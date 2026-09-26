Российские войска освободили харьковские Петропавловку и Лозовую, сумское Марьино

ВС России освободили харьковские Петропавловку и Лозовую, сумское Марьино

Tекст: Мария Иванова

В ходе расширения внешней зоны контроля взяты под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая, говорится в канале Max Минобороны.

Ведутся бои за освобождение Хрипунов, Грачовки и Рубленого в Харьковской области. Также формирования противника уничтожаются рядом с Нестерным, Шевченково и Варваровкой.

В районе Нефедовки в результате огневого поражения были сорваны две попытки выхода из окружения группы до десяти боевиков.

Потери ВСУ в кольце окружения за минувшие сутки составили свыше 50 военнослужащих, бронемашина, квадроцикл и пусковая установка РСЗО.

Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Светличного, Ковалей, Морозовой Долины, Шаповаловки, Жуковв Ярв и Великого Бурлука.

В Сумской области в ходе наступления взято под контроль Марьино, отчитались в Минобороны.

Нанесено поражение живой силе и технике аэромобильной, механизированной бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Эсмани, Кияницы, Вакаловщины и Бояро-Лежачей.

Всего же в зоне ответственности группировки за последние сутки противник потерял свыше 245 военнослужащих, бронемашину, два орудия полевой артиллерии и пусковую установку РСЗО.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Глущенково, Андреевки, Лесной Стенки, Червоного Оскола, Грушевки, Яремовки Харьковской области и Райгородка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Потери ВСУ при этом составили свыше 220 военнослужащих, танк, американская бронемашина MaxxPro и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Дружковки, Славянска, Василевской Пустоши, Николаевки, Краматорска, Белокузьминовки и Червонозоряного ДНР.

Противник потерял до 160 военнослужащих и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии около Белозерского, Роганскогог, Андреевки, Нововодяного, Сергеевки, Бокового, Веселого Поля и Горняка ДНР.

В Доброполье подразделения 51-й общевойсковой армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной и восточной частях города. За сутки были уничтожены до 40 боевиков. В течение суток противник попыток прорыва из окружения не предпринимал.

Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили до 415 военнослужащих, четыре бронемашины и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее в субботу сообщалось, что «северяне» освободили Бузово Второе и разделили группировку ВСУ натрое.

ВС России за неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО.

Два дня назад российские войска освободили Доброполье Малое в ДНР и запорожскую Светлую Долину.