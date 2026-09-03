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Мадьяр заявил об отказе Венгрии поддержать ускоренный прием стран в ЕС
Венгрия выступает против ускоренного приема новых членов в Евросоюз, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр после встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой.
«Я подтвердил, что Венгрия не поддерживает ускоренную процедуру вступления какой-либо страны-кандидата», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости».
Венгерский премьер также заявил, что ожидает скорейшего решения по приостановке штрафа в размере 1 млн евро в день, наложенного на предыдущее правительство страны.
По словам Мадьяра, особенно в свете событий в Сеуте этим летом, Венгрия продолжит поддерживать правовую базу и физическое закрытие границ для борьбы с нелегальной миграцией.
Венгрия одобрит семилетний бюджет Евросоюза только при условии, что итоговый компромисс будет отвечать интересам венгерского народа и бизнеса, добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо после переговоров с Коштой заявил о недопустимости ускоренного вступления Украины в ЕС.
Мадьяр выступил против форсирования переговоров о присоединении Киева к Евросоюзу.
Мадьяр также настоял на исключении из итоговой декларации ЕС пункта об ускоренном вступлении Украины в объединение.