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Макрон сообщил о двукратном росте военного бюджета Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах двукратного увеличения расходов на оборону уже к 2027 году, опередив прежние сроки.
Военный бюджет Франции вырастет до 64 миллиардов евро к 2027 году, передает РИА «Новости». Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон в традиционном обращении к вооруженным силам накануне национального праздника – Дня взятия Бастилии.
Макрон заявил: «В 2017 году бюджет обороны составлял 32 миллиарда евро. Согласно нашему закону о военном планировании, мы условились удвоить его к 2030 году. Но мы сделаем это к 2027 году. Это будет новое историческое усилие. К 2027 году наш военный бюджет вырастет вдвое и составит 64 миллиарда евро».
Он подчеркнул, что подобный рост военных расходов ранее планировался к 2030 году, однако Франция реализует его на три года раньше.
Как писала газета ВЗГЛЯД, комитет сената по вооруженным силам поддержал проект оборонного бюджета США с увеличением помощи на Украине по линии безопасности до 500 млн долларов.