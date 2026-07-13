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ФСБ предотвратила атаку дронов на российские военные аэродромы
Российские силовики сорвали попытку украинских агентов нанести удары по стратегическим аэродромам, злоумышленники собирались использовать для этих целей 24 устойчивых к радиоэлектронной борьбе дронов, сообщили в ФСБ.
Целями украинских атак должны были стать военные аэродромы Украинка в Амурской области и Шагол в Челябинской области, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
«Изъяты 24 FPV-дрона, оснащенные устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства», – пояснили в спецслужбе.
Аппараты несли более одного килограмма взрывчатки.
Силовики также обнаружили две мобильные станции управления со спутниковой связью и системами самоуничтожения. Беспилотники изначально перебросили в Брянскую область на аэростатах. Затем пособники перевозили их на машинах под видом бытовой техники к местам будущих ударов.
Исполнители и организаторы сорванных террористических актов задержаны следственными органами.
Представители спецслужбы напомнили, что добровольный отказ от совершения преступления и своевременное предупреждение властей освобождают от уголовной ответственности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях ФСБ предотвратила диверсию на военном аэродроме Ростов-Центральный.
Днем ранее российские спецслужбы сорвали масштабную серию украинских терактов против высокопоставленных военнослужащих.
Весной силовики задержали агента за попытку запуска дронов по аэродрому в Саратовской области.