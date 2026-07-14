  • Новость часаКремль: Обсуждение гарантий Украине без России исключает Европу из урегулирования
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    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа не может защититься от американского хамства

    Как бы европейцы ни ненавидели Трампа, как бы ни тяготились своей зависимостью от Америки, они вынуждены страдать и терпеть. В надежде на то, что после ухода Трампа хоть что-то изменится.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Холодная война в спорте сменилась холодным миром

    В каком состоянии российский спорт подошел к долгожданному, но половинчатому снятию блокады? Команды закалились в «Играх БРИКС» и «Играх будущего», мы научились делать качественные турниры в заданных условиях. Но эти соревнования все же не заменят конкуренции на высшем уровне.

    13376 комментариев
    14 июля 2026, 14:02 • Новости дня

    Путин призвал поддержать идущих на выборы ветеранов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым заявил о необходимости поддерживать ветеранов СВО, участвующих в выборах.

    «Ребята <…> хотят расти, многие в праймериз участвовали в Госдуму. И по одномандатному округу наш парень победил», – рассказал руководитель региона, передает ТАСС.

    В ответ глава государства напутствовал поддержать их инициативы.

    Встреча Путина и Николаева прошла в Кремле 14 июля. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал серьезный разговор, отметив экономическую значимость Якутии. Предыдущая беседа политиков состоялась в июне 2024 года, тогда обсуждались социально-экономическое развитие, демография и инфраструктура.

    В конце июня партия «Единая Россия» открыла второй поток очного обучения кандидатов на выборы из числа ветеранов спецоперации.

    Весной глава государства поручил Центризбиркому оказывать бойцам всестороннюю помощь при прохождении предвыборных процедур.

    Ранее российский лидер призвал активно выдвигать участников боевых действий на различные руководящие посты.

    13 июля 2026, 18:45 • Новости дня
    Deutsche Bank и UniCredit подали иск к Linde из-за потерь после ухода из России
    Deutsche Bank и UniCredit подали иск к Linde из-за потерь после ухода из России
    @ Matthias Balk/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейшие европейские банки Deutsche Bank и UniCredit начали судебное разбирательство с германской промышленной группой Linde, требуя компенсировать убытки, возникшие после прекращения ее деятельности в России.

    Как пишет FT, финансовые организации пытаются вернуть сотни миллионов евро активов, которые были заморожены российскими судами. Как отмечает FT, Deutsche Bank оценивает свои потери примерно в 244 млн евро, UniCredit – около 460 млн евро, а Commerzbank – примерно в 90 млн евро, передает ТАСС.

    Первое заседание по делу Deutsche Bank состоится 14 июля во Франкфурте. Банк требует от Linde выплатить 260 млн евро компенсации.

    В основе спора лежат контракты, заключенные в 2021 году между консорциумом с участием Linde и компанией «Русхимальянс» на строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. В рамках соглашения российская сторона перечислила Linde около одного млрд евро, а европейские банки предоставили гарантии по авансовым платежам и исполнению обязательств перед «Русхимальянсом».

    После начала специальной военной операции и введения санкций Евросоюза Linde в 2022 году приостановила работу в России. Банки, в свою очередь, отказались выполнять выданные гарантии, заявив, что соответствующие выплаты могут нарушать ограничения ЕС. Теперь кредитные организации настаивают на возмещении понесенных убытков, связанных с невозможностью исполнения обязательств и последующим замораживанием средств.

    Ранее российский суд арестовал активы Deutsche Bank по иску компании «Русхимальянс». Позже петербургский арбитраж взыскал с Commerzbank почти 95 млн евро по гарантиям контракта с Linde.

    В конце 2024 года «Русхимальянс» подал очередной иск к нидерландскому подразделению этой германской группы.

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    13 июля 2026, 16:25 • Новости дня
    Путин: Россия будет идти только вперед
    Путин: Россия будет идти только вперед
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сила России в том, что она всегда преодолевает все трудности, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, именно это позволяет России всегда двигаться вперед.

    «Наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи. И это делает нас сильнее. И мы именно поэтому, безусловно, всегда идем и будем идти только вперед», – подчеркнул президент на форуме Народного фронта «Все для Победы!» - передает ТАСС. По словам главы государства, страна неизбежно одержит победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с руководством Общероссийского народного фронта.

    Представитель Кремля высоко оценил помощь этой организации бойцам специальной военной операции. Ранее глава государства выразил непоколебимую уверенность в победе российских военнослужащих.

    Комментарии (19)
    13 июля 2026, 19:47 • Видео
    Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

    Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

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    13 июля 2026, 19:48 • Новости дня
    Галустян рассказал Путину о новом телешоу «Битва дронов»
    Галустян рассказал Путину о новом телешоу «Битва дронов»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Актер и телеведущий Михаил Галустян представил президенту России Владимиру Путину проект телевизионного шоу «Битва дронов». Глава государства пожелал успехов в реализации программы, которая будет посвящена теме беспилотных технологий.

    Путин в понедельник посетил форум Народного фронта «Все для Победы!» и ознакомился с выставкой, посвященной направлениям работы организации. Один из разделов экспозиции был посвящен подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов – там представлены учебные тренажеры и игровые форматы для освоения навыков управления дронами. В рамках презентации президенту рассказали о программе обучения операторов БПЛА, которая реализуется на базе 200 колледжей более чем в 70 регионах России при поддержке профильных ведомств, передает РИА «Новости».

    О будущем телевизионном проекте «Битва дронов» Путину рассказал Михаил Галустян. По словам телеведущего, шоу должно сделать тему беспилотных технологий более понятной и популярной среди широкой аудитории.

    «Шоу "Битва дронов", которые мы придумали – это возможность раскрыть эту тему, сделать ее понятной, интересной и популярной. Планируем съемки проводить в самых красивых местах нашей с вами Родины», – заявил Галустян. Он отметил, что участниками программы станут представители разных сфер, включая участников специальной военной операции, студентов, блогеров и известных людей.

    «Участники СВО, студенты, блогеры, звезды будут соревноваться в одной команде. Это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих», – добавил телеведущий.
    Президент России, в свою очередь, пожелал проекту успехов, подчеркнув важность популяризации темы. «Успехов, пропаганда – чрезвычайно важная вещь», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года президент России Владимир Путин поручил привлечь ветеранов спецоперации к работе с гражданскими беспилотниками.

    Осенью прошлого года в Москве стартовал финал Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов.

    Ранее глава государства утвердил запуск детских соревнований по управлению беспилотными аппаратами.

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    13 июля 2026, 18:37 • Новости дня
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытка противника влиять на умы наших граждан использовалась еще нацистским преступником Йозефом Геббельсом, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума Народного фронта «Все для Победы!» в разговоре с военкором Первого канала Ириной Куксенковой. По его словам, сейчас вражеская пропаганда для этих целей использует новые технологии.

    В ходе беседы с президентом Куксенкова затронула тему ведущейся противником информационной войны, передает ТАСС. «Мы должны быть начеку, мы должны быть собраны, мы должны быть внимательны, чтобы не стать жертвами вот этого влияния, чтобы не стать невольно агентом ЦИПСО, чтобы не разносить вот эту ложь», – сказала военкор.

    По ее словам, противник борется не только за умы наших детей, но и за всех россиян: «Сейчас ведется активная фаза информационной войны. И вот я как человек, который большую часть своей жизни посвятил военной журналистике, вижу механизм этой информационной войны, которую они применяют, – это новые практики, новые методики, которые похожи на то, как ведут себя мошенники, звонящие из кол-центра, когда старушки добровольно относят все свои сбережения и потом не понимают, как они это сделали самостоятельно».

    Куксенкова подчеркнула, что среди пострадавших есть люди с научной степенью, с критическим мышлением, однако они все равно стали жертвами мошенников, не понимая как это произошло. Говоря об информационных атаках, она подчеркнула их серьезную опасность: «Здесь другое. Здесь не наши сбережения, здесь наша страна».

    Владимир Путин ответил, что воздействие на общественное сознание является одним из инструментов информационного противостояния, который развивается вместе с технологиями. «Попытка повлиять на умы – это современное оружие. Такое же, как и современные беспилотники. Это все то же самое. Оно применяется давно», – сказал президент.

    Глава государства подчеркнул, что методы информационного воздействия постоянно совершенствуются. «Геббльс еще говорил – чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Просто все совершенствуется на новом технологическом уровне», – отметил Путин.

    По словам президента, отсутствие профессиональной и своевременной реакции на информационные атаки может привести к серьезным последствиям. «Результат может оказаться для нас очень серьезным, если профессионально и своевременно на это не реагировать, имея таких, как вы. Вам спасибо большое», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин сравнил заявления Евросоюза о российской угрозе с ложью по стандартам Йозефа Геббельса.

    Месяцем позже глава МИД Сергей Лавров назвал министра иностранных дел Германии хорошим учеником этого нацистского пропагандиста.

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    13 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    Путин заявил о создании защищенной системы снабжения Крыма топливом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские специалисты разрабатывают новый безопасный механизм доставки топлива в Крым, недоступный для атак со стороны противника, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Путин в понедельник в рамках форума Народного фронта «Все для Победы!» ознакомился с выставкой, на которой представлены в том числе новые разработки «Кулибин-клуба» для российских бойцов в зоне СВО, передает ТАСС.

    Российский лидер подчеркнул, что общая ситуация с топливом в стране постепенно нормализуется. «И Крыма это касается. Потому что уже сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться», – отметил Путин.

    При этом раскрывать технические подробности и детали функционирования нового механизма поставок глава государства не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России потребовал ускорить принятие решений по обеспечению полуострова горючим.

    До этого глава государства выразил уверенность в решении задачи по поставкам энергоносителей в регион.

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    13 июля 2026, 18:54 • Новости дня
    Каллас заявила о провале идеи ЕС запретить поставки российских морепродуктов
    Каллас заявила о провале идеи ЕС запретить поставки российских морепродуктов
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия предлагала ввести эмбарго на импорт морепродуктов из России, однако инициатива не нашла поддержки, сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

    «Сначала о рыбе. Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», – сказала она, передает ТАСС.

    По итогам встречи руководителей министерств иностранных дел государств Евросоюза она подтвердила полный отказ от ограничений на поставки российской рыбы. Сам 21-й пакет рестрикций на прошедшем заседании вновь остался неутвержденным.

    Каллас также объяснила логику формирования ограничительных мер. По ее словам, европейские чиновники всегда выдвигают максимально жесткие предложения, заранее понимая неизбежность исключения некоторых пунктов для итогового согласования сильного документа.

    Ранее Еврокомиссия инициировала полный запрет на импорт российской трески. Позже европейские страны исключили из нового документа наиболее жесткие меры.

    В итоге послы государств Евросоюза не утвердили 21-й пакет антироссийских санкций.

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    13 июля 2026, 17:04 • Новости дня
    Путин оценил ситуацию с нефтепродуктами в России

    Путин: Ситуация с нефтепродуктами будет постепенно выправляться

    Путин оценил ситуацию с нефтепродуктами в России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры создают временные сложности с обеспечением нефтепродуктами, однако ситуация постепенно будет нормализовываться. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время посещения выставки на форуме Народного фронта «Все для Победы!».

    В рамках мероприятия президент ознакомился с экспозицией, где были представлены современные разработки «Кулибин-клуба», предназначенные для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Комментируя последствия попыток ударов по российской энергетической инфраструктуре, Путин подчеркнул устойчивость отечественного топливно-энергетического комплекса, передает ТАСС.

    «Что касается энергетики, то у нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная. Да, они создают нам, в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», – сказал президент.

    Ранее Путин назвал текущие трудности с обеспечением горючим временными. Глава государства также поручил властям ускорить проведение ремонтов на энергетической инфраструктуре.

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    13 июля 2026, 16:56 • Новости дня
    Путин: Россия ответит на удары противника зеркально и в несколько раз мощнее
    Путин: Россия ответит на удары противника зеркально и в несколько раз мощнее
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ответные меры Москвы на обстрелы регионов приобретут нарастающий масштаб, а их мощь будет в несколько раз превосходить действия неприятеля, заявил президент РФ Владимир Путин.

    На выставке Народного фронта «Все для Победы!» главе государства продемонстрировали современные образцы вооружений, включая макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», передает РИА «Новости».

    «Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они ни пытались наносить удары на территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил, что Россию, безусловно, ждет победа, отметив успехи российских бойцов на передовой, устойчивость экономики и вклад миллионов граждан в поддержку участников СВО.

    Кроме того, президент РФ заявил, что Россия будет идти только вперед.

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    13 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин: Россию ждет победа
    Путин: Россию ждет победа
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россию, безусловно, ждет победа, отметив успехи российских бойцов на передовой, устойчивость экономики и вклад миллионов граждан в поддержку участников специальной военной операции.

    «Ребята, наши бойцы, идут вперед», – сказал глава государства, выступая на форуме ОНФ «Все для Победы». Глава государства также отметил, что, несмотря на внешнее давление и действия западных стран, Россия продолжает укреплять экономику, финансовую систему и совершенствовать Вооруженные силы. По его словам, значительную роль в этом играет деятельность Народного фронта и поддержка со стороны граждан, передает ТАСС.

    Обращаясь к участникам форума, президент подчеркнул, что организация смогла объединить миллионы россиян вокруг помощи участникам специальной военной операции.

    «Получается это, в том числе благодаря вашим усилиям, вы объединили вокруг себя более 20 млн человек, граждан РФ и собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО почти 70 млрд рублей», – указал он. «Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия будет идти только вперед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля глава государства выразил непоколебимую уверенность в победе российских военнослужащих. В конце июня российский лидер отметил результативную работу бойцов на фронте.

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    13 июля 2026, 15:28 • Новости дня
    Посла Германии в России Ламбсдорфа вызвали в МИД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское дипломатическое ведомство потребовало прибытия руководителя немецкой миссии Александера Ламбсдорфа.

    Информацию о визите иностранного дипломата официально подтвердили представители министерства. «13 июля в МИД России вызван посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф», – говорится в сообщении МИД в Max.

    В апреле текущего года посла Германии Александра Ламбсдорфа уже вызывали в Министерство иностранных дел. В июне прошлого года Москва анонсировала аналогичные меры из-за давления Берлина на российских журналистов. Во время того визита глава дипмиссии временно покидал здание ведомства ради поиска переводчика и чашки кофе.

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    13 июля 2026, 21:28 • Новости дня
    Украинский беспилотник ударил по рынку в Старобельске в ЛНР
    Украинский беспилотник ударил по рынку в Старобельске в ЛНР
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинского беспилотника на центральный рынок в Старобельске Луганской народной республики погибла местная жительница, еще несколько человек получили ранения.

    В Старобельске удар пришелся на Базарную площадь, где расположен центральный рынок и автовокзал, передает РИА «Новости».

    «Очередной подлый удар ВФУ (Вооруженные формирования Украины) нанесли по Старобельску. В разгар дня атаковали Базарную площадь, где расположен центральный рынок, неподалеку автовокзал», – сообщил глава региона Леонид Пасечник.

    В результате атаки 34-летняя женщина получила тяжелые ранения и скончалась в больнице за четыре дня до своего дня рождения. В Кременной украинский беспилотник ударил рядом с частным домом,

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль в Антрацитовском округе погиб двадцатилетний водитель.

    За минувшие выходные жертвой ударов вражеских дронов по муниципалитетам республики стал один мирный житель.

    Несколькими днями ранее на трассе Первомайск – Ирмино смертельные травмы от попадания дрона в машину получил восемнадцатилетний юноша.

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    13 июля 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин пообщался со спасшим 23 человека при паводке мальчиком из Дагестана
    Путин пообщался со спасшим 23 человека при паводке мальчиком из Дагестана
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы» рассказал о беседе с жителем Дагестана Шамилем Устарбековым, который во время весеннего паводка спас из воды 23 человека.

    Мальчик, имеющий расстройство аутистического спектра, без страховки вытащил из воды 23 человека, передает ТАСС. За свой подвиг дагестанец был удостоен награды в специальной номинации. Услышав крики о помощи, он бросился спасать людей, которых уносило бурным потоком.

    «Я вот сейчас у одного из лауреатов, который 23 человека спас из воды, – представляете, он нырял в эту пучину и доставал людей, – я у него спрашиваю: «Страшно было?» Вот сейчас на ушко спросил. Он мне говорит: «Чуть-чуть», – поделился глава государства. Путин добавил, что испытывать страх в таких ситуациях – нормальная реакция, но сила людей заключается в преодолении трудностей.

    Напомним, Путин наградил дагестанца Шамиля Устарбекова кубком Общероссийского народного фронта. В апреле 19-летний юноша с аутизмом вынес на себе 23 человека из затопленного перехода в Каспийске.

    Ранее глава государства поручил минимизировать формальности при назначении выплат пострадавшим от паводка жителям Дагестана.

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    13 июля 2026, 17:37 • Новости дня
    МИД России заявил послу Германии о недопустимости роста военной поддержки Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послу Германии в Москве Александеру Ламбсдорфу заявили о недопустимости растущей военной поддержки Украины.

    Дипломата вызвали в российское внешнеполитическое ведомство в понедельник. «Указано на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии», – говорится в сообщении на сайте министерства.

    В ведомстве уточнили, что речь идет о заключении соглашений в военной сфере, прямых поставках оружия и создании совместных предприятий. Силы и средства этих производств, включая беспилотники и ракеты, используются для атак на мирные российские объекты и гражданскую инфраструктуру.

    В апреле текущего года посла Германии Александра Ламбсдорфа уже вызывали в Министерство иностранных дел. В мае министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о запуске совместного с Украиной производства дальнобойных ударных беспилотников.

    Посол России в Берлине Сергей Нечаев раскритиковал выпуск вооружений для украинской армии на немецкой территории.

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    13 июля 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин наградил охранников Старобельского колледжа за спасение студентов
    Путин наградил охранников Старобельского колледжа за спасение студентов
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил кубками Общероссийского народного фронта жвух охранников колледжа в Старобельске, которые спасли десятки студентов во время атаки ВСУ.

    Глава государства вручил награды победителям специальной номинации «Все для Победы» на сцене зала пленарных заседаний Национального центра «Россия», передает ТАСС. В числе отмеченных оказались Анатолий Васильченко и Виктор Тараскин, чьи самоотверженные действия помогли спасти 30 человек.

    Васильченко и Тараскин «до последнего не покидали обстреливаемую территорию», несмотря на сохранявшуюся угрозу. Под непрекращающимся огнем они открывали все входы и ворота, чтобы студенты могли как можно быстрее покинуть здание. Кроме того, охранники вынесли на руках двух девушек, получивших ранения ног, и доставили их в безопасное место.

    Награды в специальной номинации получили и другие участники церемонии. В их числе – житель Дагестана Шамиль Устарбеков. Несмотря на расстройство аутистического спектра, во время паводка он бросился на помощь людям, которых уносило течением. Сам подросток также оказался в воде, после чего его нашли лишь спустя несколько дней.

    Еще одним лауреатом стала семья военнослужащего Пожярскене, которая собрала более шести млн рублей для оказания помощи российским бойцам. Кубки победителям специальной номинации вручил лично президент России Владимир Путин.

    Ранее Путин назвал террористическим ночной удар украинских беспилотников по студенческому общежитию в Старобельске.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник доложил главе государства об использовании ВСУ 16 дронов для атаки на учебное заведение. Власти республики объявили дни траура в память о 21 погибшем человеке.

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    14 июля 2026, 12:02 • Новости дня
    Эксперт призвал ужесточить борьбу с контрабандой дронов

    Политолог Козюлин: FPV-дроны стали главным оружием украинского терроризма

    Эксперт призвал ужесточить борьбу с контрабандой дронов
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Олег Исайченко

    Необходимо усилить работу по выявлению незаконного ввоза в Россию беспилотников и комплектующих к ним, сказал газете ВЗГЛЯД военный политолог Вадим Козюлин. Ранее ФСБ предотвратили массированную атаку БПЛА на стратегическое предприятие в Московской области.

    «Сорванная ФСБ атака БПЛА на стратегическое предприятие ВПК в Подмосковье – еще одна часть плана противника повторить операцию «Паутина». Однако эта задумка Киева, как и прочие, потерпела фиаско», – отметил Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ. По его оценке, сотрудники российской службы безопасности сработали четко. «Наши силовики знают про трюки украинского руководства и пресекают их попытки нанести урон нашей стране вполне удачно», – добавил собеседник.

    Между тем, приходится признать, что FPV-дроны становятся одной из главных террористических угроз, обратил внимание эксперт. «Это оружие применяют во многих странах, в том числе и в Африке. Этому способствует Украина, поскольку пытается противодействовать России везде, где видит возможность, включая и страны Сахеля», – указал Козюлин. Он подчеркнул: с контрабандой беспилотников и комплектующих к ним нужно бороться.

    «И для этого есть таможенная служба. Борьба с незаконным ввозом – их задача, поле действия», – считает спикер. Аналитик также обратил внимание, что СБУ привлекла детей 13-16 лет к подготовке атаки дронов в Московской области: они активировали SIM-карты для управления БПЛА. «Это еще раз подчеркивает важность проведения профилактических работ с подростками. И к счастью, она уже ведется в связи с нацеленностью противника на российское молодое поколение», – отметил собеседник.

    «Так, выпущены новые школьные учебники, в учебных заведениях уделяется большое внимание патриотическому воспитанию», – перечислил Козюлин. Он также упомянул предложение председателя СК Александра Бастрыкина понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет.

    Ранее ФСБ сообщила о срыве масштабной атаки БПЛА на стратегическое предприятие в Подмосковье. Для удара планировалось использовать 35 FPV-дронов. Их контрабандой ввезли в Россию. Беспилотники были спрятаны в партии испанской керамической плитки, доставленной по маршруту Братислава (Словакия) – Седльце (Польша) – Брест (Белоруссия) – Московская область. Операция проводилась СБУ при содействии спецслужб европейских государств, заявили в ФСБ.

    По версии ведомства, противник планировал дистанционно запустить 35 дронов, оснащенных устойчивыми к работе РЭБ системами управления канадского производства. Местом запуска, как утверждается, был арендованный ангар. «Для легенды его коммерческого использования сотрудники украинской спецслужбы дистанционно заказали в ангар доставку строительных и отделочных материалов», – говорится в сообщении службы.

    Аренда здания и приемка товара осуществлялись гражданином России, завербованным Украиной за материальное вознаграждение. Для подготовки помещения к запуску БПЛА украинская сторона привлекла двух граждан Молдавии: под руководством кураторов они подготовили помещение к запуску дронов и уехали с территории РФ.

    Исполнителем теракта стал бывший контрактник ЧВК «Вагнер». Ранее он был членом этнической ОПГ, отбывал длительное наказание за совершение тяжких преступлений. После участия в СВО мужчина был амнистирован, вступив в 2023 году в российское гражданство. По данным ФСБ, он по инструкциям кураторов собрал и активировал дроны, наладил канал связи с зарубежными операторами, после чего покинул место преступления.

    В обусловленном месте он ожидал группу эвакуации, которая должна была доставить его на конспиративную квартиру, а впоследствии вывезти на Украину для участия в боевых действиях против РФ. «Исполнитель теракта задержан и дает признательные показания. Пособник-арендатор, осуществлявший приемку опасного груза и легендированное размещение строительных материалов, оказал вооруженное сопротивление при задержании и был ликвидирован ответным огнем», – добавили в ЦОС.

    В спецслужбе также обратили внимание, что СБУ привлекло к преступлению несовершеннолетних подростковв возрасте от 13 до 16 лет. Им, в частности, поручалась активация незаконно приобретенных сим-карт, использовавшихся в управлении дронами. Кроме того, установлено, что к организации теракта и руководству пособниками под патронажем СБУ причастен гражданин Украины и США Альберт Васильев (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), украинский видеоблогер, рэпер, использующий псевдоним «Киевстонер».

    Накануне ФСБ сорвала подготовку украинскими спецслужбами масштабных беспилотных атак на военные аэродромы Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях. Как сообщили в ЦОС ведомства, противник забросил в Брянскую область контейнеры с FPV-дронами. Их доставили в регион на беспилотниках и аэростатах. Дроны были снаряжены боевыми частями и мобильными наземными станциями управления.

    Позднее агенты Украины перевозили их на легковых автомобилях в прицепах с двойным дном, груженными бытовой техникой. Вблизи аэродромов злоумышленники арендовали гаражи для сборки беспилотников и подготовки к удару. У задержанных изъяли 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, устойчивыми к РЭБ. БПЛА были снаряжены взрывчаткой весом более одного килограмма.

    В минувшую пятницу ФСБ также предотвратила теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный, который пыталось организовать Главное управление разведки Украины. Противник хотел разрушить инфраструктуру, уничтожить личный состав и подорвать автопарк. Для этого планировалось использовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами ИИ и взрывчаткой.

    Россиянин, которого украинские кураторы привлекли для помощи, сообщил обо всем правоохранителям. «От сотрудника ГУР были получены координаты местонахождения тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению теракта. После обнаружения БПЛА и их дезактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – заявили в ФСБ.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты предположили, что Киев под кураторством Лондона хотел повторить операцию «Паутина», но вмешались сотрудники российской службы безопасности.

    Смотрите опубликованные ФСБ кадры в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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