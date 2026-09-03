Лавров указал на попытки Запада втянуть Индию в «игры» против Китая

Эксперт: Лавров указал Западу на первенство России в Арктике

Политолог Асафов: Лавров указал Западу на первенство России в Арктике

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Арктика довольно давно воспринимается как пространство будущей ожесточенной конкуренции России и Запада. Регион прочно вошел в повестку западных аналитических центров и государственных институций, занимающихся концепциями безопасности, например – Пентагона. Тогда начали появляться сложности в работе Арктического совета», – напомнил политолог Александр Асафов.

Так как в последние годы Россия продемонстрировала ряд успехов на арктическом направлении – новый этап эксплуатации Северного морского пути, развитие инфраструктуры, сотрудничество с зарубежными партнерами – оппоненты активизировали попытки создания новых угроз.

На этом фоне спикер полагает: «Статья Лаврова подчеркивает и закрепляет первенство России в Арктике». «Министр напоминает всем, в том числе Западу, о том, что арктическая зона остается регионом ключевых интересов Москвы. Потому отстаивать свои позиции российская сторона будет всеми доступными инструментами», – детализировал аналитик.

«В этом смысле важен посыл Лаврова о неприемлемости практики недобросовестной конкуренции со стороны западных стран. Другими словами, глава МИД в очередной раз показывает, что давить на Россию бесперспективно», – заметил политолог. Вместе с тем, уточнил он, публикация является также приглашением к сотрудничеству всех, кто имеет схожее с Москвой понимание развития международных отношений.

Отдельно спикер отметил тезис главы МИД о дегрессии работы Арктического совета. «Механизм фактически находится в спящем состоянии с марта 2022 года. При этом важно понимать, что Москва готова к сотрудничеству в этом формате, но лишь на основе взаимного учета интересов всех стран», – продолжает Асафов.

Если Запад продолжит маргинализировать площадку, то Россия будет развивать Арктику в рамках других соглашений и программ с партнерами из Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Ирана, считает он.

«У России есть прорывные энергетические технологии, уникальный ледокольный флот и множество других инструментов для освоения Арктики. Кроме того, в распоряжении Москвы имеются все необходимые средства для защиты своих интересов в регионе», – детализировал собеседник.

Что примечательно, Запад слышит и считывает все эти сигналы, заметил политолог. «Тем не менее члены НАТО продолжают создавать атмосферу недоверия и совершать провокационные шаги в регионе», – резюмировал спикер.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о векторе НАТО на милитаризацию арктического региона и создание там очагов международной напряженности. Об этом говорится в статье министра «Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности», опубликованной на портале Arctic.ru.

По его словам, страны альянса подчеркивают свое несогласие с позицией Москвы по поводу сохранения арктического региона в качестве зоны мира и сотрудничества. «В феврале 2026 года НАТО приступила к проведению операции «Арктический часовой», направленной на расширение своего военного присутствия в высоких широтах. В непосредственной близости от наших северных рубежей ведутся усиленные военные приготовления», – отметил Лавров.

Дипломат напомнил: масштабные учения агрессивной направленности проводятся с подключением внерегиональных стран. На этом фоне в северных широтах появляются новые элементы командно-штабной структуры НАТО. «Свои истинные мотивы натовцы и другие западники не скрывают, декларируя задачу превратить Арктику в новый фронт противостояния для сдерживания развития нашей страны и ее единомышленников», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

«Такая военная активность на Крайнем Севере создает прямые угрозы безопасности России. Повышаются риски инцидентов, которые могут спровоцировать вооруженную конфронтацию с потенциально катастрофическими последствиями», – предупредил Лавров.

Также он обратил внимание на введение Западом нелегитимных санкций против юридических и физических лиц из стран мирового большинства, участвующих вместе с Россией в освоении Арктики. Кроме того, отметил дипломат, западные страны блокировали работу почти всех механизмов многостороннего сотрудничества на Крайнем Севере.

«Единственным сохранившимся межправительственным форматом остается Арктический совет, созданный почти 30 лет назад – 19 сентября 1996 года», – заметил он. При этом Лавров констатировал, что в настоящий момент институт переживает серьезнейший кризис.

«Россия готова к возобновлению полноценной деятельности Арктического совета, если другие будут работать по-честному, на основе взаимного учета законных интересов всех участников. Однако готовы и к сценарию, который сейчас разыгрывают натовские страны в организации, предпринимая попытки обсуждать арктические проблемы без России в своем узком кругу и тем самым по сути ведя дело к дискредитации и маргинализации Арктического совета», – заметил министр.

По его словам, на любые недружественные действия Москва и впредь будет давать адекватные ответы. Россия продолжит защищать свои национальные интересы всеми имеющимися средствами, предупредил дипломат.

Лавров также напомнил, что неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин: Москва открыта для всех партнеров, кто готов участвовать в развитии Арктики на основе равноправия и взаимной выгоды. «А таких за пределами круга натовских русофобов – абсолютное большинство», – указал глава МИД.

В числе перспективных направлений он назвал разработку природных ресурсов, эксплуатацию Трансарктического транспортного коридора, создание промышленной, транспортной и туристической инфраструктуры. «Приоритетами останутся повышение благосостояния жителей Крайнего Севера, сохранение северной природы и проведение научных исследований», – подчеркнул министр.

О противодействии Москвы деструктивным шагам западных стран в Арктике заявил также в понедельник Николай Патрушев, помощник президента России, председатель Морской коллегии.

«В высоких широтах западные страны предпринимают усилия, направленные на подрыв экономических и оборонных возможностей нашей страны. Всячески препятствуют формированию международной морской логистики и безопасности в Арктике. Безусловно, Россия преодолеет все трудности», – подчеркнул Патрушев.

Напомним, 15 августа стартовал первый в истории регулярный рейс через Северный морской путь. Китайская судоходная компания Sea Legend Line отправила из порта Нинбо контейнеровоз Dubai Tower. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как транспортная артерия становится не только дорогой для вывоза ресурсов российского Севера, но и транзитным коридором между Азией и Европой.