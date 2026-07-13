  • Новость часаВ Госдуме заявили о попытке Украины повторить операцию «Паутина»
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    Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Как россияне поменяли символы престижа

    Перемены последних 20 лет изменили сам подход российского общества к престижности. От «пустим деньги на ветер, потому что до светлого будущего все равно не доживем» до «строим благополучную жизнь себе и своим детям здесь и сейчас».

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему Европу захлестнул сифилис

    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

    16 комментариев
    13 июля 2026, 11:29 • Новости дня

    СК сообщил о поиске пенсионерки под завалами в Истре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В подмосковной Истре идут поиски пожилой женщины, которая могла оказаться под завалами после атаки украинских беспилотников, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

    Спасательные службы Московской области пытаются найти пенсионерку на месте разрушенных домов, передает РИА «Новости».

    Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили и подавили над регионом 81 вражеский аппарат.

    Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала о последствиях удара. «В поселке Пионерский муниципального округа Истра в результате преступных действий ВФУ разрушены пять домов, повреждены пять автомобилей, три человека погибли. Ведутся поиски пожилой женщины, которая предположительно находится под завалами, еще троим пострадавшим оказывается медицинская помощь», – заявила она.

    Вражеские дроны также повредили многоквартирный жилой дом в Солнечногорске. Кроме того, пострадали гражданские объекты на территории Можайского района области. Следователи уже возбудили уголовное дело о террористическом акте, точное число пострадавших выясняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил гибель трех человек при падении беспилотника в истринском поселке Пионерский.

    12 июля 2026, 13:50 • Новости дня
    Эксперт: Удары по одесским портам кратно сократят ресурсы ВСУ

    Эксперт Анпилогов: Удары по одесским портам выбивают важнейший узел логистики ВСУ

    Эксперт: Удары по одесским портам кратно сократят ресурсы ВСУ
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Подавляющая часть мощностей портов Одессы и Черноморска приспособлена для доставки грузов в интересах ВСУ. Поэтому российские удары по этим объектам кратно снизят объемы ресурсов, получаемых украинскими силами с Запада, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Одесса и Черноморск используются Украиной в рамках так называемого дунайского экспресса, чтобы перебрасывать грузы военного назначения. В светлое время суток сухогрузы или танкеры идут по Дунаю либо вдоль румынского побережья и останавливаются перед границей украинских территориальных вод. С наступлением темноты они быстро проскакивают эти три десятка километров до украинских портов», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «На Банковой понимают, что Россия не будет топить какие бы ты не было суда в румынских территориальных водах, поскольку это, по сути, является актом объявления войны. Поэтому Киев использует этот маршрут для доставки разрядных грузов для нужд ВСУ. Одесса и Черноморск являются крупнейшими портами Украины с самым большим товарооборотом и развернутым причальным фронтом», – продолжил собеседник.

    «В Черноморске целая бухта с двух сторон застроена причалами. Судя по всему, подавляющая часть мощностей морского порта, судоремонтных и рыбных предприятий, элеваторов в последние годы была приспособлена для доставки грузов в интересах ВСУ», – указал спикер.

    «Россия сейчас выполняет задачи по выбиванию важнейшего узла логистики, которым на Украину доставляются топливо, запчасти для военной техники, боеприпасы и БПЛА. Даже самый маленький сухогруз способен нести столько груза, сколько полноценный железнодорожный состав. Это часть комплексной работы по сокращению экспорта в интересах ВСУ. В итоге украинские силы будут получать кратно меньше ресурсов», – отметил аналитик.

    Он напомнил, что российские силы уничтожают также железнодорожную инфраструктуру, тепловозы и электровозы. «Украина вынуждена использовать короткие составы с четырьмя-пятью цистернами, быстро перегоняя их между станциями. Также они снимают с маршрутов пассажирские поезда и прячут их под мостовыми переходами, чтоб не попасть под удар наших БПЛА», – указал Анпилогов.

    Ранее Минобороны России сообщило о поражении объектов портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, используемых для разгрузки и хранения грузов военного назначения и ГСМ, а также о поражении морские судов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о системном и целенаправленном разрушении Россией южного логистического плеча противника и ударах по распределенной военной промышленности Украины.

    Видео российских ударов по объектам в порту Черноморска смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Мах.

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    12 июля 2026, 13:00 • Новости дня
    Российские войска продвинулись на всех направлениях в зоне спецоперации
    Российские войска продвинулись на всех направлениях в зоне спецоперации
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В нескольких регионах Донецкой народной республики, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей подразделения российских войск за сутки улучшили положение и нанесли поражение девяти механизированным и мотопехотным бригадам ВСУ, уничтожив более 1465 военнослужащих противника, сообщило Минобороны России.

    Оперативная сводка Министерства обороны России по состоянию на 12 июля отражает продолжение проведения специальной военной операции, передает Минобороны РФ. Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение механизированным и мотопехотным бригадам ВСУ в районах Степка и Могрицы в Сумской области.

    В Харьковской области, как отмечается, российские войска нанесли удары по личному составу и технике сразу нескольких бригад ВСУ, включая бригады теробороны и нацгвардии, в районах Старицы, Бакшеевки, Белого Колодезя, Водяного, Веселого, Лозовой и Устиновки. Потери противника составили до 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции, уничтожив свыше 220 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и артиллерийское орудие в районах Малевки, Пески-Радьковских, Красного Лимана и Щурово.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. За сутки украинские силы потеряли до 155 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 30 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи в районах Торецкого, Рубежного, Анновки, Шевченко, Сергеевки и Ивановки, уничтожив более 355 украинских военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и нанесли потери двум десантно-штурмовым бригадам, трем штурмовым полкам ВСУ и двум бригадам морской пехоты – всего до 495 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

    Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям ВСУ в районах Орехова, Юрковки, Малокатериновки и Новоалександровки, уничтожив до 55 украинских военнослужащих, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации ВСУ в 158 районах. Средства ПВО сбили 11 управляемых авиационных бомб и 585 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 179 525 беспилотников, 30 128 танков и множество другой техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую неделю российские войска освободили семь населенных пунктов.

    Несколькими днями ранее подразделения группировки «Север» взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области.

    До этого бойцы группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи на данном направлении.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    13 июля 2026, 09:58 • Новости дня
    Названы пораженные цели российского удара по порту Черноморска

    ВС России поразили док для подводных дронов ВСУ и склад ракет в Черноморске

    Названы пораженные цели российского удара по порту Черноморска
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе удара высокоточным оружием по порту Черноморск в Одесской области российские военные поразили несколько инфраструктурных объектов, использовавшихся ВСУ, включая плавучий док для автономных необитаемых подводных аппаратов, сообщило Минобороны.

    В ходе удара поражены объекты портовой инфраструктуры, которую применяли для разгрузки и хранения военных грузов, резервуары с ГСМ, наливные эстакады и насосная станция перекачки горючего, указало ведомство в Max.

    Также поражены склад с боеприпасами и ракетным вооружением, пункт управления контейнерными перевозками.

    Поражены два морских парома типа «РО-РО» и контейнеровоз, которыми доставляли грузы для ВСУ.

    Под удар попало коллекторное судно проекта 416 «Шостка» и плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), заключило ведомство.

    Напомним, Минобороны поясняло, что этот удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными БПЛА.

    В воскресенье российские военные поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Министерство обороны отмечало, что удар наносился по местам хранения ГСМ и складам вооружений.

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    13 июля 2026, 08:01 • Новости дня
    ВС России поразили порт Черноморска

    ВС России нанесли ночной удар по портовой инфраструктуре Черноморска

    ВС России поразили порт Черноморска
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ночь с воскресенья на понедельник нанесли удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по портовой инфраструктуре Черноморска в Одесской области, сообщило Минобороны.

    Удар наносился в том числе ударными беспилотниками, указало ведомство в Max.

    Порт использовался для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, добавили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Министерство обороны уточнило, что удар наносился по местам хранения ГСМ и складам вооружений на побережье Черного моря.

    Днем ранее армия России нанесла удары по резервуарам с топливом в портах Южный и Измаил.

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    13 июля 2026, 07:30 • Новости дня
    При атаке беспилотников в Подмосковье погибли три человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три человека погибли, еще трое ранены из-за атаки БПЛА в поселке Пионерский в Истре в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

    Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили масштабный налет на Московскую область, передает канал губернатора Андрея Воробьева на платформе Mах. Над территорией региона удалось сбить и подавить 81 аппарат. «В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения... Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – заявил глава региона.

    Из-за падения обломков вспыхнул пожар в пяти частных жилых домах. Беспилотники были уничтожены над множеством населенных пунктов, включая Одинцово, Подольск, Домодедово и Коломну. В Солнечногорске повреждения получил многоквартирный дом, там ранены два человека. Разрушения также зафиксированы в деревне Бабкино, где пострадали два частных домовладения. В Можайске повреждены карниз и остекление многоквартирного здания, однако обошлось без жертв. На местах происшествий продолжают работу оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня при падении беспилотника в подмосковном Егорьевске погиб шестимесячный ребенок.

    В середине прошлого месяца в результате массированного налета дронов на регион пострадали семнадцать человек.

    За несколько дней до этого системы противовоздушной обороны уничтожили над территорией области 86 аппаратов.

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    12 июля 2026, 22:15 • Новости дня
    ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР

    Пасечник: В результате атаки ВСУ на автобус в ЛНР пострадали две женщины

    ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР
    @ Леонид Пасечник/«Макс»

    Tекст: Антон Антонов

    Рейсовый автобус «Стаханов – Москва» подвергся атаке ВСУ; по предварительным данным, пострадали две женщины, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Стаханов – Москва», был атакован вооруженными силами Украины в Лутугинском муниципальном округе, сообщил Пасечник, в «Максе».

    «Украинская преступная хунта продолжает совершать террористические атаки на мирных жителей», – заявил глава региона.

    По его словам, в момент удара в салоне находились 13 пассажиров и два водителя, предварительно пострадали две женщины, которых оперативно доставили в медицинские учреждения. Остальные пассажиры эвакуированы в безопасные места.

    Пасечник отметил, что ВСУ пытаются повторно атаковать автобус и прибывшие на место оперативные группы. Он добавил, что мобильные огневые группы продолжают отражать эти атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ВСУ в «охоте» на пассажирские автобусы.

    Пасечник сообщал о ранении 12 человек при ударе украинских войск по пассажирскому автобусу в Лисичанске.

    Кроме того, результате удара украинского беспилотника по рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту Кременная – Луганск, и автозаправке в ЛНР ранения получили семь мирных жителей.

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    13 июля 2026, 02:58 • Новости дня
    Пожар произошел в промзоне в Ставропольском крае из-за атаки БПЛА
    Пожар произошел в промзоне в Ставропольском крае из-за атаки БПЛА
    @ Официальный канал МЧС России в Max

    Tекст: Антон Антонов

    В Шпаковском округе Ставропольского края в результате атаки БПЛА произошло возгорание в промышленной зоне, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

    «В окрестностях Ставрополя отражают налет вражеских беспилотников. В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга», – сообщил глава региона в «Максе».

    Он добавил, что никто не пострадал. На месте происшествия работают пожарные и экстренные службы, а также глава округа Игорь Серов.

    Владимиров напомнил об административной ответственности за публикацию кадров работы систем ПВО и мест падения обломков.

    Глава региона призвал жителей сохранять бдительность, так как угроза беспилотников остается в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад возгорание из-за атаки дронов произошло на территории промышленного предприятия в хуторе Вязники.

    БПЛА также атаковали Москву.

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    12 июля 2026, 22:32 • Новости дня
    ПВО сбила 220 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    ПВО сбила 220 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 220 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России.

    С 8.00 мск до 20.00 мск атаки дронов были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей, сообщает Минобороны в «Максе».

    Кроме того, вражеские БПЛА были ликвидированы в небе над Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом. Также беспилотники сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили 349 украинских беспилотников.

    По направлению к Москве за сутки уничтожено около 300 беспилотников.

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    12 июля 2026, 13:42 • Новости дня
    Российские военные поразили сейнер с БЭКами в порту Черноморска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атака беспилотников ВС России «Герань-4 Сикер» уничтожила переоборудованный сейнер и другие суда, использовавшиеся для транспортировки вооружения в Черноморской операционной зоне, сообщили в Минобороны РФ.

    Вооруженные силы России нанесли удары по объектам в порту Черноморск Одесской области, передает Минобороны. Беспилотные комплексы поразили четыре морские цели. В ходе операции уничтожен сейнер, переоборудованный для спуска безэкипажных катеров.

    Кроме того, пострадали патрульный катер, паром и сухогруз. Главной задачей этих ударов стало снижение возможностей противника по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали морские суда и паром в Одессе и Черноморске.

    Накануне армия России поразила логистические узлы украинских войск в портах Черноморск, Южный и Измаил.

    Британская пресса отметила высокую скорость новых реактивных беспилотников «Герань-4».

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    13 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 24 летевших на Москву беспилотника
    Силы ПВО сбили 24 летевших на Москву беспилотника
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На подлете к Москве с начала суток были уничтожены 24 БПЛА, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в воскресенье силы противовоздушной обороны ликвидировали еще 16 дронов.

    В Шпаковском округе Ставропольского края в результате атаки БПЛА произошло возгорание в промышленной зоне.

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    12 июля 2026, 19:11 • Новости дня
    Балицкий сообщил о гибели трех человек в Энергодаре при атаке дрона

    Tекст: Денис Тельманов

    В Энергодаре беспилотник Вооруженных сил Украины нанес целенаправленный удар по гражданскому автомобилю, в результате чего жертвами атаки стали три человека.

    Украинский беспилотник атаковал гражданскую машину в Энергодаре, из-за чего погибли три мирных жителя, передает РИА «Новости». Информацию об инциденте подтвердил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    «В результате циничной атаки киевских террористов на Энергодар погибли три мирных жителя. FPV-дрон целенаправленно атаковал гражданский автомобиль», – сообщил Балицкий в своем канале на платформе «Макс».

    По словам главы региона, другие вражеские дроны продолжали кружить в районе происшествия. Это не позволило оперативно оказать помощь пострадавшим. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля атаки украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре Запорожской области привели к гибели трех человек.

    Месяцем ранее в результате удара ВСУ по автомобилю на трассе между Новониколаевкой и Трудовым погибли водитель и пассажир.

    В конце мая украинский беспилотник нанес смертельный удар по машине местного жителя в самом Энергодаре.

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    13 июля 2026, 12:12 • Новости дня
    В Госдуме заявили о попытке Украины повторить операцию «Паутина»

    Депутат Колесник: Попытка Украины атаковать военные аэродромы – продолжение операции «Паутина»

    В Госдуме заявили о попытке Украины повторить операцию «Паутина»
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев попыткой атаки на стратегические аэродромы Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях преследовал несколько целей. Первая – всколыхнуть в российском обществе пессимистичные настроения. Вторая – парализовать работу стратегической авиации России, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее в ФСБ сообщили, что Украина хотела атаковать аэродромы 24 FPV-дронами.

    «Киев сосредоточился на террористическом применении БПЛА. Вместе с тем, поскольку дальность полета беспилотных аппаратов ограничена, противник активно обращается к тактике контрабандистов», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. По его оценкам, в том, что украинские спецслужбы на беспилотниках и аэростатах забросили в Брянскую область контейнеры с FPV-дронами, которые позднее перевозили на легковых автомобилях с прицепами с двойным дном, нет ничего нового.

    «Приемы со специальными перегородками в фурах и других машинах – известный метод контрабандистов. Видимо, у Украины в этом большой опыт», – добавил парламентарий. Собеседник высоко оценил работу сотрудников ФСБ, которые отследили передвижения исполнителей и пособников сорванных терактов на аэродромах в Амурской и Челябинской областях.

    По его мнению, Киев преследовал несколько целей. «Первая – вызвать в российском обществе пессимистичные настроения, посеять панику. Вторая – лишить Россию возможности использовать свои аэродромы, парализовать работу стратегической авиации», – рассуждает Колесник. На этом фоне он упомянул недавние сообщения о том, что НАТО совместно с Минобороны Украины объявили премию в размере 250 тыс. евро за действенные идеи или работоспособные проекты по выводу из строя российских авиабаз.

    Депутат полагает, что предотвращенные теракты – продолжение украинской операции «Паутина». Он напомнил, что в июне 2025 года беспилотники атаковали российские военные аэродромы в Мурманской и Иркутской областях. Тогда для перевозки и запуска дронов использовались фуры. «Противник не оставит попыток диверсионных атак. Поэтому нам надо быть, что называется, во всеоружии», – подчеркнул собеседник.

    «Так, гражданам следует проявлять бдительность. Кроме того, все дорожные перевозки грузов должны подлежать тщательной проверке, а автолюбителям стоит относиться к ним с пониманием, потому что речь идет о безопасности наших людей и нашей страны. Также важно применить дополнительные меры по охране аэродромов и усилить контрразведывательную работу», – заключил Колесник.

    Ранее ФСБ сообщила о предотвращении терактов на военных аэродромах Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях. Силовики провели оперативно-разыскные и контрразведывательные мероприятия. По их итогам они узнали о заброске украинскими спецслужбами в Брянскую область FPV-дронов с боевыми частями и мобильными наземными станциями управления.

    Сообщается, что сначала дроны доставлялись в контейнерах на БПЛА самолетного типа и аэростатах. Затем агенты украинских спецслужб перевозили их в прицепах с двойным дном, груженными бытовой техникой. Вблизи аэродромов злоумышленники арендовали гаражи для сборки беспилотников и подготовки к удару.

    «Каждое противоправное действие находилось под плотным оперативным контролем российских спецслужб и документировалось. В результате проведения оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники террористических актов», – говорится в сообщении ФСБ.

    У задержанных изъяли 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, устойчивыми к РЭБ. БПЛА были снаряжены взрывчаткой весом более одного килограмма. Также были найдены две мобильные наземные станции управлениями беспилотниками по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи. Их оснастили устройствами самоуничтожения.

    Напомним, в минувшую пятницу ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный, который пыталось организовать Главное управление разведки Украины. Целью было разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и подрыв авиапарка. Противник планировал использовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами ИИ и взрывчаткой.

    Россиянин, которого украинские кураторы привлекли для помощи, сообщил обо всем правоохранителям. «От сотрудника ГУР были получены координаты местонахождения тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению теракта. После обнаружения БПЛА и их дезактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – заявили в ФСБ.

    За день до этого ФСБ предотвратила серию терактов на объектах военной инфраструктуры и ведущем предприятии ВПК. По подозрению была задержана россиянка 2001 года рождения. Ее завербовали украинские спецслужбы в 2024 году через WhatsApp (принадлежит Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

    Ее координатор имитировал романтические отношения и обещал продолжить их на Украине после выполнения заданий. В 2026 году по его поручению россиянка арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем военного с трансляцией на Украину.

    Девушка также подготовила средства маскировки и продукты для конспиративного проживания исполнителя теракта. Сама она хотела уехать из России на Украину транзитом через Турцию и Молдавию. На нее завели уголовное дело по статье «Приготовление к теракту».

    Кроме того, в Краснодаре был задержан россиянин 1978 года рождения за подготовку теракта против высокопоставленного военного Минобороны. В 2002 году подозреваемый был осужден за кражу и разбой. После освобождения он уехал в Днепропетровск. В 2026 году его завербовала СБУ под угрозой уголовного преследования супруги.

    После вербовки мужчина прошел стрелковую и взрывную подготовку, а в Россию прибыл через Молдавию и Армению. В Москве он снял квартиру и установил видеокамеры, чтобы наблюдать за объектом покушения, а также купил накладные усы, бороду и очки. Мужчина хотел узнать график военного и взорвать его дроном с самодельной бомбой на входе в подъезд. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России.

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    13 июля 2026, 01:44 • Новости дня
    Масштабные отключения электроэнергии произошли в Чернигове

    Tекст: Антон Антонов

    После серии российских ударов в Чернигове и Черниговской области Украины произошли масштабные отключения электроэнергии, сообщают Черниговоблэнерго и украинские СМИ.

    «В Чернигове и области — масштабные отключения электроэнергии из-за атак РФ», – пишут украинские СМИ.

    Черниговоблэнерго сообщает в соцсетях, что без света остались почти 70 тыс. абонентов в Черниговском и Корюковском районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина лишилась половины мощностей по производству электроэнергии.

    В начале июля украинский энергохолдинг ДТЭК ввел экстренные отключения света в Киеве.

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    12 июля 2026, 23:42 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 16
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 16
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых за последние часы на подлете к Москве БПЛА выросло до 16, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Атака восьми БПЛА отражена силами ПВО Минобороны», – указал глава города в «Максе».

    В настоящее время на месте падения фрагментов уничтоженных аппаратов находятся представители экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы противовоздушной обороны ликвидировали еще три беспилотных летательных аппарата на подлете к российской столице.

    Позже военные перехватили пять направлявшихся к столице дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

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    12 июля 2026, 23:12 • Новости дня
    Силы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников
    Силы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили еще пять дронов на подлете к российской столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Сбиты пять беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    В настоящее время специалисты экстренных служб продолжают работу на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников.

    По направлению к Москве за сутки уничтожено около 300 беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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