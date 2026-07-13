ФСБ предотвратила атаку дронов на российские военные аэродромы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Целями украинских атак должны были стать военные аэродромы Украинка в Амурской области и Шагол в Челябинской области, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

«Изъяты 24 FPV-дрона, оснащенные устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства», – пояснили в спецслужбе.

Аппараты несли более одного килограмма взрывчатки.

Силовики также обнаружили две мобильные станции управления со спутниковой связью и системами самоуничтожения. Беспилотники изначально перебросили в Брянскую область на аэростатах. Затем пособники перевозили их на машинах под видом бытовой техники к местам будущих ударов.

Исполнители и организаторы сорванных террористических актов задержаны следственными органами.

Представители спецслужбы напомнили, что добровольный отказ от совершения преступления и своевременное предупреждение властей освобождают от уголовной ответственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях ФСБ предотвратила диверсию на военном аэродроме Ростов-Центральный.

Днем ранее российские спецслужбы сорвали масштабную серию украинских терактов против высокопоставленных военнослужащих.

Весной силовики задержали агента за попытку запуска дронов по аэродрому в Саратовской области.