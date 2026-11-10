Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию России против героизации нацизма

Tекст: Денис Тельманов

Против инициативы выступили 53 страны, среди которых Украина, США, Канада, Япония, Польша, Италия, Австрия и ряд других государств Европы. Воздержались девять участников голосования. Соавторами резолюции стали более 40 стран, позже документ должна рассмотреть Генассамблея в полном составе, передает РИА «Новости».

Комитет также принял поправку группы западных стран. В ней говорится, что Москва якобы обосновывает спецоперацию «мнимым предлогом искоренения неонацизма». Эту поправку поддержали 64 государства, 44 проголосовали против, 55 воздержались. Россия дистанцировалась от данного дополнения.

Перед началом голосования директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев призвал поддержать проект резолюции.

По его словам, это необходимо, чтобы «исполнить свой долг перед победителями нацизма, фашизма и милитаризма, подтвердив тем самым незыблемость выводов суда народов – Нюрнбергского трибунала».

Резолюцию против героизации нацизма принимают каждый год начиная с 2005-го. Документ осуждает пропаганду нацизма и попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, а также призывает к ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по украинским детям.

В 2024 году Генеральная Ассамблея поддержала российский документ по борьбе с неонацизмом голосами 119 государств.