восьми месяцев конфликта.

    При этом сохраняется скептицизм относительно успеха новой кампании, поскольку предыдущая фаза американо-израильских ударов с февраля по апрель привела к росту мировых цен на энергоносители и инфляции, а также сильно истощила запасы ракет-перехватчиков Пентагона. Кроме того, нет уверенности в одобрении новых ударов Белым домом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Израиль отменил серию ударов по Ирану из-за возражений США.

    Сообщалось, что США и Израиль решили не атаковать Иран до выборов в Конгресс.

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    20 октября 2026, 19:05 • Новости дня
    Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили второй за день беспилотник над Эр-Риядом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы противовоздушной обороны аравийской коалиции под руководством Саудовской Аравии перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат в районе Эр-Рияда, сообщил представитель альянса Турки аль-Малики.

    «Был перехвачен и уничтожен беспилотник в районе Эр-Рияда», – заявил представитель коалиции, слова которого приводит Саудовское агентство печати. Это уже вторая атака на столицу королевства за день, передает ТАСС.

    Ранее аль-Малики сообщал о перехвате над Эр-Риядом баллистической ракеты, запущенной йеменским мятежным движением «Ансар Аллах» (хуситы).

    В связи с первым инцидентом Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии задействовало Национальную платформу раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, однако позже опасность была признана миновавшей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Британия выделила истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии.

    В воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

    В прошлый четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.

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    22 октября 2026, 02:09 • Новости дня
    NBC заявил о сокращении военного присутствия США на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    США постепенно выводят военный контингент с баз в странах Ближнего Востока, сообщил телеканал NBC.

    «В последние дни американские военные незаметно сокращают свое присутствие на базах по всему Ближнему Востоку, а Госдепартамент отдает распоряжения о дальнейшем уменьшении численности сотрудников во многих дипломатических миссиях в регионе», – передает NBC.

    Отмечается, что сокращение напоминает аналогичную ситуацию в начале конфликта с Ираном в феврале. По данным источников, эти меры предпринимаются в связи с продолжающимися угрозами в регионе, в том числе от Тегерана, передает РИА «Новости».

    Передислокация затронула американский контингент в Иордании, а также базы в Катаре и Кувейте.

    По данным канала, в среду главы многих дипломатических миссий США на Ближнем Востоке получили уведомления, что они начинают работать в сокращенном составе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготт подтвердил, что Госдеп США распорядился вывезти из Саудовской Аравии сотрудников правительства США, не выполняющих срочных задач, а также их семьи.

    Он также назвал неточными сообщения СМИ, что Госдеп якобы готовится принять аналогичные меры относительно других посольств США в странах Персидского залива.

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    21 октября 2026, 22:09 • Новости дня
    Взрывы прогремели на юге Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько взрывов были слышны в поселке Карпан округа Сирик на юге Ирана в провинции Хормозган, сообщило агентство Fars.

    Источник и природа взрывов пока неизвестны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале октября отдал приказ подготовить масштабные удары по Ирану, но отменил операцию из-за возражений Вашингтона.

    В среду сообщалось, что США и Израиль решили не атаковать Иран до выборов в американский Конгресс.

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    21 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    Турция заключила с Катаром, Пакистаном и Индонезией оборонный меморандум

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе визита турецкого министра обороны Яшара Гюлера в Доху подписан меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в сфере оборонной промышленности между Турцией, Катаром, Пакистаном и Индонезией.

    Меморандум переводит двусторонние связи государств в сфере военно-промышленного комплекса в многосторонний формат, передает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал TRT Haber.

    Документ предусматривает совместное производство вооружений и боевой техники, передачу технологий, а также научно-исследовательские работы и интеграцию цепочек поставок между предприятиями. В Минобороны Турции отметили, что соглашение направлено на содействие сотрудничеству и укрепление военного потенциала четырех стран.

    Ранее Турция наладила поставки Катару ударных беспилотников Bayraktar TB2 и бронетехники. С Индонезией страна ведет совместную разработку среднего танка Kaplan MT, а для ВМС Пакистана Анкара строит корветы в рамках проекта Milgem.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Турция, Саудовская Аравия и Пакистан создали военный союз. В прошлом году Анкара решила модернизировать флот за счет экспорта оружия. Азербайджан и Турция расширили военное сотрудничество.

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    21 октября 2026, 22:30 • Новости дня
    Беспилотник атаковал нефтяное месторождение Saudi Aramco в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    При атаке беспилотника на нефтяное месторождение Шайба компании Saudi Aramco погибли два человека и еще двое получили ранения, сообщило Министерство энергетики Саудовской Аравии.

    «Силы ПВО перехватили беспилотник, пытавшийся атаковать один из производственных объектов на месторождении Шайба компании Saudi Aramco», – говорится в заявлении министерства энергетики.

    Жертвами атаки стали граждане Филиппин и Непала, пострадали граждане Пакистана и Индии, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хуситы из Йемена пообещали продолжить атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

    В сентябре атака беспилотников из Ирака повредила нефтепровод в Саудовской Аравии. Позднее Саудовская Аравия возобновила работу нефтепровода.

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      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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