Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.9 комментариев
Спецпредставитель ЕС О'Салливан: Большинство стран не соблюдают санкции к России
Большинство стран мира не считают нужным соблюдать европейские рестрикции против России из-за отсутствия мандата ООН, заявил спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан на Варшавском форуме по безопасности.
«Проблема наших санкций заключается в том, что они не санкционированы ООН. Поэтому большинство стран мира не считают необходимым их соблюдать. Поэтому мы, к сожалению, никогда не сможем полностью перекрыть поставки», – посетовал О'Салливан.
Он добавил, что у западных производителей нет технической возможности контролировать дальнейший путь своей продукции после того, как она несколько раз сменит владельца, передает РИА «Новости».
«Компании теряют контроль после второй или третьей перепродажи. Они даже не знают, куда попадает их продукция», – отметил спецпредставитель ЕС по санкциям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета антироссийских ограничений и обсудила возможные новые запреты.
О'Салливан заявил, что возможности санкционной политики Евросоюза имеют объективные пределы и не гарантируют достижения поставленных целей.