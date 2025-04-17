Politico: Партия Мерца готова уступить АдГ комитеты в Бундестаге

Tекст: Вера Басилая

После недавних выборов в Германии, партия ХДС Мерца, победившая на них, смягчила свою позицию в отношении сотрудничества с крайне правыми силами, пишет Politico.

Христианские демократы (ХДС), возглавляемые Фридрихом Мерцем, который вскоре может стать канцлером, изменили свое отношение к партии «Альтернатива для Германии» (АдГ ), которая набрала более 20 % голосов и стала крупнейшей оппозиционной силой в Бундестаге с 152 местами.

Партия ХДС, вместе с социал-демократами (СДПГ), до сих пор избегала сотрудничества с АдГ , однако после успеха правых на выборах, вопрос взаимодействия стал весьма актуальным. Бывший министр здравоохранения и представитель ХДС Йенс Спан заявил Bild, что АдГ следует рассматривать «как любую другую оппозиционную партию». Он подчеркнул, что их успех на выборах свидетельствует о том, что избиратели хотят донести важное сообщение.

Тем не менее, не все в ХДС согласны с новой политикой. Некоторые, такие как Родерих Кизеветтер, все еще считают АдГ угрозой для безопасности Германии. Он заявил, что депутаты АдГ не должны занимать места в комитетах, контролирующих разведывательные службы. В свою очередь, представители СДПГ также выразили обеспокоенность, заявляя, что АдГ не является обычной партией и демократические институты должны быть защищены от ее влияния.

Переговоры по назначению председателей комитетов продолжаются и ожидается, что они завершатся после 6 мая, когда Мерц, скорее всего, будет приведен к присяге. Эта ситуация подчеркивает изменения в политическом ландшафте Германии и необходимость пересмотра стратегий взаимодействия с различными политическими силами.

Ранее партия «Альтернатива для Германии» показала лучший результат, чем ХДС/ХСС, получив 25% поддержки избирателей, в то время как ХДС/ХСС потеряли пять процентных пунктов.

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократическая партия Германии договорились о создании правящей коалиции в Бундестаге.

Политолог Александр Рар заявил, что Мерц ради поста канцлера Германии пойдет на большие жертвы.

