Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Поддубный сообщил о ликвидации латвийского наемника Таренова
Поддубный сообщил об уничтожении латвийского наемника Таренова под Херсоном
Латвийский наемник Никита Таренов, ранее вступивший в нацбат «Кракен»( запрещен в России), был уничтожен российскими военными в ходе боев на херсонском направлении, заявил военкор Евгений Поддубный.
Поддубный сообщил в своем Telegram-канале, что российские войска ликвидировали латвийского наемника Никиту Таренова, воевавшего на стороне ВСУ. Поддубный уточнил, что Таренов был уроженцем Латвии и в 2017 году приехал в Харьков, где присоединился к боевикам «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ).
В 2022 году Таренов перешел в националистический батальон «Кракен» (запрещен в России). По данным военкора, бойца уничтожили на херсонском направлении, где он принимал участие в боевых действиях.
Также военный корреспондент добавил, что за время спецоперации уничтожено более 250 наемников с территории стран Прибалтики.
Ранее австралийский наемник-сапер Ник Парсонс подорвался на мине в Харьковской области.
В Харькове поражен пункт временного размещения иностранных наемников, среди которых находились европейцы и женщины-снайперы.
До этого группу польских наемников уничтожили в Дзержинске.