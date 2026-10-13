Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учётом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Meta отказалась прекратить продажу умных очков после жалоб на скрытую съемку
Nu.nl: Meta отказалась остановить продажи умных очков из-за скрытой съемки
Топ-менеджер Meta* (признана в РФ экстремистской) по носимым устройствам Алекс Химель заявил, что американская компания продолжит продавать умные очки с камерой, несмотря на судебные иски из-за скрытой съемки женщин и девочек в Нидерландах.
Американская корпорация признала использование своих умных очков для ведения скрытой съемки людей в общественных местах, однако не намерена убирать гаджет с рынка, передает РИА «Новости» со ссылкой на нидерландский портал Nu.nl.
«Но мы не собираемся снимать их с рынка. У этих очков есть и хорошие стороны, которых мы не хотим лишать людей», – заявил Химель. Он добавил, что компания серьезно относится к опасениям по поводу нарушений приватности.
В начале октября нидерландские фонды и ассоциации по защите потребителей направили досудебные претензии, а затем подали в суд на корпорацию из-за скрытой съемки женщин и девочек. По их данным, видеозаписи без ведома людей позволяют собирать о них обширные сведения, включая политические взгляды, религию и состояние здоровья. После этого сеть оптик Hans Anders прекратила продажу смарт-очков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте американский суд счел Meta* и Google ответственными за вред детям из-за дизайна платформ.
Местная жительница отсудила у Meta и YouTube 3 млн долларов за ущерб психическому здоровью.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ