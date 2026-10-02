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Нетаньяху пообещал наказать возможных кураторов пилота рейса Flydubai
Нетаньяху пригрозил наказать возможных кураторов пилота рейса Flydubai
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны найдут и заставят заплатить высокую цену тех, кто мог руководить действиями пилота, пытавшегося разбить пассажирский самолет авиакомпании Flydubai.
Власти Израиля проводят расследование с целью выяснить, кто мог руководить действиями пилота, пытавшегося разбить самолет авиакомпании Flydubai, передает ТАСС.
«Нападавший подвергся исламистской радикализации. Он намеревался разбить самолет вместе со всеми пассажирами на борту. Мы выясняем, был ли он кем-либо послан, и те, кто его послал, заплатят за это очень высокую цену», – сказал Нетаньяху.
Соответствующее видеообращение с заявлением премьер-министра было распространено его канцелярией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Биньямин Нетаньяху сообщил об исламской радикализации второго пилота авиакомпании Flydubai.
Накануне политик заявил, что пассажир и командир рейса смогли предотвратить новое 11 сентября.
А в среду глава Минобороны Израиля назвал инцидент с самолетом терактом.