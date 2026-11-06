Израиль обстрелял поселки в сирийской провинции Эль-Кунейтра

Al-Ikhbariya: Израиль обстрелял три поселка в сирийской провинции Эль-Кунейтра

Tекст: Валерия Городецкая

Под обстрел попали поселки Айн-Зейван, Телль-Ахмар, Эс-Самдания и прилегающие сельскохозяйственные угодья. Среди местных жителей есть пострадавшие, нанесен материальный урон, передает ТАСС со ссылкой на Al-Ikhbariya.

Ранее израильские военные ввели строгие ограничения на передвижение населения в Бир-Аджеме, Брейге и Хан-Арнабе, где проводят обыски в домах для поиска членов экстремистских группировок.

Кроме того, в западной части провинции Дераа установлены дополнительные блокпосты, а подразделения израильской армии зачищают поселок Маария. По данным телеканала, в октябре зафиксировано свыше 200 нарушений со стороны Израиля в южных провинциях Сирии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Армия обороны Израиля нанесла удары из танковых орудий по населенным пунктам в провинции Дераа на юге Сирии.

В начале октября израильские военнослужащие при поддержке танков открыли беспорядочный огонь в направлении жилых кварталов поселения Сайда-эль-Ханут в сирийской провинции Кунейтра.

В прошлом году израильские военные ударили авиацией и артиллерией по населенному пункту Бейт-Джан в провинции Дамаск.