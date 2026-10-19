Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.5 комментариев
Количество погибших при ударе хуситов по военному лагерю в Йемене достигло 53
В результате атаки бойцов движения «Ансар Алла» на тренировочный центр проправительственных сил на юго-востоке Йемена погибли десятки человек, еще свыше 200 получили ранения, сообщили местные власти.
Движение «Ансар Алла» (хуситы) обстреляло военный лагерь для подготовки новобранцев проправительственной армии на юго-востоке Йемена, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление властей провинции Шабва.
«По учебному центру имени мученика Ахмеда ас-Сулеймани было выпущено несколько баллистических ракет. По предварительным данным, в результате удара погибли более 53 новобранцев, еще свыше 200 человек получили ранения», – сообщили йеменские власти.
Отмечается, что все пострадавшие были новобранцами сил внутренней безопасности провинции Шабва и проходили в центре военную подготовку и обучение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник йеменские власти сообщали о 40 погибших при ударе по лагерю.
В начале месяца саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.
В прошлом месяце ВВС Саудовской Аравии нанесли 40 ударов по йеменской территории за сутки.