Макрон заявил о досрочном выполнении плана по оборонному бюджету

Tекст: Денис Тельманов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о досрочном достижении целевого уровня финансирования армии, передает РИА «Новости».

Изначально планировалось достичь отметки в 64 млрд евро к 2030 году, однако сроки были перенесены.

«Мы каждый год соблюдали это обязательство с точностью до евро, и оно будет выполнено», – отметил глава государства во время традиционного обращения к военным накануне Дня взятия Бастилии.

По словам французского лидера, достижение этого показателя означает удвоение военных расходов страны за десятилетие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах двукратного увеличения военных расходов к 2027 году.

Париж и Берлин выразили совместное намерение нарастить оборонные траты. При этом бюрократические проволочки серьезно замедлили программу перевооружения французской армии.