Лавров: Россия не будет умолять Европу об отмене санкций

Tекст: Антон Антонов

«Она решила, что наше сотрудничество в прежние годы было настолько важным для Российской Федерации, что мы будем бегать и умолять: ну давайте, ладно, простите нас, забудьте про то, что было, давайте вернемся, отменяйте санкции. Не будет такого, это совершенно не в генетическом ходе нашего народа. У нас есть, ну, если хотите, собственная гордость», – сказал Лавров в рамках лектория Российского общества «Знание» на полях ВЭФ.

Лавров заявил, что Россия сохраняет открытость к сотрудничеству со всеми, кто готов отложить в сторону идеологию и извращенную политику, сосредоточившись на реальных экономических и социальных интересах. По его словам, Москва не строит стен и не хочет отгораживаться от Европы – это Европа сама разорвала связи с Россией, передает РИА «Новости».

Однако для Запада, по его словам, санкции стали главным инструментом внешней политики, окончательно вытеснив дипломатию, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что Россия никогда не закрывалась от мира, но не желает зависеть от доброй воли бывших западных партнеров. Взамен страна выстраивает многостороннее сотрудничество на евразийском континенте через площадки, основанные на равноправии и взаимной выгоде – Шанхайскую организацию сотрудничества, Евразийский экономический союз и АСЕАН.

Министр также заявил, что Запад пытается подорвать объективный исторический процесс и обратить его вспять, но эти попытки обречены на провал. По его словам, на стороне России – естественный ход истории, хотя западные усилия способны тормозить процессы универсализации мировой структуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров ранее заявил о нежелании России напрашиваться на диалог с Европой.

Министр также сообщил о гордости за реакцию россиян на попытки Запада подорвать общество.

Кроме того, глава МИД обвинил Европу в использовании переговоров с Москвой для прикрытия геополитической экспансии НАТО и Евросоюза.