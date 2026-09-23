Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.4 комментария
В Киеве после взрывов частично пропал интернет
В Киеве зафиксированы перебои с доступом к интернету из-за повреждения дата-центров местных провайдеров, сообщили украинские СМИ.
По данным «РБК-Украина», после серии взрывов и пожаров в украинской столице начались перебои с доступом к Сети, передает ТАСС.
Проблемы со связью подтвердили местные провайдеры Utels и «Паутина». Компании уточнили, что повреждения получили дата-центры, в которых размещается сетевое оборудование.
Уточняется, что в настоящее время инфраструктура провайдеров остается без электроснабжения.
В Киеве после серии мощных взрывов зафиксировано крупное возгорание в районе железнодорожного вокзала.
До этого российские военные впервые поразили дата-центр «Би-мобайл» в Киеве.
Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил связь подобных объектов с американской системой искусственного интеллекта.