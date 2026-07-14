Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Зеленский призвал Европу создать собственную систему ПРО
Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV заявил, что российские войска в скором времени смогут наносить удары по любой точке Европы.
По его словам, у Москвы могут появиться мощные баллистические ракеты с радиусом действия до 5000 километров, передают «Вести».
«У России есть очень мощные баллистические ракеты, и у них уже есть или скоро появится возможность запускать их на дальность 5000 километров. Это лишь вопрос времени», – подчеркнул он.
Зеленский призвал европейские страны срочно разработать собственную систему противоракетной обороны. По его мнению, новые комплексы должны обходиться дешевле американских систем Patriot, но при этом совершенно не уступать им по своим боевым характеристикам.
Ранее девять европейских государств договорились поддержать разработку украинской системы противоракетной обороны.
До этого эти страны вместе с Киевом объявили о формировании оборонительной коалиции против баллистических угроз.
Перед этим Зеленский признал неспособность украинской ПВО перехватывать подобные цели.