У телеведущей Татьяны Лазаревой заблокировали банковские счета в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Федеральная налоговая служба наложила арест на четыре банковских счета телеведущей Татьяны Лазаревой*, передает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Поводом для применения ограничительных мер стала задолженность по уплате налогов. Сумма долга перед ведомством составляет 48 тыс. рублей и числится за знаменитостью с 2024 года. Позднее размер недоимки начал расти из-за начисления пеней.

Телеведущая вместе с семьей уехала из России в феврале 2022 года, выразив несогласие со спецоперацией на Украине. В настоящее время она проживает в Испании. В конце 2024 года суд заочно приговорил ее к шести с половиной годам лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте этого года прокурор запросил для телеведущей семь лет колонии за уклонение от обязанностей иноагента.

Прошлым летом столичный суд заочно арестовал ее по этому обвинению.