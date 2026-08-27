Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?9 комментариев
Сумской поселок Хотень перешел под огневой контроль армии России
Поселок Хотень в Сумской области перешел под огневой контроль ВС России
Поселок Хотень под освобожденной накануне Писаревкой в Сумской области перешел под огневой контроль армии России, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что поселок Хотень, расположенный западнее освобожденной ранее Писаревки в Сумской области, оказался под огневым контролем российских войск, передает ТАСС.
«Освобождение населенного пункта Писаревка – это очередное развитие успеха на иволжанском направлении. Наши военнослужащие очень длительное время работали над освобождением данного населенного пункта. <…> Сейчас под огневой контроль наших сил также перешел населенный пункт, расположенный западнее, – Хотень», – заявил он.
Эксперт выразил мнение, что Хотень станет следующим населенным пунктом, который перейдет под контроль Вооруженных сил России на иволжанском участке. Он отметил активную работу российских военных на этом направлении. Кроме того, по его словам, на восточном направлении с Новой Сечи развиваются два основных удара в сторону населенных пунктов Кияница и Храповщина.
Накануне, 26 августа, Министерство обороны России официально сообщило об установлении контроля над Писаревкой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко заявил о давлении российских войск на противника у Хотени.
Ранее бойцы Вооруженных сил России перерезали снабжавшую украинскую армию трассу Кровное – Хотень.
В начале августа армия приступила к полуобхвату позиций ВСУ в районе сел Кияница и Храповщина.