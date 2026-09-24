Tекст: Мария Иванова

В районе населенного пункта Доброполье подразделения 51-й армии расширили внешнее кольцо окружения и освободили село Доброполье (малое) в Донецкой Народной Республики (ДНР), говорится в канале Max Минобороны.

Были отражены очередные попытки прорыва подразделений 4-й и 15-й бригад нацгвардии противника из кольца окружения в направлении Святогоровки.

За прошедшие сутки были уничтожены более 45 украинских военнослужащих, зачищено 152 здания.

Кроме того подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии около Межевой, Федоровского Днепропетровской области, Благодати, Горняка, Белозерского, Александровки и Андреевки ДНР.

Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 375 военнослужащих, танк, бронемашина и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» освободили Светлую Долину в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ рядом с Покровским, Яблоновкой Днепропетровской области, Владимировкой, Софиевкой и Тарасовкой d Запорожской области, отчитались в Минобороны.

При этом ВСУ потеряли более 240 военнослужащих и станцию РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Грушевки, Червоного Оскола Харьковской области, Рубцов и Маяков ДНР.

Потери ВСУ при этом составили до 230 военнослужащих, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Краматорска, Новоселовки, Беленького, Дружковки и Славянска ДНР.

Противник при этом потерял более 175 военнослужащих, два танка, в том числе немецкий Leopard, две бронемашины «Казак» и 23 автомобиля, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне ВС России установили контроль над харьковскими Красным Яром и Потихоново.

В понедельник российские войска освободили харьковские Польную и Новоалександровку.

А в минувшие выходные группировка «Север» взяла под контроль Лошаково и Комиссарово в Харьковской области.