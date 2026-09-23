Глава избиркома Мьянмы высоко оценил организацию выборов в Госдуму

Глава избиркома Мьянмы Тан Со высоко оценил организацию выборов в Госдуму

Tекст: Тимур Шайдуллин

Председатель Избирательной комиссии Мьянмы Тан Со посетил Россию и оценил прозрачность голосования на выборах в Государственную думу, передает ТАСС.

«Мы следили за ходом выборов и убедились в том, что организация работы избирательных участков и подготовка к голосованию были проведены на высоком уровне, а граждане смогли свободно реализовать свое избирательное право без какого-либо давления», – заявил Тан Со.

По его словам, члены участковых избирательных комиссий строго придерживались действующего законодательства и правил. Использование систем электронного голосования сделало процесс прозрачным и удобным для избирателей. Выборы прошли в спокойной обстановке и были признаны свободными, честными и прозрачными.

Делегация из Мьянмы находилась в России с 16 по 22 сентября по приглашению Центризбиркома. Гости приняли участие в переговорах по расширению сотрудничества в избирательной сфере, посетили Информационный центр ЦИК и Общественный штаб по наблюдению за выборами. Наблюдатели ознакомились с работой избирательных участков в Москве и Московской области, изучили практику дистанционного электронного голосования и работу системы видеонаблюдения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава миссии наблюдателей от ШОС Пяо Янфань также назвала прошедшие выборы в Госдуму прозрачными и демократичными. А председатель Независимой комиссии по управлению выборами Мали Мустафа Сиссе поразился высокому уровню внедрения цифровых технологий.

А рабочая группа СПЧ отметила успешное обеспечение безопасности избирателей в условиях различных угроз.