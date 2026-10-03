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Израильские военные обстреляли жилые кварталы на юге Сирии
Израильские военные открыли стрельбу по поселениям в сирийской Кунейтре
Израильские военнослужащие при поддержке танков открыли беспорядочный огонь в направлении жилых кварталов поселения Сайда-эль-Ханут в сирийской провинции Кунейтра, сообщил канал Al-Ekhbariya.
Израильские силы продвинулись к западу от Сайда-эль-Ханут на юге провинции Кунейтра и открыли стрельбу по жилым кварталам, передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийский телеканал Al-Ekhbariya.
Отмечается, что во время рейда израильтяне временно задержали пастухов, запретив им выпас скота в долине. Кроме того, военные вошли в поселение Аль-Хамидия, где был задержан и увезен один молодой человек.
В то же время израильская артиллерия нанесла удар по окраинам поселения Маария на западе провинции Дераа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Сирии потребовал вывода израильских войск из буферной зоны.
В прошлом году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах оставить войска в Сирии.