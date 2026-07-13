Захарова осудила кражу исторического танка с братской могилы под Харьковом

Tекст: Мария Иванова

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале жестко отреагировала на инцидент в селе Оскол. Дипломат обратила внимание на происхождение подобного вандализма.

«Варварство – это же тоже европейская ценность: зародилось на территории западной Европы, возродилось в 21 веке, распространяется ЕСовцами повсеместно», – заявила она.

Ранее стало известно, что в ночь на 11 июля злоумышленники вывезли советский легкий танк Т-70. Боевая машина была установлена на месте захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, включая погибший при освобождении населенного пункта экипаж.

Местные жители подтвердили факт вопиющего вандализма, пишет РБК. Одна из очевидиц сообщила, что в процессе демонтажа и вывоза тяжелой техники преступники полностью уничтожили 12 могильных плит.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала не оставлять без внимания акты вандализма на советских воинских захоронениях в Нидерландах. Дипломат также заявляла об активизации кампании по уничтожению мемориального наследия на Украине.