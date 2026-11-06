  • Новость часаСилы ПВО перехватили за день 21 дрон над четырьмя регионами
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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

    0 комментариев
    6 ноября 2026, 20:09 • Новости дня

    Израиль обстрелял поселки в сирийской провинции Эль-Кунейтра

    Al-Ikhbariya: Израиль обстрелял три поселка в сирийской провинции Эль-Кунейтра

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские военные открыли артиллерийский огонь по трем поселкам на юге Сирии в провинции Эль-Кунейтра, сообщил сирийский телеканал Al-Ikhbariya.

    Под обстрел попали поселки Айн-Зейван, Телль-Ахмар, Эс-Самдания и прилегающие сельскохозяйственные угодья. Среди местных жителей есть пострадавшие, нанесен материальный урон, передает ТАСС со ссылкой на Al-Ikhbariya.

    Ранее израильские военные ввели строгие ограничения на передвижение населения в Бир-Аджеме, Брейге и Хан-Арнабе, где проводят обыски в домах для поиска членов экстремистских группировок.

    Кроме того, в западной части провинции Дераа установлены дополнительные блокпосты, а подразделения израильской армии зачищают поселок Маария. По данным телеканала, в октябре зафиксировано свыше 200 нарушений со стороны Израиля в южных провинциях Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Армия обороны Израиля нанесла удары из танковых орудий по населенным пунктам в провинции Дераа на юге Сирии.

    В начале октября израильские военнослужащие при поддержке танков открыли беспорядочный огонь в направлении жилых кварталов поселения Сайда-эль-Ханут в сирийской провинции Кунейтра.

    В прошлом году израильские военные ударили авиацией и артиллерией по населенному пункту Бейт-Джан в провинции Дамаск.

    5 ноября 2026, 23:54 • Новости дня
    Иран рассказал Путину о семи условиях открытия Ормузского пролива

    Резаи увязал открытие Ормузского пролива с семью условиями Ирана

    Иран рассказал Путину о семи условиях открытия Ормузского пролива
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал выполнение семи условий Тегерана со стороны США необходимым для открытия Ормузского пролива.

    «Конечно, я сообщил ему, что по части дипломатии мы передали США семь условий. До тех пор, пока Вашингтон не выполнит их, Ормузский пролив не откроется и никаких переговоров не состоится», – приводит слова Резаи РИА «Новости» со ссылкой на иранские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о прошедшей в Кремле встрече президента России с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

    Резаи заявил об обсуждении с президентом России региональной обстановки.

    Резаи передал Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

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    6 ноября 2026, 02:11 • Новости дня
    Айзенкот получил большинство рекомендаций в парламенте на пост премьера Израиля
    Айзенкот получил большинство рекомендаций в парламенте на пост премьера Израиля
    @ Gil Cohen-Magen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер израильской оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкот собрал большинство рекомендаций депутатов Кнессета в качестве кандидата на должность премьер-министра страны, сообщает президентская канцелярия.

    Кандидатуру политика в ходе консультаций поддержали 67 из 120 парламентариев нового созыва, передает ТАСС.

    В пользу Айзенкота на встречах с президентом Ицхаком Герцогом высказались все партии объединенной оппозиции и обе арабские политические силы. За кандидатуру нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху выступили 46 представителей ультраправых и религиозных партий, еще семь человек воздержались от рекомендаций.

    Теперь глава государства должен поручить формирование кабинета министров одному из претендентов. Для создания устойчивой правящей коалиции кандидату потребуется заручиться поддержкой как минимум 61 депутата, однако пока ни один из блоков не обладает прочным большинством.

    Первому претенденту предоставят 28 дней на формирование правительства с возможностью продления срока на две недели. В случае неудачи право перейдет к другому парламентарию, а при повторном провале через 90 дней будут назначены новые выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила результаты выборов в парламент.

    Во вторник председатель партии «Наш дом – Израиль» Авигдор Либерман призвал к созданию стабильного правительства без участия арабских партий.

    Нетаньяху обратился к оппозиционному блоку с просьбой не формировать коалицию с арабскими объединениями.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 23:10 • Новости дня
    Иерусалимский патриарх Феофил III рассказал о молитвах за Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что каждый день молится о российском лидере у Гроба Господня в Иерусалиме.

    «Мы ежедневно молимся в доме Господа о Вас. Я лично Вами восхищаюсь и ежедневно молюсь за Ваше здоровье, за то, чтобы Господь Вас просветил и вдохновил Вас на решение всех тех задач, которые стоят перед Вами», – приводятся слова патриарха на сайте Кремля.

    Он отметил, что нынешний период для христиан на Ближнем Востоке остается сложным, поэтому церкви необходимо организованно молиться о сохранении христианства в регионе. Он указал, что церковь действует в непростых условиях и подчеркивает важность духовной поддержки.

    Патриарх также рассказал о многочисленных вызовах, с которыми сталкиваются христиане в регионе, и о сокращении их числа. Он поблагодарил российского лидера за неизменную поддержку, заявив, что она служит залогом сохранения святынь на Святой земле, а также стабильности и мира в Иерусалиме и на всем Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече с президентом России заявил о готовности содействовать российско-украинским переговорам по урегулированию конфликта.

    Путин заявил о добрых отношениях между Русской и Иерусалимской православными церквями.

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    6 ноября 2026, 05:25 • Новости дня
    Иран предупредил Армению о красных линиях из-за создания «Маршрута Трампа»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что Тегеран «переломает ноги» Соединенным Штатам и их союзникам в случае нарушения красных линий при реализации «Маршрута Трампа» в Армении.

    «Я отчетливо сказал послу Армении, что если США и их союзники захотят пресечь красную линию Ирана, мы им переломаем ноги», – написал Велаяти в статье для издания Etelaat, передает РИА «Новости».

    Ранее официальные лица Ирана заявляли, что американское присутствие на границе не должно создавать опасность для государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе спикер парламента Армении Рубен Рубинян сообщил о ратификации рамочного соглашения с США о «Маршруте Трампа».

    Летом заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о прохождении этого транспортного коридора через зону ответственности российских пограничников.

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    5 ноября 2026, 21:34 • Новости дня
    Полиция Турции задержала подозреваемого в убийстве девяти человек

    IHA: Полиция Турции задержала подозреваемого в убийстве девяти человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полиция турецкой провинции Эскишехир задержала мужчину, который подозревается в убийстве не менее девяти человек из огнестрельного оружия, сообщило агентство IHA.

    Днем в автомобилях в деревнях турецкой провинции Афьонкарахисар обнаружили тела девяти убитых. В деревне Уйдукент в автомобиле нашли раненую женщину, ее госпитализировали в тяжелом состоянии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на IHA.

    Позже полиция задержала подозреваемого 30-летнего Арифа Оздемира в районе Сейитгази провинции Эскишехир. Подозреваемый пытался скрыться от полиции, оставив автомобиль. Мотивы преступника сейчас выясняют следователи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ведомство губернатора провинции Афьонкарахисар сообщило о восьми погибших в результате стрельбы. Ранее сообщалось, что неизвестный застрелил семь человек в районе Ихсание турецкой провинции Афьонкарахисар.

    В апреле глава МВД Турции Мустафа Чифтчи заявил о девяти погибших при нападении ученика на школу в Кахраманмараше.

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    5 ноября 2026, 21:59 • Новости дня
    Боевики обстреляли из гранатометов штаб дорожной полиции на севере Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В городе Маарет-эн-Нууман на севере Сирии боевики обстреляли из гранатометов штаб дорожно-патрульной службы, сообщил телеканал Sham TV.

    Боевики открыли огонь из гранатометов по административному зданию, произошел взрыв, пишет ТАСС со ссылкой на Sham TV. В результате атаки есть пострадавшие, их количество уточняется. Зданию нанесен материальный ущерб.

    Силы безопасности оцепили район происшествия для проведения следственных действий и поиска нападавших. Город Маарет-эн-Нууман расположен в провинции Идлиб на стратегической автостраде M5 Дамаск – Алеппо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ливанское движение «Хезболла» отвергло заявления о причастности к подготовке теракта против нефтеперерабатывающего завода в городе Хомс.

    В понедельник сирийские спецслужбы сообщили о предотвращении нападения на сирийский нефтеперерабатывающий завод в Хомсе.

    В прошлом месяце военно-воздушные силы Иордании нанесли удары по укрытиям террористических организаций на юге Сирии в качестве возмездия за теракт у церкви в Эль-Караке.

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    5 ноября 2026, 22:11 • Новости дня
    Путин подчеркнул особое внимание России к положению христиан на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    Россия традиционно уделяет особое внимание положению христианского населения на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин.

    «Россия традиционно уделяет особое внимание положению христиан, христианского населения в Ближневосточном регионе», – сказал Путин на встрече с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Глава государства обратился к патриарху Иерусалимскому, отметив, что тому приходится непросто из-за сложной обстановки в регионе, но при этом Иерусалимская православная церковь при поддержке местных властей продолжает работать ритмично, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и дальше поддерживать контакты с Иерусалимской церковью, добавив: «Мы со своей стороны будем делать все, чтобы развивать отношения».

    Он заявил, что сотрудничество России и Иерусалимской православной церкви сегодня особенно востребовано, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Путин заявил о поддержании добрых отношений между Русской и Иерусалимской православными церквами. Президент России вручил орден Дружбы патриарху Иерусалимскому.

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    6 ноября 2026, 14:28 • Новости дня
    Саудовская ПВО сбила беспилотник в районе Мекки

    Аравийская коалиция перехватила беспилотник возле Мекки

    Силы аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили беспилотник в районе города Мекка.

    Об этом сообщил официальный представитель альянса Турки аль-Малики, передает ТАСС.

    «[Осуществлен] перехват и уничтожение беспилотника в районе Мекки», – заявил он.

    Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» пока не прокомментировали ситуацию.

    Ранее аль-Малики сообщал, что саудовские средства ПВО сбили две баллистические ракеты, выпущенные мятежниками в сторону города Наджран на юге Саудовской Аравии. По его словам, фрагменты ракет упали, ведется оценка ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» нанесло удар беспилотником по международному аэропорту на востоке Саудовской Аравии.

    В среду хуситы атаковали баллистической ракетой международный аэропорт в Эр-Рияде.

    В начале месяца силы противовоздушной обороны арабской коалиции уничтожили баллистическую ракету хуситов, запущенную в направлении южных районов королевства.

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    6 ноября 2026, 16:04 • Новости дня
    Эрдоган заявил о крахе международной системы безопасности из-за Газы

    Эрдоган: Ситуация в Газе доказывает крах международной системы безопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Созданная десятки лет назад международная архитектура безопасности фактически потерпела банкротство, о чем свидетельствует ситуация на Ближнем Востоке, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

    Выступая на TRT World Forum в Стамбуле, турецкий лидер подчеркнул, что глобальное сообщество переживает болезненный период жесткой конкуренции и постепенной утраты ценностей, передает РИА «Новости».

    «Мы вместе проходим через кризис, в котором старый мир уже умирает, а новый еще не родился», – заявил Эрдоган.

    По его словам, глобальная система безопасности, сформированная 81 год назад, рухнула. Политик отметил, что сторонников мира остается все меньше, а насилие и несправедливость становятся обыденностью.

    Он призвал обратить внимание на сектор Газа, где миллионы людей пытаются выжить в руинах своих разрушенных домов в условиях голода и нищеты на фоне жестких ограничений гуманитарного доступа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Турции Тайип Эрдоган заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН.

    Турецкий лидер обвинил международное сообщество в бездействии в отношении сектора Газа.

    В мае глава Турции выразил надежду на возмездие для израильского премьер-министра на фоне гуманитарной катастрофы в анклаве.

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    6 ноября 2026, 16:02 • Новости дня
    Танкер подвергся обстрелу в Ормузском проливе у побережья Омана

    UKMTO: В Ормузском проливе у побережья Омана обстреляли танкер

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о взрыве на танкере в Ормузском проливе недалеко от побережья Омана.

    UKMTO получил запоздавшее сообщение об инциденте, который произошел в 16 морских милях к востоку от оманского города Хасаб, передает ТАСС.

    Капитан следовавшего на выход через Ормузский пролив танкера сообщил о взрыве в районе ватерлинии с левого борта судна. Сам инцидент произошел в четверг.

    Все члены экипажа находятся в безопасности. Судно сохранило способность двигаться самостоятельно и продолжило следовать по маршруту. Дополнительные сведения о судне не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал сообщил о гибели члена экипажа при ударе неопознанного воздушного объекта по индийскому грузовому судну у побережья Омана.

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии заявил о получении пробоины другим судном из-за попадания неизвестного снаряда.

    В понедельник управление морских торговых операций Великобритании отчиталось о поражении танкера двумя снарядами в Персидском заливе.

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    6 ноября 2026, 17:44 • Новости дня
    Иран сбил 16-й американский беспилотник MQ-1 над островом Кешм

    КСИР: Иран сбил 16-й американский беспилотник MQ-1 над островом Кешм

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские военные перехватили и уничтожили 16-й американский беспилотник MQ-1 над островом Кешм, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    Очередной беспилотник был уничтожен с помощью новой системы ПВО КСИР в небе над иранским островом Кешм, передает ТАСС. В КСИР уточнили, что сбитый аппарат является разведывательно-ударным беспилотником армии США семейства MQ-1.

    Отмечается, что череда неудачных разведывательных миссий США «легла тенью на командование» Брэда Купера. Бойцы КСИР постоянно отслеживают действия авиации и схемы полетов дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американские военные нанесли удар по иранскому острову Кешм. Командование ВВС Корпуса стражей исламской революции заявило об уничтожении двух американских беспилотников к югу от острова.

    На прошлой неделе два рыбака пропали без вести в результате атаки беспилотника к югу от острова Кешм.

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    6 ноября 2026, 17:18 • Новости дня
    Иранский депутат пригрозил нефтью по 150 долларов в случае атаки США

    Tasnim: Депутат Ирана предрек цену на нефть в 150 долларов из-за атак США

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани заявил, что возобновление боевых действий со стороны США и Израиля против исламской республики приведет к росту мировых цен на нефть до 150 долларов.

    Делигани заявил, что возобновление ударов со стороны Вашингтона и Тель-Авива спровоцирует масштабный ответ Тегерана, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

    «В случае любого рода разрушительных действий или начала атак со стороны США и сионистского режима ответ Исламской Республики Иран будет таков, что ракеты достигнут Европы, и это приведет к тому, что цена нефти перевалит за 150 долларов», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об ошибочности позиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в конфликте с Ираном.

    В четверг постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон возложил ответственность за решение об ударе по исламской республике на Вашингтон.

    В среду президент США Дональд Трамп назвал войну с Ираном главной причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.

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    6 ноября 2026, 10:24 • Новости дня
    Вэнс тайно раскритиковал позицию Нетаньяху по конфликту с Ираном

    Tекст: Игорь Иножарский

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в частном порядке заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ошибается во всем, что касается войны против Ирана.

    Разногласия вокруг иранского конфликта усилили напряженность в американской администрации после потери республиканцами контроля над Конгрессом на промежуточных выборах, пишет Fox News.

    «Причина, по которой мы проиграли, – это война», – написал Вэнс в социальной сети.

    Вице-президент возглавил группу чиновников, призывающих президента Дональда Трампа к переговорам о прекращении вооруженного противостояния. До этого Нетаньяху убеждал американского лидера возобновить удары по Ирану, передает Axios.

    В прошлом месяце Вэнс передал через катарских посредников письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи с предложением возобновить мирные переговоры. В четверг Тегеран направил Вашингтону официальное ядерное предложение с рядом условий, сообщает Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал конфликт главной причиной потери республиканцами контроля над Конгрессом. В среду президент США Дональд Трамп признал войну с Ираном главной причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах. В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попытался убедить Трампа атаковать иранские объекты.

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    6 ноября 2026, 18:29 • Новости дня
    КСИР сообщил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе

    КСИР: Два танкера подорвались на минах и загорелись в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два танкера загорелись в Ормузском проливе после столкновения с минами при попытке пройти по несанкционированному маршруту, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    КСИР Ирана сообщил о подрыве на минах и последующем возгорании, которое случилось на двух танкерах в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». «Два танкера, выключив навигационные системы и системы идентификации, при поддержке американской армии-агрессора предприняли попытку покинуть (регион) по несанкционированному маршруту в Ормузском проливе и столкнулись с минами, в результате чего загорелись и прекратили движение», – заявили в пресс-службе формирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве еще двух нефтяных танкеров на минах в восточной части Ормузского пролива.

    В среду Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве четырех нефтяных танкеров на морских минах в Ормузском проливе.

    В понедельник военно-морские силы КСИР заявили о возгорании 11 танкеров-нарушителей в Ормузском проливе с 25 октября.

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    6 ноября 2026, 19:16 • Новости дня
    Хуситы заявили о гибели более 30 человек при ударе по рынку в Йемене

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель Минздрава в правительстве мятежников Анис аль-Асбахи заявил о гибели и ранении более 30 человек в результате авиаудара по рынку в йеменской провинции Таиз.

    Более 30 человек стали жертвами атаки на рынок в провинции Таиз на юго-западе Йемена. В нанесении удара йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» обвинило Саудовскую Аравию, передает ТАСС.

    «В 07:10 утра в пятницу самолет F-15, принадлежащий саудовскому врагу, вылетел с базы Хамис-Мушайт и нанес три удара по рынку Аль-Хадара в округе Эль-Вазия провинции Таиз, в результате чего десятки мирных жителей погибли и получили ранения», – сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    Анис аль-Асбахи уточнил, что число погибших и раненых превысило 30 человек. В свою очередь саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что удар по рынку баллистической ракетой нанесли сами хуситы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце авиация коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесла удар по аэропорту в подконтрольной хуситам провинции Ходейда.

    Ранее источник в йеменских властях сообщил об атаке саудовских самолетов на военный лагерь на территории президентского комплекса в Сане.

    В сентябре официальный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о десятках ударов саудовской авиации по контролируемым мятежниками регионам Йемена.

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    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    У Франции закончились деньги на социализм

    Крупнейшие за последние годы протесты прокатились по Франции в середине недели. Люди недовольны огромными налогами и снижением уровня жизни, а в это время руководство страны отчаянно ищет, где найти несколько десятков миллиардов евро. Почему министр экономики заявляет, что «французская экономика зашла в тупик» – и куда исчезло благосостояние Франции? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    • Открытки с Днем матери 2026: красивые картинки, поздравления и готовые подписи для мамы

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября. К празднику мамам и бабушкам можно отправить красивую открытку, теплое поздравление в сообщении или подписать бумажную карточку от руки. ВЗГЛЯД собрал открытки с Днем матери 2026 года, готовые поздравления от дочери и сына, короткие подписи, четверостишия и идеи для тех, кто хочет сделать открытку своими руками.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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