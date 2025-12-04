Менее половины стран ООН поддержали антироссийскую резолюцию по украинским детям

Tекст: Антон Антонов

Резолюция, предложенная Украиной, Канадой и европейскими государствами и озаглавленная «Возвращение украинских детей», была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН, передает ТАСС. За нее проголосовали 91 страна, 57 воздержались, Россия и еще 11 стран высказались против, а более трех десятков делегаций не приняли участия в голосовании.

Членами ООН являются 193 страны. По регламенту ООН достаточно простого большинства участвующих в голосовании для принятия резолюции. Документы Генассамблеи носят рекомендательный характер и не имеют обязательной юридической силы.

Зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая в ходе обсуждения заявила, что цель резолюции– «продвигать нарратив о якобы проводимой Россией депортации детей».

«Уже несколько лет мы слышим цифру в 20 тыс. якобы депортированных детей. Эта цифра не меняется, она не подкрепляется никакими списками, никакими запросами родителей или родственников. Мы никогда не видели родственников детей, якобы депортированных в Россию», – заявила она.

Заболоцкая подчеркнула, что авторы документа «не смущаются очевидностью своей лжи». Как отметила Заболоцкая, «в истории хорошо известен пропагандистский прием», который заключается в том, чтобы «ложь была огромной и повторялась часто».

Заболоцкая также подчеркнула, что в документе не отражена ситуация с украинскими детьми, прибывшими в Европу, и упомянула, что Еврокомиссия в 2022 году называла цифру в 23 тыс. не сопровождаемых детей, уточнив, что реальное количество может быть больше.

Дипломат отметила: «Может быть, Европейскому союзу вместо фальшивого и показного участия в судьбах детей на территории России стоит обратить внимание на то, что происходит у них дома?».

Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в США заявило о масштабной кампании лжи и фальсификаций по поводу якобы похищенных Москвой украинских детей. Более 100 украинских детей, которых обвиняли в «похищении» российской стороной, нашли в Германии. Российские дипломаты выяснили, что украинский список содержал детей, которые никогда не были в России, а также взрослых под видом детей.

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что большинство указанных Киевом детей не находились на территории России.

Москва неоднократно заявляла, что защищает детей от военных действий, а глава российской переговорной группы с украинскими представителями Владимир Мединский указывал на политический пиар вокруг темы возвращения детей. В августе уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о воссоединении троих детей с их семьями на Украине.

