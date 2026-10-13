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В Евросоюзе признали ограниченный эффект санкционной политики
Спецпредставитель Евросоюза признал пределы возможностей санкционной политики
Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что возможности санкционной политики Евросоюза имеют объективные пределы и не гарантируют достижения поставленных целей.
Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности констатировал неспособность рестрикций гарантировать выполнение поставленных задач, передает РИА «Новости».
«Думаю, мы должны понимать, что возможности санкций всегда имеют пределы», – заявил О'Салливан.
В качестве примеров неэффективности ограничений он привел развитие КНДР и Ирана в условиях многолетнего давления.
Спецпредставитель Евросоюза признал, что запреты на передачу критически важных технологий далеко не всегда позволяют предотвратить их распространение.
О'Салливан добавил, что технологические изменения существенно усложнили применение рестрикций и экспортного контроля, заметно снизив возможности государств полностью контролировать распространение технологий и продукции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета санкций против России.
В понедельник постоянное представительство России при Евросоюзе сравнило европейские ограничительные меры с игрой отчаявшегося картежника.
В прошлом месяце министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не станет умолять об отмене рестрикций.