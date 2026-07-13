Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.4 комментария
У телеведущей Татьяны Лазаревой заблокировали банковские счета в России
Федеральная налоговая служба заблокировала четыре банковских счета телеведущей Татьяны Лазаревой* (внесена Минюстом в реестр иноагентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из-за образовавшейся задолженности в размере 48 тыс. рублей.
Федеральная налоговая служба наложила арест на четыре банковских счета телеведущей Татьяны Лазаревой*, передает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Поводом для применения ограничительных мер стала задолженность по уплате налогов. Сумма долга перед ведомством составляет 48 тыс. рублей и числится за знаменитостью с 2024 года. Позднее размер недоимки начал расти из-за начисления пеней.
Телеведущая вместе с семьей уехала из России в феврале 2022 года, выразив несогласие со спецоперацией на Украине. В настоящее время она проживает в Испании. В конце 2024 года суд заочно приговорил ее к шести с половиной годам лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте этого года прокурор запросил для телеведущей семь лет колонии за уклонение от обязанностей иноагента.
Прошлым летом столичный суд заочно арестовал ее по этому обвинению.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом