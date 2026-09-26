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    Венгрия резко увернулась от втягивания в войну с Россией
    Глава Южной Кореи выступил с отповедью в адрес Зеленского из-за пленных КНДР
    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне
    Судмедэкспертиза установила причину смерти журналиста Соседова
    Российские войска поразили мост снабжения ВСУ под Одессой
    Ульянов прокомментировал слова Путина о поведении западных чиновников
    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска
    Минобороны испытало новые системы защиты бронетехники от дронов
    Украинские беженцы расписали польские города нацистскими символами
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    64 комментария
    26 сентября 2026, 12:45 • Новости дня

    Командир суданских повстанцев перешел на сторону армии

    Командир повстанцев с 50 бойцами перешел на сторону армии Судана

    Tекст: Мария Иванова

    Один из командиров суданских «Сил быстрого реагирования» (СБР) Ат-Тайеб аль-Вахиду сдался правительственной армии вместе с 50 бойцами.

    Аль-Вахиду и сопровождавшие его бойцы прибыли в Омдурман на пяти вооруженных автомобилях. Их встретили представители командования вооруженных сил Судана и разведки. Командир объяснил свое решение нарушениями со стороны СБР и призвал других бойцов сложить оружие, пишет Sudan Tribune.

    В конце августа около 200 бойцов СБР во главе с бывшим руководителем разведки формирования в штате Северный Кордофан Абу Бакром Хамудой Дахлубом также перешли на сторону правительственных сил, отмечает ТАСС.

    Ранее летом несколько групп бойцов СБР сдались армии в Северном штате.

    В последние месяцы правительственные силы активизировали наступление в Кордофане. В среду армия сообщила о взятии города Содари в Северном Кордофане, который использовался СБР в качестве одного из опорных пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае войска Судана выбили мятежников из трех районов Голубого Нила.

    В прошлом году стороны конфликта в Судане отвергли мирный план США.

    25 сентября 2026, 21:21 • Новости дня
    Камеры в отеле засняли смертельное падение Соседова с лестницы
    Камеры в отеле засняли смертельное падение Соседова с лестницы
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Музыкальный критик Сергей Соседов погиб в результате случайного падения с лестницы в гостинице, что подтвердили записи с камер видеонаблюдения, отметили в полиции.

    Организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026» Виктор Беззубов сообщил, что трагическая смерть музыкального критика стала следствием несчастного случая. По его словам, камеры видеонаблюдения в гостинице зафиксировали момент падения, пишут «Вести».

    «Это несчастный случай: посторонних людей там не было. Сергей один был на лестнице. Полиция признала, что это несчастный случай… То ли споткнулся, то ли оступился. Видно, что он встал на ступеньку и сразу падает назад… У него чисто механическое повреждение от падения», – рассказал Беззубов.

    Сотрудники правоохранительных органов, изучив видеозаписи, подтвердили отсутствие посторонних лиц на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мать музыкального критика также назвала причиной гибели сына тяжелую травму головы из-за случайного падения.

    В то же время директор отеля в Нерюнгри опроверг информацию о падении журналиста с лестницы. Напомним, что семья покойного объявила о планах похоронить его на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

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    25 сентября 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин словами «цирк уехал, а клоуны остались» оценил заявления Эстонии

    Путин назвал политической клоунадой заявления Эстонии про нападение на Россию

    Путин словами «цирк уехал, а клоуны остались» оценил заявления Эстонии
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прокомментировал слова нового министра обороны Эстонии Мартина Херема о нападении на Россию поговоркой «цирк уехал, а клоуны остались».

    Путин назвал высказывания Херема о нападении на Россию политической клоунадой, передает РИА «Новости».

    «Это тот случай, знаете, как у нас в шутку говорят: цирк уехал, а клоуны остались. Это политическая клоунада», – заявил президент в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур.

    Путин напомнил для сравнения, что население Эстонии чуть более 1,3 млн человек, а численный состав только российской армии 1,535 млн человек. «Ясно, что это полная чушь, полный бред. Но, к сожалению, вот с такими людьми нам приходится иметь дело сегодня в Западной Европе», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Ранее телерадиокомпания ERR распространила информацию о том, что новый глава эстонского оборонного ведомства во время выступления в Тартуском университете 17 сентября текущего года допустил возможность нападения на Россию. По словам министра, с экономической точки зрения Эстонии было бы выгоднее нанести удар первой.

    Впоследствии Херем попытался оправдаться, отметив, что его слова были сказаны наполовину в шутку в контексте рассуждений о последствиях затяжной мобилизации. Тем не менее, подобные заявления спровоцировали громкий скандал внутри страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала главу эстонского внешнеполитического ведомства ответить за угрозы в адрес Москвы.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пообещал уничтожить республику в случае превентивного удара по российской территории.

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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    25 сентября 2026, 20:58 • Новости дня
    Путин сообщил о попытках Киева договориться о перемирии
    Путин сообщил о попытках Киева договориться о перемирии
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Украины вновь инициируют обсуждение перемирия по нескольким направлениям, включая энергетическое, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур сообщил, что Киев активно поднимает вопрос о перемирии, передает РИА «Новости».

    «Судя по всему, ответные действия российских Вооруженных Сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят: энергетическое (то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ), воздушное (взаимно прекратить удары)», – сказал Путин журналистам.

    Глава государства напомнил, что ранее киевский режим пытался организовать морскую блокаду черноморского берега и наносил удары по гражданским объектам России. «После этого мы по каждой позиции начали отвечать», – пояснил глава государства.

    «Поэтому эти все действия, направленные на так называемое примирение, и предложение о возобновлении переговоров – да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать исходя из интересов Российской Федерации», – добавил президент.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о предложенном Вашингтоном энергетическом перемирии. Заместитель главы МИД России Михаил Галузин напомнил о тысячах нарушений прошлых режимов тишины со стороны украинских войск.

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    25 сентября 2026, 16:24 • Новости дня
    Россия возобновила поставки природного газа в Армению

    Россия возобновила поставки природного газа в Армению после ремонта газопровода

    Россия возобновила поставки природного газа в Армению
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия возобновила подачу природного газа в Армению после завершения плановых ремонтных работ на магистральном трубопроводе.

    Поставки природного газа в закавказскую республику возобновились после десятидневного перерыва, передает ТАСС. «С 25 сентября возобновилась поставка природного газа в Армению по магистральному газопроводу Северный Кавказ – Закавказье. Транспортировка газа была временно приостановлена в связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на указанном газопроводе на территории РФ», – заявили в пресс-службе компании «Газпром Армения».

    Остановка прокачки топлива произошла 15 сентября. Перерыв был необходим для проведения ремонтных работ на трубопроводе.

    По данным Таможенной службы Армении, в 2025 году доля российского газа в импорте страны составила 82,4%, что эквивалентно более 2,2 млн кубометров. Годом ранее этот показатель достигал 83,8%. Остальные объемы топлива республика закупала у Ирана.

    Напомним, компания «Газпром Армения» предупредила о временной приостановке подачи российского топлива из-за планового ремонта.

    Ранее МИД России допустил отмену льготных поставок углеводородов в случае вступления республики в Евросоюз.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу оценил стоимость поставляемого Еревану природного газа в три раза ниже рыночной.

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    25 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти тщательно фиксируют информацию о государствах, разрешающих украинской стороне производить вооружения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Москва внимательно следит за решениями иностранных правительств о выдаче разрешений на выпуск военной техники, заявил Песков, передает РИА «Новости». Поводом для обсуждения стали недавние заявления Владимира Зеленского.

    Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать заявления о том, что президент США Дональд Трамп якобы пообещал предоставить Киеву право на выпуск ракет для комплексов ПВО Patriot. «Мы очень внимательно, естественно, наблюдаем за той информацией, какие страны, какие лицензии дают, какие вооружения поставляют. И все это тщательно учитываем», – ответил Песков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о переговорах с Киевом по поводу лицензий на ракеты Patriot.

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил факт диалога между Вашингтоном и украинскими властями.

    Владимир Зеленский объявил о готовности местных предприятий к выпуску американских боеприпасов.

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    25 сентября 2026, 21:55 • Новости дня
    Командующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы

    Генерал Никифоров доложил Белоусову о наступлении группировки «Курск» на Сумы

    Командующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров проинформировал министра обороны Андрея Белоусова о продвижении группировки «Курск» в Сумской области на город Сумы для создания зоны безопасности.

    Белоусов совершил рабочую поездку в зону СВО, Никифоров доложил ему о создании полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, передает ТАСС. «Группировка «Курск» ведет наступательные действия на территории Сумской области с общим направлением на Сумы», – заявил Никифоров.

    Напомним, министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации и заслушал доклады об успешном расширении полосы безопасности.

    На Сумском направлении российские военные освободили десять населенных пунктов.

    Несколькими днями ранее артиллерия группировки «Север» усилила удары по позициям противника в данном регионе.

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    25 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    Между Тбилиси и Баку разыгрался церковный скандал

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Патриархия Грузии выразила недовольство археологическими раскопками на территории грузинского храма Святого Георгия в азербайджанском Кюрмюке, в ответ МИД Азербайджана призвал ГПЦ не омрачать двусторонние отношения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Патриархия Грузии заявила, что данная церковь в Азербайджане является «частью грузинского исторического и культурного наследия», поэтому в грузинском обществе «резкую реакцию и справедливое возмущение» вызвали раскопки на ее территории.

    ГПЦ предупредила, что этот факт может негативно отразиться на двусторонних отношениях, тем более что патриархия не получила никакой информации о работах в Кюрмюке, которые названы в заявлении «несогласованной реабилитацией».

    ГПЦ потребовала от правительственных структур Грузии вмешаться в ситуацию.

    В ответ МИД Азербайджана заявил, что позиция ГПЦ «противоречит духу существующих между Азербайджаном и Грузией отношений дружбы, партнерства и добрососедства».

    «Религиозные организации должны воздерживаться от позиции, которая может нанести ущерб историческим отношениям дружбы и добрососедства, складывавшимся между народами Азербайджана и Грузии на протяжении веков. В этой связи мы призываем Грузинский патриархат не повторять подходы Армянской церкви и не следовать ее примеру. Все исторические, культурные и религиозные памятники на территории Азербайджана являются неотъемлемой частью национального наследия азербайджанского народа и Азербайджанского государства», – говорится в комментарии МИД.

    В пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с 48-летием.

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    26 сентября 2026, 03:50 • Новости дня
    Глава Южной Кореи выступил с отповедью в адрес Зеленского из-за пленных КНДР

    Ли Чжэ Мён выступил с отповедью Зеленскому из-за пленных КНДР

    Глава Южной Кореи выступил с отповедью в адрес Зеленского из-за пленных КНДР
    @ Carlos Santiago/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Южной Кореи Ли Чже Мен жестко раскритиковал в соцсети Х главу киевского режима Владимира Зеленского за разглашение сведений о передаче Сеулу военнопленных из КНДР.

    «Государственные дела должны вестись в интересах нации и народа, а не ради интересов или роста популярности правящего режима или тех, кто находится у власти. Вопрос репатриации северокорейских пленных крайне деликатен и имеет серьезные последствия для дипломатии, национальной безопасности и ситуации на Корейском полуострове», – отмечает южнокорейский лидер в большом послании в соцсети Х.

    Ли Чжэ Мён указывает на сложные отношения между Сеулом и Пхеньяном, а также угрозы жизням людей и нацбезопасности, которыми руководствовалась южнокорейская сторона, призывая не предавать ситуацию огласке.

    «Людей, которые ставят под угрозу человеческие жизни и национальную безопасность ради мелкой личной выгоды, называют убийцами или предателями», – негодует политик.

    Он признает, что было бы неверно критиковать решение о неразглашении информации, если оно было разумным и обоснованным, но нынешняя ситуация не такова.

    «Хотя мне неизвестны конкретные обстоятельства, побудившие украинскую сторону нарушить договоренность о конфиденциальности и предать дело огласке, сложившаяся ситуация вызывает глубокое сожаление», – написал Ли Чжэ Мён.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных военных КНДР, чем Украина спровоцировал скандал в Южной Корее. Украина нарушила соглашение с Южной Кореей о северокорейских военнопленных.

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    25 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Захарова назвала черным юмором назначение комика в Минобороны Украины

    Захарова прокомментировала назначение комика Ревы замминистра обороны Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала над решением властей назначить бывшего юмориста Алексея Реву на должность заместителя министра обороны страны.

    Захарова отреагировала на кадровые перестановки в соседней стране, передает телеканал «Звезда». Комментируя новую должность бывшего артиста, она не стала скрывать сарказма. «Это и есть черный юмор», – заявила Мария Захарова.

    Алексей Рева стал заместителем министра обороны на Украине, где будет курировать вопросы цифрового развития и трансформаций. Широкой аудитории он известен исключительно как участник развлекательных телевизионных проектов. В 2015 году шоумен одержал победу в популярной передаче «Рассмеши комика».

    Ранее замминистра обороны Украины по цифровому развитию Алексей Рева до начала спецоперации активно использовал русский язык в своих социальных сетях. Он исполнял на нем песни.

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    25 сентября 2026, 14:41 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» начал испытания Lada Azimut с турбомотором и гибридным двигателем
    «АвтоВАЗ» начал испытания Lada Azimut с турбомотором и гибридным двигателем
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» приступил к тестированию перспективных модификаций кроссовера Lada Azimut, оснащенных турбодвигателем и гибридной силовой установкой, сообщил глава компании Максим Соколов во время запуска производства модели.

    Соколов сообщил о старте испытаний будущих модификаций кроссовера Lada Azimut с турбомотором и гибридной силовой установкой, передает ТАСС.

    «Мы не останавливаемся на достигнутом и уже начали испытания будущих модификаций «Азимута» – с турбомотором и гибридной силовой установкой. Эти автомобили послужат базой для развития перспективного модельного ряда Lada, самых локализованных автомобилей на российском рынке», – подчеркнул Соколов на церемонии запуска производства модели.

    Министр промышленности и торговли Антон Алиханов отметил необходимость расширения модельного ряда автомобилей «АвтоВАЗа». Он добавил, что Минпромторг намерен оказывать поддержку автопроизводителю в запуске новых проектов, обеспечивая заводу перспективное будущее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент АвтоВАЗа Максим Соколов анонсировал старт серийного производства нового кроссовера 25 сентября.

    Президент России Владимир Путин назвал запуск сборки Lada Azimut важным шагом для развития отечественного автопрома.

    Весной автоконцерн направил более 500 млн рублей на модернизацию технологического оборудования.

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    26 сентября 2026, 07:26 • Новости дня
    Судмедэкспертиза установила причину смерти журналиста Соседова

    Судмедэкспертиза назвала причиной смерти Соседова перелом

    Судмедэкспертиза установила причину смерти журналиста Соседова
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Судмедэксперты назвали перелом основания черепа предварительной причиной смерти Сергея Соседова, они опровергли версию смерти журналиста из-за тромба.

    Родственники Соседова получили предварительное заключение специалистов о причинах трагедии. В документе говорится: «перелом основания черепа, кровоизлияние, отек мозга», выяснила «Комсомольская правда».

    Версия о том, что журналист упал с лестницы в результате оторвавшегося тромба, не подтвердилась. Медики пояснили, что подобное состояние могло спровоцировать инсульт или проблемы в других органах.

    При наличии связи между травмой и тромбоэмболией судмедэксперты отразили бы это в своем официальном заключении.

    Мать журналиста отмечала, что ухудшений в состоянии здоровья сына не замечала, однако предупреждала сына о длительном перелете и смене часовых поясов, призывая отменить поездку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мать музыкального критика назвала причиной гибели сына тяжелую травму головы из-за случайного падения.

    В то же время директор отеля в Нерюнгри опроверг информацию о падении журналиста с лестницы.

    Семья Соседова объявила о планах похоронить его на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

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    26 сентября 2026, 01:53 • Новости дня
    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне

    ВКС России сбросили ФАБ-500 на позиции ВСУ на острове Корабел

    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация сбросила более десяти авиабомб ФАБ-500 на позиции украинского подразделения «Птицы Мадьяра» в Херсоне, уничтожив живую силу и технику, рассказал военнослужащий с позывным Приморск.

    «Силы оперативно-тактической авиации ВС РФ ночью нанесли массированный удар более чем десятью авиабомбами ФАБ-500 по позициям киевских боевиков на острове Корабел в Херсоне», – рассказал он РИА «Новости».

    Приморск уточнил, что в результате огневого поражения уничтожено крупное скопление личного состава и техники ВСУ, включая силы украинского  террористического подразделения «Птицы Мадьяра», а также националистов и наемников.

    «Всего уничтожено более взвода боевиков, порядка трех единиц бронированной техники и множество оборудования для управления БПЛА», – добавил военнослужащий.

    Разведчики 18-й армии группировки «Днепр» скорректировали удар с помощью беспилотников и обеспечили объективный контроль.

    Сейчас под контролем ВС России находится около 75% территории Херсонской области, вошедшей в состав страны после референдума 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России ударили ФАБами по Маякам и Светличному.  До этого ВКС России ударили ФАБ-1500 по пунктам управления БПЛА в районе Хотени в Сумской области и Дружковке в ДНР, а также уничтожили украинские пункты БПЛА бомбами ФАБ-1500.

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    26 сентября 2026, 09:13 • Новости дня
    Российские войска поразили мост снабжения ВСУ под Одессой

    ВС России поразили мост снабжения ВСУ в Одесской области

    Российские войска поразили мост снабжения ВСУ под Одессой
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские вооруженные силы уничтожили автомобильный мост в населенном пункте Маяки Одесской области, использовавшийся для доставки военных грузов украинским подразделениям, сообщили в Минобороны.

    Российские военные нанесли удар по автомобильному мосту в Одесской области, который использовался для снабжения украинской армии, передает Минобороны в MAX.

    «Поражен автомобильный мост в населенном пункте Маяки, задействованный для переброски грузов военного назначения подразделениям ВСУ», – заявили в ведомстве.

    В ночь на субботу Вооруженные силы России продолжили атаки беспилотниками на портовую и транспортную инфраструктуру, а также логистические центры, работающие в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад российские военные уничтожили в Одесской области судно с западным оружием.

    Неделей ранее Вооруженные силы России поразили понтонную переправу через реку Днестр.

    В августе массированный удар привел к перекрытию автомобильного моста в населенном пункте Маяки.

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    25 сентября 2026, 14:23 • Новости дня
    Новый замминистра обороны Украины оказался любителем русскоязычных песен

    Новый замминистра обороны Украины Рева до СВО вел соцсети по-русски

    Новый замминистра обороны Украины оказался любителем русскоязычных песен
    @ Минобороны Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию Алексей Рева до начала спецоперации активно использовал русский язык в своих социальных сетях и песнях.

    Новый заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития и трансформаций Алексей Рева до начала специальной военной операции активно вел социальные сети на русском языке, передает РИА «Новости».

    Выяснилось, что бывший украинский комик регулярно публиковал контент в соцсетях на русском языке. До февраля 2022 года он делился фотографиями семьи, обсуждал киноновинки и выкладывал видео с исполнением русскоязычных песен.

    В январе 2022 года Алексей Рева посвятил пост на русском языке своему сыну Александру, который тогда увлекся блогерством. Сын чиновника также вел свою страницу исключительно на русском языке вплоть до начала СВО.

    Супруга нового главкома ВСУ Михаила Драпатого до 2020 года публиковала посты в соцсетях на русском языке.

    Сотрудники украинских спецслужб регулярно используют русскую речь во время служебных операций.

    Ранее бывший пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский с трудом усваивает большие объемы информации на украинском языке и в неформальной обстановке предпочитает общаться исключительно по-русски.

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    25 сентября 2026, 20:50 • Новости дня
    «Люди-кроты» искали золото в канализации Нью-Йорка под отелем Нетаньяху

    New York Post: У отеля Нетаньяху в США задержали искавших золото в канализации

    «Люди-кроты» искали золото в канализации Нью-Йорка под отелем Нетаньяху
    @ David 'Dee' Delgado/REUTERS

    Полиция Нью-Йорка задержала двух «людей-кротов» – так местная пресса называет искателей ценностей в подземных коммуникациях. Мужчины спускались в канализацию рядом с гостиницей, где остановился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Задержанными оказались граждане Венесуэлы – 26-летний Кевин Родригес и 25-летний Самуэль Реверон. Их обнаружили возле домов в Куинсе на следующий день после происшествия, пишет New York Post.

    По данным полиции, около 4:35 утра в среду мужчин вместе с третьим подозреваемым заметили выбирающимися из люка на Парк-авеню. Неподалеку находится отель Loews Regency, в котором разместились Нетаньяху и другие высокопоставленные гости, прибывшие на Генассамблею ООН. Покинув подземные коммуникации, трое уехали на двух автомобилях.

    Как заявили прокуроры, Реверон объяснил полицейскому, что они спускаются в канализацию в поисках ценностей, попавших туда через стоки.

    В пятницу Родригес и Реверон предстали перед судом Манхэттена по обвинениям в незаконном проникновении и сговоре. Обоих освободили под надзор. Следующее заседание назначено на 25 ноября. Реверону также предъявили отдельное обвинение в вождении без прав.

    Источник издания в федеральных правоохранительных органах сообщил, что признаков злого умысла или угрозы постояльцам гостиницы, включая израильского премьера, не обнаружено.

    В полиции отметили, что за последние месяцы в городе неоднократно фиксировали спуски в канализацию ради поиска ценностей и металлолома. Этот случай относится к той же категории. Тем не менее из-за проведения Генассамблеи ООН и близости гостиницы правоохранители организовали дополнительные проверки безопасности совместно с федеральными ведомствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу полиция Нью-Йорка начала расследовать массовые спуски людей в канализацию. В пятницу стражи порядка задержали в городе сотню протестовавших против выступления израильского премьера. В четверг у штаб-квартиры ООН усилили безопасность из-за вылезших из водостоков людей.

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