Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Два генерала армии ДР Конго погибли при крушении самолета
В ДР Конго в авиакатастрофе погибли два руководителя юридической службы ВС
Генеральный аудитор вооруженных сил ДР Конго Люсьен-Рене Ликулиа Бакуми и председатель Высшего военного суда Жозеф Мутомбо Каталай погибли в результате авиакатастрофы на юго-западе страны.
При падении небольшого пассажирского самолета в Демократической Республике Конго погибли 12 членов инспекционной миссии и весь экипаж. Об этом сообщил официальный представитель конголезских вооруженных сил Сильвен Экенге, передает ТАСС.
Среди жертв крушения оказались генеральный аудитор ВС ДРК генерал-лейтенант Люсьен-Рене Ликулиа Бакуми и первый председатель Высшего военного суда страны генерал-лейтенант Жозеф Мутомбо Каталай. Пост генерального аудитора равнозначен должности главного военного прокурора государства.
Авиакатастрофа произошла в провинции Кванго. Самолет следовал из города Киквит в Киншасу. В районе города Кенге пилот доложил о технических неполадках и попытался совершить экстренную посадку, однако борт рухнул на землю и загорелся. На земле пострадавших нет.
Власти провинции изначально сообщали о 13 погибших, позже их число увеличилось до 17. Идентификация тел сильно затруднена из-за сильного пожара. Начато расследование причин трагедии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет с офицерами конголезской армии разбился на юго-западе страны.
В прошлом месяце в результате авиакатастрофы в Перу погибли 13 человек.