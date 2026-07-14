Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Экс-командира бригады ВСУ отправили в СИЗО за организацию убийств
Украинская инстанция избрала меру пресечения бывшему военному Станиславу Лучанову, которого подозревают в организации расправы над двумя людьми, лишив его права внесения залога.
Столичная инстанция приняла решение о заключении под стражу бывшего руководителя 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Анна Киевская», передает ТАСС. Фигурант проведет в следственном изоляторе 60 дней.
«Суд постановил избрать для Станислава Лучанова предварительный арест на 60 дней без права внесения залога с содержанием его в киевском СИЗО», – огласил вердикт судья.
Представитель инстанции добавил, что сторона защиты имеет право обжаловать вынесенное постановление. Трансляция судебного заседания проходила на платформе YouTube в эфире канала издания «Общественное. Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший командир 155-й бригады ВСУ Станислав Лучанов отправил подчиненных на расправу с жителями села в Киевской области из-за бытового конфликта. На фоне расследования этого уголовного дела офицер тайно покинул место службы.
Позже Владимир Зеленский подтвердил задержание десяти подозреваемых в жестоком убийстве двух гражданских лиц.