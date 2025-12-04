Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.14 комментариев
Менее половины стран ООН поддержали антироссийскую резолюцию по украинским детям
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по украинским детям, хотя за нее проголосовало менее половины стран-членов ООН, сообщают информационные агентства.
Резолюция, предложенная Украиной, Канадой и европейскими государствами и озаглавленная «Возвращение украинских детей», была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН, передает ТАСС. За нее проголосовали 91 страна, 57 воздержались, Россия и еще 11 стран высказались против, а более трех десятков делегаций не приняли участия в голосовании.
Членами ООН являются 193 страны. По регламенту ООН достаточно простого большинства участвующих в голосовании для принятия резолюции. Документы Генассамблеи носят рекомендательный характер и не имеют обязательной юридической силы.
Зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая в ходе обсуждения заявила, что цель резолюции– «продвигать нарратив о якобы проводимой Россией депортации детей».
«Уже несколько лет мы слышим цифру в 20 тыс. якобы депортированных детей. Эта цифра не меняется, она не подкрепляется никакими списками, никакими запросами родителей или родственников. Мы никогда не видели родственников детей, якобы депортированных в Россию», – заявила она.
Заболоцкая подчеркнула, что авторы документа «не смущаются очевидностью своей лжи». Как отметила Заболоцкая, «в истории хорошо известен пропагандистский прием», который заключается в том, чтобы «ложь была огромной и повторялась часто».
Заболоцкая также подчеркнула, что в документе не отражена ситуация с украинскими детьми, прибывшими в Европу, и упомянула, что Еврокомиссия в 2022 году называла цифру в 23 тыс. не сопровождаемых детей, уточнив, что реальное количество может быть больше.
Дипломат отметила: «Может быть, Европейскому союзу вместо фальшивого и показного участия в судьбах детей на территории России стоит обратить внимание на то, что происходит у них дома?».
Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в США заявило о масштабной кампании лжи и фальсификаций по поводу якобы похищенных Москвой украинских детей. Более 100 украинских детей, которых обвиняли в «похищении» российской стороной, нашли в Германии. Российские дипломаты выяснили, что украинский список содержал детей, которые никогда не были в России, а также взрослых под видом детей.
Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что большинство указанных Киевом детей не находились на территории России.
Москва неоднократно заявляла, что защищает детей от военных действий, а глава российской переговорной группы с украинскими представителями Владимир Мединский указывал на политический пиар вокруг темы возвращения детей. В августе уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о воссоединении троих детей с их семьями на Украине.