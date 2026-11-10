В МИД отметили рост поддержки в ООН резолюции против героизации нацизма

Лукьянцев отметил рост поддержки резолюции ООН против героизации нацизма

Tекст: Антон Антонов

Лукьянцев заявил, что итоги голосования в третьем комитете Генассамблеи ООН по российской резолюции подтверждают положительную динамику ее поддержки и позволяют рассчитывать на дальнейшее усиление этой тенденции при рассмотрении документа на пленуме, передает РИА «Новости».

«Тенденция хорошая, надо ее наращивать, надо продолжать», – сказал Лукьянцев после принятия резолюции. По словам дипломата, результаты голосования он считает «достаточно интересными», поскольку несмотря на изменения геополитической обстановки число голосов в поддержку инициативы России ежегодно увеличивается, растет и количество государств-соавторов документа.

Лукьянцев отметил, что ожидает большего числа сторонников резолюции на пленарном заседании Генассамблеи, поскольку, по его данным, голосование на пленуме традиционно проходит лучше, чем в третьем комитете, пусть улучшение и бывает небольшим. Окончательное голосование по резолюции ожидается в декабре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил предложенный Россией проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма, за который проголосовали 117 государств.

Резолюцию против героизации нацизма принимают каждый год начиная с 2005-го. Документ осуждает пропаганду нацизма и попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, а также призывает к ликвидации всех форм расовой дискриминации.