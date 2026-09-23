В Киеве после взрывов частично пропал интернет

Tекст: Вера Басилая

По данным «РБК-Украина», после серии взрывов и пожаров в украинской столице начались перебои с доступом к Сети, передает ТАСС.

Проблемы со связью подтвердили местные провайдеры Utels и «Паутина». Компании уточнили, что повреждения получили дата-центры, в которых размещается сетевое оборудование.

Уточняется, что в настоящее время инфраструктура провайдеров остается без электроснабжения.

В Киеве после серии мощных взрывов зафиксировано крупное возгорание в районе железнодорожного вокзала.

До этого российские военные впервые поразили дата-центр «Би-мобайл» в Киеве.

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил связь подобных объектов с американской системой искусственного интеллекта.