Tекст: Антон Антонов

«Через постоянную накачку ВСУ вооружением и техникой, включая высокоточное оружие дальнего радиуса действия, участие в целенаведении, обеспечение разведданными, натовцы все сильнее вовлекаются в конфликт с Россией на стороне киевского режима», – приводит слова посла РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что в 2026 и 2027 годах НАТО планирует масштабное военное содействие Киеву, выделяя по 70 млрд долларов ежегодно. Он отметил, что эти суммы подтверждают намерение Запада продолжать войну как можно дольше.

По мнению Гончара, украинцы при этом рассматриваются западными странами лишь как расходный материал для достижения собственных геополитических целей, а также как источник опыта ведения боевых действий против российской армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО договорились выделить Киеву 70 млрд евро на военную технику, помощь и программы обучения в 2026 и 2027 годах.

Генеральный секретарь альянса Марк Рютте пообещал «плотный поток» оружия для Киева, отметив, что закупки вооружения у США будут только расти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Североатлантический альянс де-факто полностью вовлечен в конфликт вокруг Украины.